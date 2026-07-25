Shirley Arica se quiebra en vivo y explica por qué se alejó de Samahara Lobatón: "No dejes que otros me vean la cara de estúpida"

Shirley Arica no pudo contener las lágrimas en el set de Magaly TV La Firme al hablar de su examiga Samahara Lobatón. La modelo se mostró muy dolida por la deslealtad de la hija de Melissa Klug, asegurando que su amistad se ha roto para siempre. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La amistad que Shirley Arica y Samahara Lobatón construyeron dentro del reality ‘La Granja VIP Perú’ atraviesa su peor momento. Lo que comenzó como un silencio en redes sociales —un unfollow y una frase sobre lealtad publicada con un emoji de corazón roto— derivó en una confrontación pública que dejó a la ‘Chica Realidad’ con los ojos llorosos frente a las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’.

El detonante fue una cena en Miraflores. El viernes 17 de julio, el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Samahara Lobatón compartiendo una salida al cine y una posterior cena en un restaurante frente al Parque Kennedy junto a Pablo Heredia, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. Lo que encendió la mecha no fue el encuentro en sí, sino lo que Shirley nunca supo por boca de su amiga.

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La cena que usó el canje de su mánager y que nadie le contó

Shirley Arica reveló en ‘Magaly TV La Firme’ que Samahara Lobatón utilizó un canje gestionado por su propio representante para acudir a ese restaurante. Ese detalle, sumado a que la influencer nunca le informó quiénes habían estado presentes, fue lo que quebró su confianza de manera definitiva.

“No tengo por qué condicionarla con quién salir. Está todo bien con quien salga. Primero, yo no fui invitada y segundo, utilizó el canje de mi mánager. Luego veo que hay una foto como si estuvieran los tres y nunca me dijo que estaba Ale Fuller (...) En ningún momento se disculpó por supuestamente haberse olvidado de decirme", afirmó la modelo.

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Shirley Arica afirmó que Samahara Lobatón usó un canje de su mánager para ir al restaurante y no le contó quiénes asistieron.

La situación se agravó porque Shirley se enteró de todos los detalles a través de las imágenes que emitió el programa de Magaly Medina, no por un mensaje de su amiga. La fotografía que Samahara compartió en sus historias de Instagram —con la leyenda “Mis chicos”— solo mostraba a Pablo Heredia y Renato Rossini Jr., lo que, a juicio de Arica, ocultaba deliberadamente la presencia de Ale Fuller.

“Yo nunca me hubiera enterado. Entonces, ¿eso qué es?, deslealtad, eso no es una amistad (...) No dejes que otros me vean la cara de estúpida y que yo me entere por otras personas y no por mi amiga", sostuvo visiblemente afectada.

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La modelo aclaró que su molestia no apunta a Ale Fuller ni cuestiona el derecho de Pablo Heredia a rehacer su vida. El centro del conflicto, insistió, es la falta de transparencia de quien consideraba su amiga más cercana. “Yo sí entrego mi amistad, la entrego como es, al 100%, y espero lo mismo”, señaló.

El impacto del distanciamiento trascendió su círculo personal. Shirley contó que su hija le preguntó qué había ocurrido con Samahara, y que su madre también cuestionó por qué la influencer no le había avisado directamente. “A mí sí me dolió eso, porque yo sí lo hubiera hecho, le hubiera avisado. No soy importante para ella. Yo hubiera cogido mi teléfono y le hubiera dicho que llegó Bryan con otra persona", agregó entre lágrimas.

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Una amistad que parecía de hermanas llegó a su fin. Shirley Arica, visiblemente afectada, revela las razones de su pelea con Samahara Lobatón, señalando una falta de lealtad y consideración que la hirió profundamente. Video: ATV / Magaly TV La Firme

Antes de que el programa emitiera esa entrevista, Shirley ya había tomado una decisión en redes sociales: dejó de seguir a Samahara en Instagram y publicó una frase que sus seguidores interpretaron como una indirecta directa: “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas”.

