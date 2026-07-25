Fiestas Patrias beneficiarán enormemente a Cajamarca: esperan visita de 35 mil turistas y S/ 70 millones en movimiento económico

El feriado largo por Fiestas Patrias impulsará significativamente la actividad turística en Cajamarca. De acuerdo con la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), la región proyecta recibir cerca de 35.000 visitantes, una cifra que permitiría generar un movimiento económico aproximado de S/ 70 millones durante los días de celebración.
Las estimaciones apuntan a que la mayor parte de los viajeros llegará desde Lima y diversas ciudades del norte del país. Además del impacto en hoteles, restaurantes y servicios turísticos, las autoridades prevén un incremento en la demanda de transporte y actividades recreativas, en una de las temporadas más importantes del año para el sector.
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Alta demanda de hospedaje y transporte
La titular de la Dircetur Cajamarca, Neri Huamán Cueva, informó a la Agencia Andina que la ocupación hotelera en la ciudad ya supera el 90 %. Sin embargo, indicó que todavía existen opciones de alojamiento tanto en la capital regional como en distritos cercanos, entre ellos Los Baños del Inca.
La funcionaria también señaló que varias empresas de transporte interprovincial ya agotaron sus pasajes hacia Cajamarca, una situación que también se observa en los vuelos con destino a la región. “El mayor flujo de visitantes proviene de Lima y de las ciudades del norte del país, como Trujillo, Chiclayo, Piura y la región Amazonas”, señaló.
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Turismo cultural marcará la temporada
La llegada masiva de visitantes comenzará principalmente el sábado 25 de julio, aprovechando el feriado largo. Según explicó Huamán, después del Carnaval, julio representa uno de los meses de mayor actividad para el turismo en la región.
Asimismo, sostuvo que el perfil predominante de quienes visitan Cajamarca en estas fechas está vinculado al interés por conocer su patrimonio cultural, además de disfrutar de espacios de recreación y descanso. “El perfil del visitante en estas fechas es principalmente cultural; además, busca espacios de recreación y descanso para disfrutar de sus vacaciones”, afirmó.
Dircetur evaluará el perfil de los visitantes
Durante el desarrollo del feriado, un equipo de la Dircetur realizará un estudio para cuantificar el ingreso de visitantes y conocer con mayor precisión sus características, como la edad y el tipo de viaje que realizan.
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La entidad indicó que la información preliminar muestra una mayor presencia de turistas jóvenes durante estas fechas. “La información que manejamos indica que la mayoría de turistas son jóvenes que llegan para disfrutar del feriado por Fiestas Patrias”, expresó la funcionaria.
Fongal será uno de los principales atractivos
La directora regional exhortó a los operadores a diseñar propuestas que incorporen recorridos por la tradicional Fongal, considerada una de las actividades más representativas de la identidad cajamarquina durante esta temporada.
La feria reúne exhibiciones agropecuarias, productos agroindustriales y artesanales, espectáculos musicales, gastronomía, concursos de marinera y caballo peruano de paso, además del bulevar del café, el cacao y el queso, productos emblemáticos de la región.
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Promoción busca ampliar la permanencia de los turistas
Como parte de la estrategia para fortalecer el turismo en la región, la Dircetur desarrolló previamente actividades promocionales en Lima, tanto en el Circuito Mágico del Agua como en el centro de la capital, aprovechando además la participación de Cajamarca en el Salón del Cacao.
La permanencia promedio de los visitantes durante Fiestas Patrias es de entre tres y cuatro días. No obstante, este periodo suele extenderse por el inicio de las vacaciones escolares. “Muchas familias prolongan su permanencia una semana más, y eso está relacionado con la promoción turística que venimos realizando para posicionar a Cajamarca como destino en Lima y otras ciudades del país”, puntualizó.
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