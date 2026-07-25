Perú

Temblor HOY en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del sábado 25 de julio de 2026

El IGP reportó que ninguno de los sismos generó alerta de tsunami ni daños estructurales, aunque las autoridades recomiendan mantener medidas preventivas en las zonas afectadas

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Un mapa físico de Perú con zonas rojas y amarillas. Una mano sostiene una regla y un bolígrafo. Un folder con el logo del COEN se ve sobre una mesa.
El monitoreo institucional de la actividad sísmica en Perú se ilustra con un mapa de zonas de riesgo y el logo del COEN sobre una mesa de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el 24 de julio de 2026, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró cuatro movimientos sísmicos de magnitud moderada en distintas regiones del país. Los eventos ocurrieron en zonas cercanas a Tarata, en Tacna; y a Huacho y Codo del Pozuzo, en las regiones de Lima y Huánuco, respectivamente, según reportó el IGP en sus informes oficiales.

12:34 hsHoy

Sismo en Puno

El Centro Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 3.4 ocurrido a las 05:28 horas del 25 de julio de 2026. El evento sísmico se localizó a una profundidad de 14 kilómetros, con epicentro situado a 5 kilómetros al sur de Parina, en la provincia de Lampa, región Puno. Las coordenadas precisas del epicentro fueron -15.31 de latitud y -70.92 de longitud.

De acuerdo con el informe, la intensidad del sismo fue de II-III en la escala de Mercalli en la localidad de Parina. Hasta el momento, no se han registrado daños materiales ni víctimas. Las autoridades mantienen el monitoreo en la zona y recomiendan a la población seguir las medidas de seguridad ante sismos.

12:28 hsHoy

¿Por qué ocurren sismos en Perú?

  • La interacción de placas tectónicas es la causa principal de los sismos en el país.
  • El borde occidental de Sudamérica absorbe la energía liberada por el movimiento de la placa de Nazca.
  • La fricción constante entre ambas placas genera una acumulación de tensión que, al liberarse, produce sismos.
  • Los epicentros suelen ubicarse en la costa, pero el efecto puede sentirse en regiones andinas y amazónicas.
  • Los especialistas en geofísica señalan que la profundidad y el tipo de falla determinan la intensidad del movimiento.
Cinturón de fuego.
Cinturón de fuego. Foto: Captura
08:19 hsHoy

Principales sismos históricos en Perú

El país ha experimentado numerosos movimientos sísmicos de alto impacto. Entre los más recordados sobresale el terremoto de 1970 en Áncash, que ocasionó la muerte de aproximadamente 70.000 personas y la destrucción de la ciudad de Yungay. Otro evento significativo fue el sismo de 2007 en Pisco, con una magnitud de 7,9, que dejó más de 500 víctimas fatales y afectó gravemente la infraestructura local. Estos episodios han motivado la revisión de normas de construcción y protocolos de emergencia.

Grupo de personas con uniformes rojos de emergencia y civiles en escena nocturna con luces; varias mantas y un rollo de tela en el suelo
Personal de emergencia asiste a residentes afectados en Chupaca, Junín, tras el sismo de magnitud 5.1 que dejó cinco muertos y 350 damnificados. (Wayka / Javier Ninanya y Yershon Vilca)

Organismos internacionales y nacionales han documentado cada evento relevante. Los registros muestran que, en promedio, Perú experimenta cientos de sismos anualmente, aunque la mayoría son de baja magnitud y pasan desapercibidos para la población. Solo aquellos que superan los 4 o 5 grados en la escala de Richter suelen causar alarma pública.

07:54 hsHoy

Consecuencias sociales y económicas de los sismos

  • Las consecuencias de los sismos en Perú incluyen pérdidas humanas, daños materiales y alteraciones en la vida cotidiana.
  • Las zonas urbanas con alta densidad poblacional presentan mayor vulnerabilidad ante movimientos sísmicos de gran magnitud.
  • Los costos de reconstrucción tras un terremoto pueden superar los cientos de millones de dólares.
  • Sectores como vivienda, salud y educación resultan especialmente afectados por la destrucción de infraestructura.
  • El impacto emocional y psicológico en la población puede prolongarse durante años, especialmente en comunidades que pierden viviendas o seres queridos.
Varias personas agachadas en una calle urbana de Perú, protegidas junto a edificios y bajo un banco, con carteles del IGP y "SIMULACRO" en una pared.
Residentes de una zona urbana en Perú se agachan para protegerse durante un simulacro de sismo, con carteles del IGP y “SIMULACRO” visibles en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:27 hsHoy

Medidas de prevención y preparación ante sismos

La preparación es clave para mitigar el impacto de los sismos. Las autoridades peruanas promueven simulacros periódicos en escuelas, empresas y espacios públicos. Estos ejercicios buscan familiarizar a la población con rutas de evacuación y puntos de encuentro seguros. El Ministerio de Vivienda impulsa la construcción de edificaciones resistentes, siguiendo normas técnicas que consideran la sismicidad del territorio.

