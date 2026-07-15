Perú

Campaña veterinaria gratis para este martes 21 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La iniciativa busca acercar servicios preventivos y fortalecer la salud y el bienestar de los animales de compañía

Guardar
Google icon
campaña veterinaria gratis-Perú-04 de marzo
Los asistentes podrán acceder sin costo a consultas médico-veterinarias y desparasitación interna y externa para sus mascotas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima anunció una nueva jornada de la Brigada PET con servicios gratuitos dirigidos a vecinos que conviven con perros y gatos. La actividad se llevará a cabo el martes 21 de julio, entre las 9 a. m. y las 12 m., en el pasaje Capitán Pedro Ruiz, cuadra 12, en el cruce de los jirones Áncash con Manuel Pardo, en Barrios Altos, Cercado de Lima.

La intervención tendrá como punto de atención la Casa Municipal Vecinal n.° 4, donde personal municipal brindará prestaciones preventivas y orientación vinculada al cuidado de animales de compañía.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el anuncio, la jornada busca acercar servicios básicos a los vecinos que acudan dentro del horario programado, con énfasis en medidas de prevención y en la promoción de prácticas de convivencia responsable.

Entre los servicios que se ofrecerán durante la mañana figuran atenciones médico-veterinarias, desparasitación y espacios informativos para propietarios. La lista incluye orientación para trámites municipales, además de una charla enfocada en la responsabilidad de tener una mascota en casa y en el espacio público.

Los vecinos recibirán orientación sobre el registro municipal de canes y felinos durante la jornada - Créditos: Municipalidad de Lima.
Los vecinos recibirán orientación sobre el registro municipal de canes y felinos durante la jornada - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los servicios gratuitos anunciados por la Brigada PET son los siguientes:

  • Consultas médico-veterinario. Atención básica de revisión para orientar a los dueños sobre el estado general de sus mascotas y cuidados preventivos.
  • Desparasitación interna y externa. Aplicación de tratamiento para el control de parásitos, con enfoque preventivo para perros y gatos.
  • Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas. Espacio informativo sobre prácticas de cuidado, convivencia y responsabilidad de los propietarios.
  • Orientación sobre el registro de canes y felinos. Información para que los vecinos conozcan los pasos vinculados al registro municipal de mascotas.

La comuna precisó que el punto de atención estará habilitado únicamente en el rango horario establecido, por lo que recomendó a los interesados acudir con anticipación para acceder a los servicios disponibles.

PUBLICIDAD

Estas campañas se enmarcan en la estrategia municipal de acercar atenciones preventivas a distintos sectores de la ciudad mediante operativos itinerantes, con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía y orientar a los propietarios sobre medidas básicas de salud y registro.

campaña veterinaria gratis-Perú-15 de mayo
La campaña veterinaria se llevará a cabo este 21 de julio - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuál es la importancia de la desparasitación?

  • Protege la salud de la mascota: los parásitos internos (como gusanos) y externos (como pulgas y garrapatas) pueden causar malestar, anemia, pérdida de peso, diarreas, vómitos y problemas en la piel. La desparasitación ayuda a prevenir o reducir estas afectaciones.
  • Evita complicaciones médicas: cuando una infestación se mantiene en el tiempo, puede agravar cuadros digestivos, debilitar el sistema inmunológico y favorecer infecciones secundarias. Desparasitar disminuye el riesgo de que el problema avance sin ser detectado.
  • Reduce el riesgo para las personas: algunos parásitos pueden transmitirse de animales a humanos (zoonosis), especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con defensas bajas. Mantener al día la desparasitación reduce esa exposición.
  • Mejora la convivencia en casa: el control de parásitos externos limita la presencia de pulgas y garrapatas en ambientes domésticos, lo que ayuda a evitar picaduras, alergias y contaminación de camas, sofás o patios.
  • Apoya el bienestar general: una mascota sin parásitos suele alimentarse mejor, dormir mejor y tener más energía, lo que se traduce en una mejor calidad de vida.

Temas Relacionados

campaña veterinariaMunicipalidad de Limasaludperrosgatosperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

La conductora de ATV y la hija de Gisela Valcárcel se vieron la cara por primera vez en el mismo set, después de años de cruces públicos y de una enemistad de más de 25 años entre Magaly y la ‘Señito’

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Argentina e Inglaterra se miden en Atlanta en un duelo que trasciende el deporte y definirá al oponente de España en la final por la Copa del Mundo

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

Durante la entrevista, la hija de Gisela Valcárcel recordó que la salida del cumbiambero fue inmediata y que el reportaje dejó en el aire una temporada que ya tenía fotos promocionales grabadas

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

En su charla con Magaly Medina, la conductora contó que conserva conversaciones donde él la apoyaba en momentos difíciles, una señal que hoy le hace más confuso el quiebre con quien llamaba su hermano

Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo que la llamaba ‘mosca muerta’ por quedarse callada ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”

La conductora respondió a Magaly Medina luego de que la señalara por guardar silencio ante los comentarios de Janet Barboza en ‘América Hoy’ y explicó por qué optó por no contradecir a su entonces compañera

Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo que la llamaba ‘mosca muerta’ por quedarse callada ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

JNE entrega credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa: quiénes asistirán y cómo será la ceremonia

Jorge Nieto a Keiko Fujimori: “Considere las rutas para la libertad del presidente Castillo dentro del marco constitucional”

Informe del JNE propone aceptar la declinación de Rafael López Aliaga al Senado y convocar a su accesitario

Dos denuncias, dos jóvenes, el mismo patrón: el acoso sexual que acorrala al exministro de Trabajo Freddy Solano

Elecciones Regionales y Municipales 2026: Sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Magaly Medina y Ethel Pozo frente a frente: los enfrentamientos públicos que antecedieron su encuentro

Ethel Pozo revela que Christian Domínguez le juró que no era el del ampay y defiende su amistad: “Es mi amigo infiel”

Ethel Pozo revela que aún espera una explicación de Edson Dávila: “Tengo sus mensajes, algo ha pasado y algún día me enteraré”

Magaly Medina le recuerda a Ethel Pozo que la llamaba ‘mosca muerta’ por quedarse callada ante Janet Barboza: “Quizás ese fue un error”

Ethel Pozo rompe en llanto al agradecerle a Magaly Medina por no entrevistar a su padre biológico y se abrazan en vivo: “Tenías límites”

DEPORTES

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Resultado del Mundial 2026 HOY, miércoles 15 de julio EN VIVO: partido, clasificación, horarios y canal TV en Perú

Dónde ver Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por semifinal del Mundial 2026

A qué hora juega Argentina vs Inglaterra HOY en Perú: partido por semifinales del Mundial 2026

Christian Cueva conoce el alcance de la lesión que frenó su estreno con Sport Boys: ¿qué dolencia aqueja al 10′ y cuándo volverá a las canchas?

Paolo Reyna desvela los motivos que lo llevaron a fracasar en Universitario: “No me sentía el jugador que era antes, eso me pasó factura”