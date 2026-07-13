Perú

Perú combinará su Fuerza Aérea con IA para proteger sus bosques frente a la devastación: los detalles

El modelo SERFOR 4.0 apuesta por innovación tecnológica y coordinación nacional para fortalecer el monitoreo ambiental y la gobernanza frente a la deforestación, la tala ilegal y los incendios forestales

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Bosques - Amazonía - selva
El SERFOR y la FAP activaron una alianza para reforzar la vigilancia de los bosques amazónicos del Perú.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP) han iniciado una alianza estratégica orientada a fortalecer la vigilancia y el monitoreo de los bosques amazónicos.

Esta coordinación responde a la creciente amenaza de la deforestación, la tala ilegal, la minería ilegal, los incendios forestales y el avance de redes de crimen organizado sobre la Amazonía peruana, uno de los ecosistemas más biodiversos y frágiles del planeta.

Innovación tecnológica para la protección forestal

La colaboración entre SERFOR y la FAP se sustenta en el despliegue de nuevas tecnologías y sistemas de información avanzados.

Durante la última reunión de trabajo, el equipo de SERFOR presentó el Observatorio del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre, una plataforma que integra imágenes satelitales, sensores remotos e inteligencia artificial.

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SERFOR
La coordinación entre SERFOR y la FAP busca acelerar la respuesta ante incidentes y ampliar la presencia del Estado en la Amazonía peruana.

Este sistema permite generar alertas tempranas y reportes casi en tiempo real sobre actividades que ponen en riesgo tanto los bosques como la fauna silvestre.

Por su parte, la FAP expuso las capacidades del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional (SIVAN), una plataforma que centraliza información geoespacial y utiliza tecnologías de punta para reforzar la vigilancia aérea y terrestre.

El objetivo es mejorar la toma de decisiones, permitir respuestas más rápidas ante incidentes y fortalecer la presencia del Estado en la Amazonía.

Amenazas crecientes y daños ambientales

En la actualidad, la Amazonía peruana enfrenta una presión sin precedentes. Entre las principales amenazas se encuentran:

  • Deforestación acelerada por el avance de la agricultura y la ganadería.
  • Tala ilegal de madera, facilitada por la existencia de concesiones superpuestas y el blanqueo de recursos de áreas protegidas.
  • Minería ilegal de oro, que destruye grandes extensiones de bosque y contamina ríos con mercurio, generando efectos nocivos en la salud humana y la biodiversidad.
  • Narcotráfico y cultivos ilegales, que impulsan la conversión de bosques en áreas de siembra y desplazan a comunidades indígenas.
  • Incendios forestales, agravados por el cambio climático, las sequías y el uso indiscriminado del fuego.
  • Construcción de carreteras y vías ilegales, que fragmentan el paisaje y abren paso a nuevas actividades ilícitas.

Por ejemplo, la minería ilegal ya afecta a todas las regiones amazónicas del Perú y que la tala y los incendios han alcanzado niveles récord en los últimos años. El uso de maquinaria pesada y dragas flotantes ha transformado paisajes enteros y contaminado fuentes de agua vitales para las comunidades y la fauna local.

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Vista aérea de un sitio de minería ilegal en la selva con un río turbio. Se observan campamentos de lona azul, excavadoras y vehículos militares con personal.
La minería ilegal afecta a todas las regiones amazónicas del Perú y, junto con la tala ilegal y los incendios forestales, elevó la degradación ambiental a niveles récord en los últimos años.

Articulación institucional y modelo SERFOR 4.0

El director ejecutivo de SERFOR, Erasmo Otárola, remarcó que la institución prioriza una gestión sostenible de los bosques y la fauna silvestre, así como la incorporación de innovación tecnológica mediante el modelo SERFOR 4.0.

La meta es fortalecer la eficiencia y la transparencia en el monitoreo ambiental y liderar la lucha contra la deforestación, la tala ilegal y los incendios forestales.

SERFOR, como ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre (Sinafor), promueve mecanismos de coordinación de alcance nacional que integran a las Mesas Regionales de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre.

Estos espacios facilitan la planificación, implementación y seguimiento de acciones conjuntas para una respuesta más efectiva frente a las infracciones y delitos ambientales.

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El SIVAN de la Fuerza Aérea del Perú centraliza información geoespacial y refuerza la vigilancia aérea y terrestre para convertir datos en respuestas operativas.

Hacia una Amazonía más protegida

La integración de la vigilancia aérea de la FAP y la inteligencia artificial de SERFOR representa un avance relevante en la respuesta del Estado peruano ante la devastación de la Amazonía.

El uso de tecnología de punta permitirá detectar con mayor rapidez prácticas ilegales, mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la gobernanza ambiental en uno de los territorios más amenazados del país.

Las autoridades coinciden en que solo mediante la articulación efectiva de recursos, tecnología y gestión interinstitucional será posible enfrentar el avance de las actividades ilícitas y proteger el patrimonio natural peruano frente a los retos del cambio climático y la presión de intereses económicos ilegales.

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