Samahara hizo un mea culpa, pero descartó haber traicionado a su amiga

Antes de que Shirley se quebrara frente a las cámaras, Samahara Lobatón ya había dado su versión en el podcast ‘Q’Bochinche’. La hija de Melissa Klug sostuvo que desconocía que Pablo Heredia llevaría a Ale Fuller a la reunión y que solo se enteró cuando ambos llegaron al restaurante. Según explicó, decidió quedarse por una cuestión de respeto y negó que el grupo continuara compartiendo la noche después de la cena.

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“Si Pablo la llevó, ni modo, teníamos que terminar de cenar”, comentó Samahara. Tras la cena, precisó, cada uno siguió su propio camino: ella regresó a su casa después de dejar a Renato Rossini Jr., mientras que Pablo Heredia se retiró con Ale Fuller.

La influencer rechazó que su actitud equivalga a una traición y marcó distancia respecto a episodios similares del pasado de Shirley. “No la traicioné ni fui desleal con ella. Shirley es mi amiga, siento que no hice nada malo al salir con Pablo Heredia y Ale Fuller. Pablo igual, cada uno eligió su camino. Tal vez debí decirle que íbamos a salir con Ale, quien por cierto me cayó bien”, declaró Samahara.

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Shirley Arica sostuvo que se enteró por las imágenes de Magaly Medina y cuestionó que Samahara ocultara la presencia de Ale Fuller en Instagram.

Pese a ello, reconoció que su error fue no comunicarle la situación a Shirley ese mismo día. “No es una justificación, pero sí hago un mea culpa y le pedí disculpas”, sostuvo, y añadió que “no vale la pena pelear por hombres”. Samahara también aclaró que el caso no guarda relación con el conflicto que Shirley tuvo anteriormente con Gabriela Herrera, pues tanto Pablo Heredia como Ale Fuller son amigos suyos y no existe ninguna situación sentimental de por medio.

“Entiendo que ella se moleste y que se moleste de cierta forma, pero las cosas se solucionan hablando porque todos somos personas maduras. Mi cariño hacia ella sigue intacto, ella sabe que yo la adoro, que sigue siendo mi amiga, que sigue siendo mi hermana, nada ha cambiado en lo absoluto y espero que en algún momento podamos conversar", manifestó Samahara durante la entrevista para ‘Q’Bochinche’.

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Ale Fuller lamenta el quiebre y recuerda su propia historia de reconciliación

Ale Fuller, quien quedó en el centro de la polémica sin haber buscado ese lugar, también se pronunció en ‘Q’Bochinche’. La actriz de ‘Ven, baila, quinceañera’ aseguró no arrepentirse de haber asistido a la cena, pero reconoció que todo lo que vino después le generó incomodidad.

“No me siento mal de haber ido a cenar con los chicos, me da mucha pena todo lo que se terminó dando después de eso y sí un poco incómoda por lo que se ha dicho”, afirmó. Fuller evitó tomar partido y optó por un mensaje conciliador. Para la actriz, cuando existe una amistad genuina, los conflictos pueden resolverse con diálogo.

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Samahara Lobatón admite error al no contarle a Shirley Arica salida con Pablo Heredia y Ale Fuller. YouTube: 'Q'Bochinche'.

“Me da naturalmente mucha pena que haya ese tipo de situaciones, entiendo que cada persona es única y siente de una manera muy especial y particular y creo que eso no debe de estar en discusión... es válido sentir y lo que sí esperas es que puedan conversar las cosas y estar todo bien, creo que eran lindas amigas... si hay amistad sincera eso se puede conversar y nada", manifestó.

Por su parte, Shirley Arica dejó claro que, aunque el cariño hacia Samahara Lobatón persiste, la relación de amistad cercana ya no tiene retorno. “Sí, yo la quería mucho, la quiero mucho genuinamente hasta el momento”, expresó, antes de precisar que con el tiempo podrían mantener un trato cordial, aunque ya no como amigas.

La modelo también reveló que, antes de bloquearla, intentó conversar con Samahara, pero nunca recibió las disculpas que esperaba. “Antes de bloquearla hablé con ella y nunca se disculpó, solo dijo que no sabía”, indicó.