Plano por encima del hombro de una persona de pie en una calle urbana peruana, sosteniendo un teléfono móvil que muestra una notificación de SISMATE sobre un simulacro de tsunami.
Una persona en una calle urbana de Perú recibe en su teléfono móvil una alerta de SISMATE sobre un simulacro nacional multipeligro por tsunami, instando a la evacuación inmediata de zonas costeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en gestión de riesgos insisten en la importancia de contar con planes familiares de emergencia. La educación en primeros auxilios y la identificación de zonas seguras dentro del hogar pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Diversos organismos internacionales colaboran con capacitaciones y asesoría técnica para fortalecer la resiliencia comunitaria.

06:58 hsHoy

Recomendaciones utilitarias en caso de sismo

  • Mantener la calma y buscar protección bajo mesas o estructuras firmes durante el movimiento.
  • Alejarse de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.
  • No utilizar ascensores en caso de evacuación.
  • Tener a mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, documentos personales y botiquín básico.
  • Identificar previamente las rutas de evacuación y los puntos de reunión familiares.
  • Revisar periódicamente el estado de la vivienda y corregir grietas o fallas estructurales.
  • Participar en simulacros organizados por autoridades y entidades locales.
Mapa geográfico con nombres de ciudades, fallas geológicas, curvas de intensidad sísmica, estrellas rojas con números y tabla de réplicas
El mapa indica la ubicación de la Falla Alto del Mantaro y la distribución de las réplicas sísmicas en Chupaca desde el 18 de julio. (ASISMET)
06:45 hsHoy

La importancia del monitoreo y la alerta temprana

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) realizan un seguimiento permanente de la actividad sísmica. El desarrollo de sistemas de alerta temprana ha permitido reducir el tiempo de respuesta ante eventos de gran magnitud. Estas herramientas tecnológicas envían mensajes automáticos a la población, lo que facilita la evacuación y la adopción de medidas inmediatas.

IGP
El IGP recibió constancia del registro de patentes por parte de Indecopi del decodificador RDS (Radio Data System) - IGP

Según expertos en gestión de riesgos, la difusión de información confiable es esencial para evitar rumores y pánico. Las campañas de educación enfocadas en sismos han mejorado el nivel de conocimiento y la reacción de la ciudadanía. El acceso a datos en tiempo real se considera un recurso estratégico para la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

06:21 hsHoy

Qué hacer después de un sismo

  • Verificar el estado de salud propio y de las personas cercanas; administrar primeros auxilios si es necesario.
  • Revisar la vivienda en busca de daños estructurales antes de volver a ingresar.
  • Evitar encender fósforos o artefactos eléctricos si hay sospecha de fuga de gas.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales y seguir instrucciones de las autoridades.
  • No difundir rumores ni información no confirmada.
  • Preparar una lista de necesidades familiares para solicitar ayuda si fuera necesario.
  • Apoyar a personas vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
Mochila roja de emergencia con reflectores amarillos y botella de agua. Personas de espaldas en calle urbana. Señal azul con ondas y señal verde de punto de reunión.
Un grupo de personas se reúne en un punto de encuentro seguro en una ciudad peruana, lo que ilustra la preparación de la comunidad frente a emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:01 hsHoy

Desafíos futuros y perspectivas en la gestión sísmica

El reto principal para Perú radica en seguir fortaleciendo la cultura de prevención. El crecimiento urbano desordenado y la ocupación de zonas de riesgo complican la tarea de reducir la vulnerabilidad. Los expertos en planificación urbana advierten sobre la importancia de respetar las normas de construcción y evitar asentamientos en áreas inestables. La cooperación internacional y la inversión en investigación científica se proyectan como factores clave para mejorar la capacidad de respuesta ante futuros sismos.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actualización constante de mapas de riesgo y la integración de tecnología avanzada en los sistemas de monitoreo forman parte de la agenda nacional. La experiencia acumulada tras décadas de emergencias ha impulsado políticas públicas orientadas a la resiliencia y la protección de la vida. Las próximas décadas serán determinantes para consolidar una sociedad preparada y capaz de enfrentar los desafíos que imponen los movimientos sísmicos.

05:37 hsHoy

Elementos clave de la mochila de emergencia

La mochila de emergencia debe contener suministros suficientes para los primeros días posteriores a un desastre. Las instituciones recomiendan incluir los siguientes elementos:

  • Artículos de higiene: toallas, jabones, cepillo y pasta dental.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, desinfectantes, medicamentos personales.
  • Dinero en efectivo y documentos de identidad.
  • Alimentos no perecibles y agua en botellas selladas.
  • Linterna, radio portátil, pilas, silbato y duplicado de llaves.
  • Abrigo, manta y calzado resistente.
  • Artículos específicos para bebés, adultos mayores y mascotas.

Se aconseja revisar periódicamente el contenido de la mochila para asegurarse de que todos los insumos estén vigentes y en buenas condiciones.

Una mochila roja con el logo del MINSA, botellas de agua, una linterna, una radio, pilas, mascarillas, geles desinfectantes, alimentos, medicinas, un pasaporte y llaves sobre una mesa de madera.
Un completo kit de emergencia sobre una mesa de madera muestra los elementos esenciales para la preparación ante desastres en un hogar peruano, con respaldo del MINSA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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