Perú

Terremoto histórico en Lima: expertos pronostican impacto masivo ante el silencio sísmico de casi tres siglos

Los científicos peruanos alertan sobre la probabilidad de un evento sísmico extremo tras 280 años sin grandes movimientos en la capital, y recomiendan reforzar la prevención ante el posible impacto en zonas densamente pobladas

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Una presentadora de noticias encabeza un reportaje sobre la amenaza de un terremoto de magnitud 8.8 en Lima. El segmento periodístico aborda el prolongado silencio sísmico de 280 años en la región. El contenido es parte de un programa de noticias.

El prolongado silencio sísmico en la costa central de Perú preocupa a la comunidad científica. Según explicó un especialista del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la acumulación de energía tectónica podría desencadenar un terremoto de magnitud 8,8 en la región de Lima, un evento con potencial para causar decenas de miles de víctimas y provocar un tsunami con olas de hasta 15 metros. El país, ubicado en una de las zonas más sísmicas del mundo, no registra un gran sismo en la capital desde hace 280 años, una pausa considerada anómala por los expertos.

Expertos aseguran que Lima sufrirá ante ausencia de sismos

El escenario que describen los especialistas incluye no solo miles de viviendas destruidas y vías de comunicación inservibles, sino también un maremoto de gran intensidad en las regiones más próximas al epicentro. El temor a un gran terremoto se fundamenta en la extensa duración del silencio sísmico que afecta a Lima y sus alrededores, una condición que eleva el riesgo de una liberación súbita de energía acumulada en la zona.

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De acuerdo con el reporte de un experto del IGP, la capital peruana y las regiones costeras presentan una vulnerabilidad significativa ante un sismo de gran magnitud. La falta de actividad sísmica relevante durante casi tres siglos ha incrementado la inquietud sobre la posibilidad de un evento de impacto masivo.

Vista aérea de ciudad costera densamente poblada con edificios modernos y antiguos, mar agitado, cielo nublado gris y una grieta profunda que atraviesa la tierra.
Una ciudad costera densamente poblada, simulando ser Lima, Perú, muestra una grieta tectónica conceptual que atraviesa el territorio desde la costa hacia la urbe, bajo un cielo nublado que intensifica la atmósfera de inminencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un país marcado por la interacción de placas

La explicación geológica detrás de este fenómeno es clara. Perú, por su ubicación sobre el límite de la placa de Nazca y la placa continental sudamericana, experimenta ciclos sísmicos recurrentes. La interacción entre ambas placas genera fricción y acumula tensión frente a la costa central, un proceso que, según el IGP, podría culminar en un movimiento telúrico de gran magnitud.

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El especialista consultado señaló que la fricción constante en esa zona provoca que la energía se concentre hasta que, inevitablemente, se libera en forma de terremoto. Cuando ocurre, las regiones cercanas al epicentro reciben los mayores niveles de sacudimiento del suelo, lo que incrementa los daños materiales y humanos.

En el caso de un sismo estimado en 8,8 grados de magnitud, el epicentro se ubicaría frente a la costa central peruana. Las zonas más afectadas serían Áncash, Lima e Ica, además de áreas del interior donde las ondas sísmicas lleguen con intensidad suficiente para causar destrucción.

Maqueta conceptual de dos placas tectónicas con una grieta profunda de fisuras rojas brillantes. Sobre ellas, una ciudad costera con edificios y un faro.
Una maqueta conceptual ilustra una ciudad costera dividida por una falla geológica, donde se observa energía que emerge de las fisuras internas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de un maremoto y la falta de predicción

Un terremoto de esas características tendría consecuencias devastadoras para la infraestructura y la población. Según advirtió el especialista del Instituto Geofísico del Perú, el impacto sería masivo y podría estar acompañado de un tsunami con olas de hasta 15 metros, afectando principalmente las zonas costeras próximas al epicentro.

La advertencia incluye la proyección de decenas de miles de fallecidos y la destrucción de servicios básicos y vías de comunicación. “Las víctimas mortales serían incontables”, puntualizó el experto, añadiendo que los daños materiales superarían la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades.

Pese a la gravedad de la hipótesis, el experto subrayó que no existe actualmente una manera de predecir con exactitud el momento en que ocurrirá un gran sismo. La dificultad para anticipar estos eventos mantiene a la población en estado de alerta permanente, sobre todo en áreas densamente pobladas como Lima.

Enorme ola rompe cerca de edificios altos, casas y una carretera costera. Cielo nublado con luz de atardecer. No hay personas visibles.
Una enorme ola de tsunami se eleva sobre una costa urbana con edificios y viviendas frente al mar al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación ante un evento incierto

La única opción frente al riesgo sísmico es la preparación. Lima y la costa central peruana deben considerar planes de evacuación, refuerzo de infraestructuras y campañas de educación ciudadana que permitan reducir la vulnerabilidad ante un eventual terremoto.

El escenario planteado por el Instituto Geofísico del Perú combina tres factores principales: el prolongado silencio sísmico, la acumulación de tensión tectónica y la exposición de áreas urbanas a un movimiento de gran magnitud. Esta combinación obliga a las autoridades y a la población a mantenerse en alerta y fortalecer las capacidades de respuesta ante desastres.

El especialista concluyó recordando que la historia sísmica de Perú demuestra que los ciclos de grandes terremotos tienden a repetirse. La acumulación de energía en la costa central mantiene vigente la posibilidad de un evento de gran magnitud, cuyo impacto podría alcanzar dimensiones catastróficas en una de las regiones más pobladas del país.

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