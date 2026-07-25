Keiko Fujimori impulsa una nueva imagen con prendas de origen nacional y apoyo a diseñadoras peruanas como Sue Zacnich

Este segmento de televisión, presentado por Milagros Leiva, documenta la evolución del vestuario de Keiko Fujimori. Incluye una entrevista con la diseñadora Sue Zacnich. Se muestran imágenes de Keiko Fujimori en actos públicos, vistiendo diferentes atuendos como una chaqueta roja y un traje blanco, y una imagen en un traje azul.

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, inició una renovación de su imagen pública mediante el uso de prendas de confección nacional y el apoyo al trabajo de diseñadoras peruanas. Esta nueva estrategia se puso de manifiesto cuando agradeció en público el regalo de un saco realizado por Sue Zacnich, una diseñadora formada en el circuito comercial de Gamarra, quien prepara uno de los atuendos que la mandataria lucirá el 29 de julio durante el desfile militar. Fujimori declaró que busca incorporar “ropa nacional” en su vestuario y destacó la labor de Zacnich, señalando que la prenda le quedaba bien y reconociendo a la diseñadora como autora del obsequio.

Zacnich relató que llegó a Keiko tras pedir contactos en redes: “La conocí, le tomé las medidas y llevé unos sacos”.

El equipo detrás del vestuario presidencial

Sue Zacnich lidera un taller integrado por más de diez personas y mantiene a la plantilla que trabajó junto a su madre, Carmela Fuyo, dedicada a la confección de uniformes para empresas. En una entrevista televisiva, la diseñadora relató que su vínculo con Fujimori se estableció a través de un intermediario de Latam, luego de que ella publicara en redes sociales su interés en vestir a la presidenta electa. “Para mí sería un honor vestir a la presidenta”, recordó Zacnich sobre el mensaje inicial que marcó el inicio de la colaboración.

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Sue Zacnich, desde Gamarra al guardarropa presidencial: así llegó a vestir a Keiko Fujimori

La nueva etapa de imagen de Keiko Fujimori no se limita a una sola creadora. Según el reportaje emitido en televisión, varias diseñadoras nacionales participan en el proceso, entre ellas Cleofé Mendoza, autora del vestido utilizado por Fujimori durante el debate, y Jirko Sivirich, responsable del sastre blanco con bordados verdes con el que recibió sus credenciales. Sue Zacnich detalló que el primer diseño a medida para la mandataria se encontraba aún en fase de pruebas y que será estrenado oficialmente durante la ceremonia del 29 de julio. También afirmó que existe un equipo de asesoría encargado de definir los cortes y preferencias a considerar en el vestuario presidencial, y resaltó que Fujimori “se deja llevar, escucha consejos también”.

Sue Zacnich, desde Gamarra al guardarropa presidencial: así llegó a vestir a Keiko Fujimori

El cambio de vestuario y su vínculo con la industria textil peruana

El reportaje televisivo trazó un recorrido por la evolución estética de Keiko Fujimori a lo largo de casi tres décadas de carrera política. En 1994, cuando asumió el rol de primera dama a los 19 años, su imagen estuvo marcada por trajes sobrios, sacos anchos con hombreras, faldas largas y peinados altos, diseñados para proyectar madurez y seriedad. Posteriormente, durante sus campañas presidenciales, Fujimori optó por zapatillas, jeans y el color naranja brillante, símbolo de su partido, con la intención de construir una apariencia más cercana en actividades de campaña y recorridos por mercados.

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Durante las presentaciones judiciales y su paso por prisión, la estrategia visual se modificó nuevamente. El color naranja desapareció, dando lugar a tonos neutros, casacas oscuras, blazers amplios y un maquillaje reducido, en un esfuerzo por transmitir la gravedad de la situación. En la actualidad, a los 51 años y con una presencia activa en redes sociales, Fujimori ha vuelto a transformar su imagen: ahora utiliza blazers y prendas confeccionadas en Gamarra y apuesta por una selección de atuendos nacionales para respaldar a la industria textil local.

El color blanco predomina en la nueva fase de su vestuario, en ocasiones acompañado de rojo, y según el informe televisivo, la vestimenta pasó de ser un accesorio a convertirse en una herramienta central de comunicación pública durante sus tres décadas de trayectoria política.

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Un saco blanco con la etiqueta "Hecho en Perú" cuelga en un perchero, mostrando la confección nacional para vestuario presidencial en un taller textil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trayectoria y propuesta de Sue Sacnik

Sue Zacnich explicó que su interés por la moda surgió al observar el trabajo de su madre, quien confeccionaba uniformes y tomaba medidas en el taller familiar. Tras terminar el colegio, estudió diseño de modas y se especializó en sastrería, un rubro tradicionalmente masculino. Actualmente, su taller opera en Gamarra y su atelier de atención se encuentra en San Isidro, donde recibe a las clientas con cita previa. Zacnich continúa trabajando con el equipo formado por su madre y su padre, Edgar.

Sobre la propuesta estética para Fujimori, Zacnich indicó que se basa en tonos neutros con acentos de color, como rosado y celeste, para proyectar cercanía con el público, un atributo que la presidenta electa busca consolidar en esta nueva etapa. La diseñadora describió el proceso de creación de un atuendo presidencial como un trabajo colaborativo, donde la opinión del equipo de asesoría y las preferencias de la mandataria se combinan para definir los cortes y detalles finales.

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Manos de trabajadores textiles confeccionan patrones de ropa sobre telas de colores en una mesa de corte en un taller de Gamarra, Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un proceso colaborativo y de proyección nacional

El trabajo de Sue Zacnich y de otras diseñadoras peruanas en la imagen de Keiko Fujimori refleja una estrategia orientada a fortalecer el vínculo con la producción nacional y a destacar el talento local en la confección de prendas de alta visibilidad. Este enfoque busca no solo renovar la percepción pública de la mandataria, sino también generar un impacto tangible en el sector textil peruano, especialmente en el tradicional emporio comercial de Gamarra.

La colaboración entre la presidenta electa y las creadoras nacionales ha sido reconocida públicamente en reiteradas ocasiones, y en cada aparición se subraya la intención de incorporar “ropa nacional” como parte del mensaje político y social que acompaña su gestión. De acuerdo con la propia Zacnich, “la presidenta escucha, acepta sugerencias y tiene claro que el vestuario es parte de su comunicación”.

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Una mano cose un botón dorado con un escudo en un saco blanco, detalle de la confección presidencial que muestra la etiqueta "Diseño Peruano". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vestuario como símbolo de identidad y mensaje político

Desde el inicio de su vida pública, Keiko Fujimori ha adaptado su imagen a los distintos momentos de su carrera, utilizando el vestuario como un elemento para proyectar mensajes y conectar con distintos públicos. La actual apuesta por la confección nacional y el trabajo de diseñadoras locales refuerza un discurso de apoyo a la industria y de identificación con las tradiciones textiles peruanas.

Peru's President-elect Keiko Fujimori, with Vice President-elect Luis Galarreta and Second Vice President-elect Miguel Angel Torres, greets supporters after receiving her official credentials following her victory in the presidential runoff after the June 7 election, in Lima, Peru, July 15, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La elección de atuendos y el proceso detrás de cada prenda reflejan tanto la evolución personal de la mandataria como el impacto de la moda en la política contemporánea. El próximo 29 de julio, la presentación de un traje elaborado por Sue Zacnich durante el desfile militar marcará un nuevo capítulo en esta narrativa, colocando en primer plano el trabajo artesanal y la creatividad de la moda peruana.

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