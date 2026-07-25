Necropsia confirma que ‘Chocolatita’ murió por estrangulamiento y su hermano exige que aparezcan sus dos celulares desaparecidos

La investigación por la muerte de Raiza ‘Chocolatita’ Martínez continúa en proceso, pero se conoció la necropsia de la joven. Según informó Latina Noticias, el informe forense confirmó asfixia mecánica por estrangulación, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio. El caso involucra a Óscar Arias Muñoz, quien fue trasladado a la sede de la Depincri de La Molina para las diligencias correspondientes.
Hallazgos clave de la necropsia y contexto policial
Los exámenes realizados en la morgue de Lima confirmaron que ‘Chocolatito’ Martínez perdió la vida por estrangulamiento, descartando otras causas posibles. El entorno donde fue hallada la víctima, en una vivienda vinculada a Arias Muñoz, presentaba señales de consumo de alcohol y desorden.
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La familia de Martínez denunció irregularidades en las primeras horas tras la desaparición. El padre de la víctima, al acudir a la comisaría de Miraflores, no habría recibido atención oportuna para asentar la denuncia, según relató el hermano de la joven.
Ronaldo Martínez, hermano de la víctima, sostuvo que la familia exige la aparición de los dos teléfonos celulares de Raisa ‘Chocolatito’ Martínez, elementos que considera fundamentales para la investigación.
“Lo único que exijo es que ese celular aparezca, porque obviamente, ya sea porque posiblemente los familiares lo están ayudando o él esté encubriendo estas pruebas, yo creo que es relevante para la investigación, porque igual de todas formas, ya hay una determinación por una necropsia”, declaró.
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Hasta el momento, los dispositivos no han sido localizados. La familia sostiene que la información contenida en los celulares podría esclarecer los movimientos y comunicaciones de Raisa Martínez antes de su muerte. Para la familia, estos elementos permitirían reconstruir el trayecto y las circunstancias en que la joven llegó al domicilio de Arias Muñoz, actualmente bajo custodia policial.
La desaparición de Raisa Martínez fue reportada el miércoles 22 de julio. Su hermano relató que, mediante aplicaciones de transporte, pudo verificar que la joven solicitó un servicio a las 3:06 de la madrugada. Las horas siguientes resultaron críticas: la madre de Arias Muñoz intentó comunicarse sin éxito con su hijo y, al ingresar a la habitación por la tarde, halló el cuerpo de la joven en el piso. La policía accedió al lugar alrededor de la una de la tarde.
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Investigación en curso y reclamos de justicia
El caso de ‘Chocolatito’ Martínez se suma a una alarmante cifra de feminicidios en el país. Se han registrado 81 casos en lo que va del año.
La familia de Raisa Martínez insiste en que la investigación avance con celeridad y transparencia. Los hermanos y allegados de la joven continúan señalando la importancia de los teléfonos desaparecidos para esclarecer los hechos. Por su parte, las autoridades mantienen a Óscar Arias Muñoz bajo investigación como principal sospechoso.
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