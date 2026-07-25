Carlos Neuhaus advierte que Perú no está listo para El Niño Costero: alerta omisiones y falta de prevención en Piura y Trujillo

En el programa 'Esta Noche con Milagros Leiva' se entrevistó a Carlos Neuhaus. Carlos Neuhaus comenta sobre su posible rol en un futuro gobierno de Keiko Fujimori y la falta de preparación de Perú ante el fenómeno El Niño. La discusión aborda desafíos nacionales.

Carlos Neuhaus emitió una advertencia sobre la falta de preparación de Perú para enfrentar un posible fenómeno de El Niño costero, según sus declaraciones en una entrevista televisiva. El exintegrante del equipo técnico de Keiko Fujimori atribuyó el riesgo actual a la ausencia de trabajos en el norte del país y señaló que esa omisión podría agravar la situación ante un aumento del caudal en los ríos, especialmente en Piura y Trujillo. “No está preparado”, sentenció Neuhaus, ante la consulta directa sobre la capacidad de respuesta nacional frente a una emergencia climática de gran escala.

El empresario y ex presidente del comité organizador de los Juegos Panamericanos detalló que en la región norte persisten cauces sin limpiar, vegetación acumulada y obras inconclusas. Explicó que esas condiciones incrementan la vulnerabilidad de ciudades claves cuando se presentan lluvias intensas. Según su testimonio, la falta de prevención y la postergación de tareas básicas han sido las omisiones más graves desde el Estado, lo que podría derivar en inundaciones con impacto mayor al registrado en episodios anteriores.

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Durante la entrevista, la conductora planteó que el país atraviesa una “catástrofe anunciada”. Neuhaus coincidió y adelantó que la futura administración planea reunir a su Consejo de Ministros el 29 de julio para tomar decisiones rápidas frente a la amenaza. El exfuncionario remarcó que el gobierno entrante deberá actuar con celeridad y priorizar la gestión de riesgos.

El cauce del río Piura en Perú muestra una extensa área seca con vegetación alta, estructuras de concreto, basura acumulada y edificios de una ciudad bajo cielo gris. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alerta en Piura: obras inconclusas y riesgos de desborde

La preocupación principal de Neuhaus se focalizó en Piura, región a la que viajó recientemente invitado por la Cámara de Comercio local. Allí participó en una reunión con técnicos, autoridades y representantes de las Fuerzas Armadas, donde se expusieron diagnósticos y estrategias necesarias para enfrentar el fenómeno climático. De acuerdo con su relato, ninguna autoridad respondió a la pregunta sobre quién debía encargarse de limpiar el cauce del río, un punto que consideró crítico para evitar desastres.

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Describió la situación en la represa Los Ejidos, ubicada al este de la ciudad de Piura, como un ejemplo de las deficiencias existentes. Según Neuhaus, en ese sector se realizaron trabajos con terraplenes de concreto en pendiente, pero la vegetación creció entre las estructuras y también en un desagüe con bombas en la parte alta del malecón. Afirmó que “se hizo mal”, que hubo robo de piezas y que tampoco se limpió el cauce por el que descendería el agua desde la zona alta de la ciudad.

El exintegrante del equipo técnico de Fuerza Popular advirtió que el lecho del río Piura ha subido de nivel por la falta de dragado. Propuso como tarea urgente retirar la vegetación y dragar el cauce, con el objetivo de evitar que el agua choque con arbustos y busque salida fuera del río, lo que podría provocar el ingreso de grandes volúmenes a la ciudad en caso de crecida.

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Una mesa de reunión institucional exhibe documentos oficiales peruanos con su escudo, mapas de Piura y Trujillo, un casco militar y un teléfono de emergencia, lo que señala planificación de crisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Imagen de un riesgo latente y omisiones en la prevención

Para ilustrar el nivel de riesgo, Neuhaus relató que tomó una fotografía del cauce en la zona del malecón y que, a simple vista, parecía un parque. Solo observando con atención se distinguía “un hilito de agua”, una imagen que utilizó para advertir sobre el posible comportamiento del río ante un aumento repentino del caudal. “Eso puede convertirse en un problema grave cuando llegue la crecida”, sostuvo.

El ex funcionario subrayó que la omisión más grave ha sido la ausencia de una estrategia preventiva anticipada. Desde su perspectiva, el país perdió “valioso tiempo” y existen responsabilidades por omisión tanto en el gobierno saliente como en las autoridades locales. “Las Fuerzas Armadas ya pudieron haber ingresado a limpiar el cauce del río en Piura”, afirmó en la entrevista.

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En el caso de Trujillo, Neuhaus señaló que la quebrada de San Ildefonso, cuyas aguas pueden descargar sobre la ciudad, fue intervenida casi hasta llegar al río Moche. Sin embargo, los trabajos se interrumpieron a pocos kilómetros del tramo final, lo que atribuyó a un recorte de recursos y a un cambio en la modalidad de ejecución hacia obras por impuestos. Advirtió que esa decisión dejó inconclusas tareas esenciales en plena emergencia.

Infraestructura urbana inconclusa en Trujillo, Perú, con un terraplén de concreto sin terminar y maquinaria abandonada en primer plano, mostrando el estado de una obra civil detenida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rol de Neuhaus y la articulación privada ante la emergencia

Durante la conversación, la conductora consultó sobre el posible nombramiento de Neuhaus en el próximo gobierno. El empresario negó que tenga un cargo definido y aclaró que viajó como “ciudadano preocupado”. Remarcó que no ha discutido ni asumido ninguna cartera ministerial, debido a razones personales.

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No obstante, reconoció que impulsa un grupo de apoyo desde el sector privado. En esa red, mencionó a Juan Manuel Arribas, de la organización Hombro a Hombro, junto con otros profesionales y especialistas en salud. El objetivo, según explicó, es anticipar necesidades y asesorar en la gestión de riesgos, con énfasis en la identificación de enfermedades que podrían expandirse tras las lluvias, como el dengue, y la compra temprana de medicamentos.

“Otros países ya han salido a abastecerse ante un fenómeno climático de escala mundial”, precisó. Este grupo busca prevenir desabastecimientos y preparar estrategias logísticas ante escenarios de emergencia.

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The chairman of the organizing committee of the Pan-American and Para Pan-American Games to be held in Lima in 2019, Carlos Neuhaus, delivers a speech during the presentation of the Games' logos, in Lima on October 25, 2016. / AFP / ERNESTO BENAVIDES (Photo credit should read ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)

Reunión del Consejo de Ministros y expectativas en la gestión de riesgos

La entrevista concluyó con una referencia a la presidenta electa y el anuncio de que el Consejo de Ministros planea reunirse el 29 de julio para adoptar medidas urgentes frente a la amenaza del Niño costero. Para Neuhaus, la futura administración debe actuar sin demoras y convocar a personas con experiencia en gestión de desastres.

“Cuando un gobierno recibe la papa caliente, tiene que llamar a gente que hace y que sabe”, expresó, remarcando la necesidad de contar con equipos técnicos preparados y articulados. La expectativa recae ahora sobre la capacidad de respuesta del Ejecutivo ante una de las mayores amenazas climáticas de los últimos años para el país.

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