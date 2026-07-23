Perú

Perú ya tiene 23 feriados regionales, además de los 16 nacionales: La lista por departamentos

El viernes 24 de julio es un feriado regional en Tumbes, por la batalla de Zarumilla. Estas son fechas de descanso obligatorio (compensado luego) para trabajadores públicos, pero los privados pueden pactarlo con sus empleadores

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Fiesta y procesión de la Virgen de las Mercedes
En algunas regiones los feriados regionales están enlazados a celebraciones religiosas. - Crédito Andina

Perú ha iniciado su semana de feriados y días no laborables. Este jueves 23 de julio es el primer día libre aplicable a todos los trabajadores (privados y público), por el Día de la Fuerza Aérea.

Pero antes del día no laborable a nivel nacional para el sector público, el lunes 27 de julio, y antes del 28 y 29 por Fiestas Patrias, se celebrará un feriado regional este viernes 24 de julio, un tipo de fecha que aplica solo a trabajadores del Estado en la zona de Tumbes.

Así, según los datos oficiales del Gobierno y la búsqueda propia de Infobae Perú, se han podido contar 23 feriados regionales que se aplican, acumulados, en diferentes regiones del país (como se recuerda, hace unos días se aprobó uno más). Entre las regiones con mayor cantidad están Tacna, Huánuco y Moquegua.

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El incremento de precios de pasajes terrestres. El contenido hace referencia a un feriado largo como causa del aumento.

Las regiones con más feriados regionales

Tacna, Huánuco y Moquegua tienen cada una tres feriados regionales que aplican en su circunscripción. Estos son los siguientes:

Feriados regionales en Huánuco

  • 24 de junio: Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva
  • 15 de julio: Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez
  • 27 de julio: Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo.
gente en feriado al frente de adorno de plantas que dice Lima
Este jueves 23 de julio se celebra el último feriado que aprobó el Congreso unicameral que va de salida. En total fueron cuatro fechas libres que promovieron. - Crédito Mincetur

Feriados regionales en Moquegua

  • 26 de mayo: Aniversario de la Provincia de Ilo
  • 14 de octubre: Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata
  • 25 de noviembre: Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto).

Feriados regionales en Tacna

  • 26 de mayo: Actos conmemorativos del Alto de la Alianza
  • 28 de agosto: Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú
  • 14 de setiembre: Festividad del Señor de Locumba.
Paseo De La Concordia Peruana-Ecuatoriana en Tumbes
Tumbes tendrá feriado largo de toda una semana desde este 23 de julio, gracia a su feriado regional. - Crédito Mincetur

Los demás feriados regionales

Revisa la lista para saber si uno de estos días aplica a tu región, sobre todo si trabajas en el sector público o si quieres saber si en algunas entidades públicas habrá atención:

  • Áncash: 12 de febrero se celebra Aniversario de la creación política del departamento de Áncash
  • Apurímac: 8 de setiembre se celebra Festividad de Nuestra Señora de Cocharcas
  • Ayacucho: 6 de noviembre se celebra Día de la Canción Folclórica Ayacuchana
  • Cusco: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Huancavelica: 8 de marzo se celebra Día Internacional de la Mujer
  • Huánuco: 24 de junio se celebra Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva
  • Huánuco: 15 de julio se celebra Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez; y 27 de julio se celebra Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo
  • Ica: 19 de marzo se celebra Festival Internacional de la Vendimia Iqueña
  • Junín: 13 de setiembre se celebra Aniversario de Creación del Departamento de Junín
  • La Libertad: 15 de diciembre se celebra Festividad de la Virgen de la Puerta; y 29 de diciembre se celebra Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo
  • Loreto: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan; y 13 de agosto se celebra Certificación oficial del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo
  • Madre de Dios: 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. Este fue el último aprobado
  • Moquegua: 26 de mayo se celebra Aniversario de la Provincia de Ilo; 14 de octubre se celebra Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata; y 25 de noviembre se celebra Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto)
  • San Martín: 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan
  • Tacna: 26 de mayo se celebra Actos conmemorativos del Alto de la Alianza; 28 de agosto se celebra Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú; y 14 de setiembre se celebra Festividad del Señor de Locumba
  • Tumbes: 7 de enero se celebra Aniversario del Grito de Independencia de San Nicolás de Tumbes; y 24 de julio se celebra Conmemoración de la Batalla de Zarumilla
  • Ucayali: 18 de junio se celebra Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali; y 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan.

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