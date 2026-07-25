Karen Schwarz y Ezio Oliva cuentan la extorsión que los empujó a dejar Lima y empezar de cero en Madrid

El cantante Ezio Oliva y su esposa Karen Schwarz comparten en exclusiva los detalles de su nueva vida en Madrid. La pareja revela cómo los constantes viajes del artista y una alarmante situación de extorsión los motivaron a dejar Perú para empezar de cero en España junto a sus hijas. Video: América TV / Más Espectáculos

Cuatro meses después de instalarse en Madrid, Karen Schwarz y Ezio Oliva rompieron el silencio sobre las razones que los llevaron a abandonar su vida en Lima y empezar de cero en España. La pareja concedió una entrevista al programa ‘Más espectáculos’ de América TV, en la que recorrieron cada ambiente de su nuevo departamento y revelaron que, detrás de la decisión de emigrar, hubo un episodio de extorsión que marcó un antes y un después en la vida de su familia.

La visita de las cámaras mostró un hogar que, aunque ubicado en Europa, guarda una estrecha conexión con el Perú. Los muebles, los objetos decorativos y hasta los trofeos que adornan las paredes viajaron desde Lima en barco para acompañar a la familia en esta nueva etapa.

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Entre esos objetos, dos piezas concentran buena parte del valor simbólico del espacio: la corona que Karen Schwarz obtuvo al ser elegida Miss Perú en 2009 y el Premio Dial que Oliva recibió por su trayectoria musical.

La extorsión que aceleró la partida de Lima

El dato más contundente de la entrevista llegó cuando Oliva narró la situación de inseguridad que vivió la familia a inicios de 2026. El cantante de 37 años contó que, mientras él se encontraba en España por compromisos laborales, desconocidos enviaron fotografías de su casa y del colegio de sus hijas como parte de una amenaza extorsiva.

Karen Schwarz y Ezio Oliva revelaron que dejaron Lima tras sufrir una extorsión que afectó a su familia.

"Tuvimos una situación de extorsión. Nos mandaron fotos de la casa, del colegio y yo estaba en España. Mis hijas dejaron de ir al parque...“, declaró Oliva en el programa de América TV. Las consecuencias de esa amenaza fueron inmediatas: las niñas dejaron de salir al parque y la familia adoptó medidas de seguridad que alteraron su rutina.

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Ese episodio, sumado a los largos períodos de separación que el trabajo del cantante imponía, terminó de inclinar la balanza hacia la mudanza. Oliva explicó que sus viajes a España, que comenzaron en 2023, se fueron extendiendo de manera progresiva hasta llegar a mes y medio de ausencia.

“Primero me quedaba una semana y volvía, luego dos semanas, luego tres, hasta que llegué a quedarme mes y medio. Cada vez que me iba un mes o más, las últimas veces, como familia ya lo empezábamos a sentir. Nunca me había pasado que Antonia se ponga a llorar desconsolada porque su papá se iba. Yo también ya me empezaba a poner así, y Karen también y Cayetana... entonces ya empezábamos a sentir que la distancia nos estaba afectando como familia", acotó el artista.

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Ezio Oliva contó que desconocidos enviaron fotos de su casa y del colegio de sus hijas como parte de la amenaza en Lima.

Una decisión que Karen Schwarz no tomó a la ligera

La exconductora de televisión reconoció ante las cámaras de ‘Más espectáculos’ que aceptar la propuesta de mudarse a Madrid no fue un proceso sencillo. Schwarz reveló que Oliva ya le había planteado antes la posibilidad de emigrar, aunque en aquella ocasión el destino era México.

Esa vez, la pandemia truncó los planes. Cuando la propuesta de España llegó, la respuesta inicial de la exconductora fue de cautela. “Espérate, no es tan rápido, yo te puedo amar, pero a veces por amor uno deja muchas cosas que después se arrepiente”, le respondió a su esposo, según relató en la entrevista.

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Schwarz solicitó tiempo para analizar el cambio desde distintos ángulos antes de comprometerse. “Le pedí que me deje analizarme como persona, como mujer, como profesional y luego como familia y cuando todo lo tenga cerrado, tomo la decisión. Y me dijo que me tome el tiempo que quiera”, contó la exmodelo.

Una vez que tomó la decisión, la logística de la mudanza avanzó: parte del mobiliario viajó en barco desde Lima y, un mes después, la familia voló a Madrid con sus dos hijas.

La familia se instaló en Madrid hace cuatro meses después de enviar parte de sus muebles desde Lima en barco.

Un hogar en Madrid con el alma puesta en Lima

El recorrido por el departamento que ‘Más espectáculos’ transmitió permitió ver cómo la pareja construyó un espacio con identidad propia a pesar de la distancia. Oliva fue el encargado de guiar a la reportera por cada ambiente. “Este es el ingreso y aquí está la cocina, acá pasa todo”, señaló el cantante al mostrar la cocina totalmente equipada.

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Entre los objetos que más llamaron la atención de los seguidores estuvo el Premio Dial, un reconocimiento que históricamente han obtenido figuras de la talla de Carlos Vives, Alejandro Sanz, Carlos Rivera y Laura Pausini. “Esto es bien importante para mí porque estos premios los han ganado Carlos Vives, Alejandro Sanz, Carlos Rivera, Laura Pausini y es la primera vez que una bandera peruana se lleva un premio”, afirmó Oliva con orgullo.

La decisión de trasladar los muebles de Lima respondió a una razón afectiva. "La casa que tenemos en Lima es una casa que Karen y yo remodelamos con mucho amor y mucho esfuerzo, entonces, habernos traído muebles... todo es de Lima... si bien estamos muy lejos de casa, nos hace sentir en casa", declaró el cantante.

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El nuevo hogar en Madrid conserva objetos traídos del Perú, como la corona de Miss Perú 2009 de Karen Schwarz y el Premio Dial de Ezio Oliva.

Sus hijas, por su parte, se muestran adaptadas a la vida en Madrid. Según contó la mayor de las niñas, lo que más le gusta de la ciudad española es la prioridad que se le da a la seguridad vial. Al cierre de la entrevista, Oliva resumió con una frase la intensidad de estos primeros meses fuera del Perú: “Hemos pasado cuatro meses aquí, pero siento que han pasado como dos años de todo lo que hemos vivido”.