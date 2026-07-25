Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 25 de julio de 2026

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Trabajadores CAS empiezan a recibir pago de gratificación de 10%: Esta entidad ya habría depositado Las primeras entidades ya habrían hecho el pago de la gratificación CAS de S/300, aplicando las disposiciones del decreto supremo 142-2026-EF del MEF

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