Perú ya tiene 23 feriados regionales, además de los 16 nacionales: La lista por departamentos

En algunas regiones los feriados regionales están enlazados a celebraciones religiosas. - Crédito Andina

Perú ha iniciado su semana de feriados y días no laborables. Este jueves 23 de julio es el primer día libre aplicable a todos los trabajadores (privados y público), por el Día de la Fuerza Aérea.

Pero antes del día no laborable a nivel nacional para el sector público, el lunes 27 de julio, y antes del 28 y 29 por Fiestas Patrias, se celebrará un feriado regional este viernes 24 de julio, un tipo de fecha que aplica solo a trabajadores del Estado en la zona de Tumbes.

Así, según los datos oficiales del Gobierno y la búsqueda propia de Infobae Perú, se han podido contar 23 feriados regionales que se aplican, acumulados, en diferentes regiones del país (como se recuerda, hace unos días se aprobó uno más). Entre las regiones con mayor cantidad están Tacna, Huánuco y Moquegua.

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El incremento de precios de pasajes terrestres. El contenido hace referencia a un feriado largo como causa del aumento.

Las regiones con más feriados regionales

Tacna, Huánuco y Moquegua tienen cada una tres feriados regionales que aplican en su circunscripción. Estos son los siguientes:

Feriados regionales en Huánuco

24 de junio: Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva

15 de julio: Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez

27 de julio: Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo.

Este jueves 23 de julio se celebra el último feriado que aprobó el Congreso unicameral que va de salida. En total fueron cuatro fechas libres que promovieron. - Crédito Mincetur

Feriados regionales en Moquegua

26 de mayo: Aniversario de la Provincia de Ilo

14 de octubre: Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata

25 de noviembre: Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto).

Feriados regionales en Tacna

26 de mayo: Actos conmemorativos del Alto de la Alianza

28 de agosto: Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú

14 de setiembre: Festividad del Señor de Locumba.

Tumbes tendrá feriado largo de toda una semana desde este 23 de julio, gracia a su feriado regional. - Crédito Mincetur

Los demás feriados regionales

Revisa la lista para saber si uno de estos días aplica a tu región, sobre todo si trabajas en el sector público o si quieres saber si en algunas entidades públicas habrá atención:

Áncash : 12 de febrero se celebra Aniversario de la creación política del departamento de Áncash

Apurímac : 8 de setiembre se celebra Festividad de Nuestra Señora de Cocharcas

Ayacucho : 6 de noviembre se celebra Día de la Canción Folclórica Ayacuchana

Cusco : 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan

Huancavelica : 8 de marzo se celebra Día Internacional de la Mujer

Huánuco : 24 de junio se celebra Día del campesino Huanuqueño y Fiesta de San Juan en la Zona Selva

Huánuco : 15 de julio se celebra Inmolación del Coronel Leoncio Prado Gutiérrez; y 27 de julio se celebra Escenificación de la Fiesta del Sol en las Pampas de Huánuco Viejo

Ica : 19 de marzo se celebra Festival Internacional de la Vendimia Iqueña

Junín : 13 de setiembre se celebra Aniversario de Creación del Departamento de Junín

La Libertad : 15 de diciembre se celebra Festividad de la Virgen de la Puerta; y 29 de diciembre se celebra Festividad por el Día de la Independencia de Trujillo

Loreto : 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan; y 13 de agosto se celebra Certificación oficial del Río Amazonas como Maravilla Natural del Mundo

Madre de Dios : 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. : 10 de julio se celebra Aniversario de fundación histórica de la ciudad de Puerto Maldonado. Este fue el último aprobado

Moquegua : 26 de mayo se celebra Aniversario de la Provincia de Ilo; 14 de octubre se celebra Festividad de la Virgen y Mártir Santa Fortunata; y 25 de noviembre se celebra Aniversario de Moquegua (Mariscal Nieto)

San Martín : 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan

Tacna : 26 de mayo se celebra Actos conmemorativos del Alto de la Alianza; 28 de agosto se celebra Aniversario de la Reincorporación de Tacna al Perú; y 14 de setiembre se celebra Festividad del Señor de Locumba

Tumbes : 7 de enero se celebra Aniversario del Grito de Independencia de San Nicolás de Tumbes; y 24 de julio se celebra Conmemoración de la Batalla de Zarumilla

Ucayali: 18 de junio se celebra Aniversario de la creación del Departamento de Ucayali; y 24 de junio se celebra Fiesta de San Juan.