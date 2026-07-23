BBVA pedirá que gastes más en tu tarjeta para acceder gratis a salas VIP de aeropuertos: S/3.000 al mes

Los clientes del BBVA con tarjeta Visa pueden entrar a The Club Lima en el aeropuerto Jorge Chávez gratis, si han consumido S/1.000 en promedio, cada mes. Ahora tendrán que consumir más. - Crédito Priority Pass

El banco BBVA ha informado a sus clientes de un cambio en los beneficios que reciben por el uso de sus tarjetas de crédito. El principal afectará a viajeros peruanos en todo el mundo.

Desde el 10 de septiembre, para poder ingresar gratis a las salas VIP de aeropuertos con Priority Pass tendrás que haber consumido al menos S/3.000 al mes en tu tarjeta de crédito Visa Signature, Visa Infinite y Special Edition.

Anteriormente este monto mínimo era de S/1.000 para el Signature y no era necesario un mínimo para las otras dos. La medida hará que quienes antes usaba su tarjeta Signature gastando máximo S/1.000 al mes, tengan que gastar el triple para acceder gratuitamente a las salas VIP que aplicaban.

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BBVA aplicará cambios en septiembre a su tarjeta de crédito. - Crédito Difusión

Más gasto para acceder a la sala VIP

Como informa el BBVA, en Perú, el acceso a sala VIP es gratis únicamente para el salón The Club Lim ubicado en el aeropuerto Jorge Chávez, en el caso de vuelos internacionales. En los vuelos nacionales para acceder al salón VIP cuesta US$ 32 por cada titular de tarjeta y persona adicional. Mientras, en el extranjero. “el acceso es gratis solo para los salones VIP que figuran en el APP Priority Pass (Tarjeta Visa)”.

Para esto, los usuarios de la tarjeta solo tenían que cumplir con tener un promedio de consumo de S/1.000 al mes con el ‘plástico’, "durante los seis meses consecutivos previos al ingreso de los salones VIP, o todos los meses anteriores si tu tarjeta tiene menos tiempo de contratación"

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Pero ahora eso cambiará. A partir del 10 de septiembre de 2026, el monto mínimo de compra será de S/3.000, el triple. Así se aplicará para las siguientes tarjetas de crédito:

Tarjeta Visa Signature: antes el consumo mínimo al mesera de S/1.000, desde septiembre será de S/3.000

Tarjetas Visa Infinite y Special Edition: antes no tenían monto mínimo de compra, desde septiembre será de S/3.000.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que entra en funcionamiento este 1 de junio, estrena la primera sala VIP de su tipo en Latinoamérica. | TikTok / @unacitaconelmundo

Así, “este requisito debe ser cumplido de forma independiente tanto por el titular como el adicional, cada uno con su respectiva tarjeta, para acceder al beneficio”.

A pesar de esto, el BBVA resalta los beneficios que da con su tarjeta y los que se mantendrán:

La tarjeta da acceso a más de 1.600 salas VIP internacionales

Te da US$ 27 de descuento en las tiendas Copper y La Bonbonniere en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Tú y tus adicionales pueden ingresar con 1 invitado cada uno. El ingreso a la sala es presentando tu Tarjeta de Crédito BBVA o a través del App Priority Pass (previo registro).

También perderá tus puntos BBVA si no consumes en tres meses. - Crédito Indecopi

Cambios en tus Puntos BBVA

Ojo, usuarios. También habrán cambios sobre tus puntos BBVA. También desde septiembre, estos podría expirar bajo otros supuestos.

“A partir del 10 de septiembre de 2026, si tu tarjeta presenta un retraso de pago (mora) de 30 días o más o no registra ningún consumo durante más de 90 días consecutivos, el total de tus Puntos BBVA acumulados serán cancelados”, informa el banco.

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Así, este recomienda que “para no perder tus Puntos BBVA acumulados, recuerda seguir realizando tus consumos con tu Tarjeta de Crédito Visa Signature BBVA y mantener tus pagos a tiempo”.