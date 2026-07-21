FIL Lima 2026: estas son las principales actividades durante esta primera semana

La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL) inaugurará este 22 de julio su trigésima edición con una programación que reunirá presentaciones de libros, conversatorios, espectáculos musicales y actividades para toda la familia.
Durante los primeros días del encuentro cultural, el público podrá participar en una variada agenda que contará con la presencia de reconocidos autores nacionales e internacionales, entre ellos la chilena Alejandra Costamagna y el escritor Jaime Bayly, como parte de la celebración por los 30 años del evento.
Martes 22 de julio: ceremonia inaugural y homenaje a Charles Bukowski
Las actividades comenzarán a las 2 p. m. en el auditorio José María Arguedas con la tradicional Ceremonia de matasellado, organizada por Serpost. Durante el acto se presentará el matasello conmemorativo de la edición 2026, que marcará oficialmente el inicio de la feria.
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Más adelante, a las 4 p. m., el mismo auditorio albergará el conversatorio “Bukowski: la enfermedad de escribir”, organizado por Libros del Zorro Rojo. El encuentro propondrá una aproximación a la vida y la obra del escritor estadounidense Charles Bukowski.
Miércoles 23 de julio: música y presentación de Alejandra Costamagna
La programación continuará a las 11 a. m. en el Pabellón Ecuador con el Concierto didáctico: Cuentos en la música, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Loja. La propuesta buscará acercar la música a personas de todas las edades mediante un formato participativo.
Ese mismo día, a las 3 p. m., la escritora chilena Alejandra Costamagna presentará su novela “Dónde puedo dejarlo” en el Auditorio César Vallejo. La autora dialogará con José Carlos Agüero y Victoria Guerrero sobre su más reciente publicación.
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Jueves 24 de julio: novedades editoriales con Gonzalo Cano y Santiago Roncagliolo
La agenda del jueves incluirá, a las 3 p. m., la presentación de la novela “Como lobos rapaces”, de Gonzalo Cano, organizada por el Fondo Editorial PUCP en el Auditorio Laura Riesco.
La jornada concluirá a las 8:00 p. m. en el auditorio Blanca Varela A con la presentación de “El pastor y los lobos”, el nuevo libro de Santiago Roncagliolo. El autor estará acompañado por Fernando Carvallo y Gabriel Sandoval.
Viernes 25 de julio: actividades para niños y debate sobre el nuevo periodismo
Las propuestas del viernes estarán dirigidas principalmente al público familiar. A las 4 p. m., Editorial Thema presentará el libro infantil “Y todos dijeron ¡WOW!”, de Pepe Cabana, en el auditorio Martín Adán, con una narración especialmente preparada para niños.
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Una hora después, en el mismo espacio, Isabel Menéndez compartirá “Camilo y el Señor de los Milagros”, obra que acerca a los más pequeños a una de las tradiciones religiosas más representativas del país.
Posteriormente, a las 7 p. m., Libros del Zorro Rojo organizará el conversatorio “¿Sigue El nuevo periodismo arrebatándole el lugar a la novela?”. Patricia del Río y Enrique Planas analizarán el legado de Tom Wolfe y la vigencia de esta corriente periodística.
La jornada cerrará a las 8 p. m. con la presentación de “Primera persona”, de la escritora colombiana Margarita García Robayo, en el Auditorio César Vallejo.
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Domingo: conversatorios y cierre de la primera semana
La primera semana de la FIL Lima culminará con diversas actividades programadas desde las 3 p. m. En el Auditorio Laura Riesco se realizará el Café dominical: Somos gente rara: Leyendo el suplemento El Dominical en Book Vivant, donde Enrique Planas y Guillermo Rivas conversarán sobre el periódico impreso, la lectura y la actualidad cultural.
A la misma hora, en el stand de Ecuador, Sabrina Duque y Amador Villanueva participarán en el conversatorio “Escribir sobre el viaje: la crónica como forma de entender el mundo”, organizado por Editorial Thema.
De manera paralela, Daniel Sacro presentará su libro “Déjame que te cuente, porteño” en el Auditorio César Vallejo, en un encuentro abierto al público.
Con presentaciones editoriales, conversatorios, espectáculos musicales y actividades infantiles, la Feria Internacional del Libro de Lima iniciará una nueva edición que durante las próximas semanas ofrecerá una amplia programación para lectores de todas las edades.
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