Campaña veterinaria gratis para este martes 21 de julio: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

Los asistentes podrán acceder sin costo a consultas médico-veterinarias y desparasitación interna y externa para sus mascotas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de Lima anunció una nueva jornada de la Brigada PET con servicios gratuitos dirigidos a vecinos que conviven con perros y gatos. La actividad se llevará a cabo el martes 21 de julio, entre las 9 a. m. y las 12 m., en el pasaje Capitán Pedro Ruiz, cuadra 12, en el cruce de los jirones Áncash con Manuel Pardo, en Barrios Altos, Cercado de Lima.

La intervención tendrá como punto de atención la Casa Municipal Vecinal n.° 4, donde personal municipal brindará prestaciones preventivas y orientación vinculada al cuidado de animales de compañía.

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De acuerdo con el anuncio, la jornada busca acercar servicios básicos a los vecinos que acudan dentro del horario programado, con énfasis en medidas de prevención y en la promoción de prácticas de convivencia responsable.

Entre los servicios que se ofrecerán durante la mañana figuran atenciones médico-veterinarias, desparasitación y espacios informativos para propietarios. La lista incluye orientación para trámites municipales, además de una charla enfocada en la responsabilidad de tener una mascota en casa y en el espacio público.

Los vecinos recibirán orientación sobre el registro municipal de canes y felinos durante la jornada - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Los servicios gratuitos anunciados por la Brigada PET son los siguientes:

Consultas médico-veterinario. Atención básica de revisión para orientar a los dueños sobre el estado general de sus mascotas y cuidados preventivos.

Desparasitación interna y externa. Aplicación de tratamiento para el control de parásitos, con enfoque preventivo para perros y gatos.

Charla de sensibilización sobre tenencia responsable de mascotas. Espacio informativo sobre prácticas de cuidado, convivencia y responsabilidad de los propietarios.

Orientación sobre el registro de canes y felinos. Información para que los vecinos conozcan los pasos vinculados al registro municipal de mascotas.

La comuna precisó que el punto de atención estará habilitado únicamente en el rango horario establecido, por lo que recomendó a los interesados acudir con anticipación para acceder a los servicios disponibles.

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Estas campañas se enmarcan en la estrategia municipal de acercar atenciones preventivas a distintos sectores de la ciudad mediante operativos itinerantes, con el objetivo de promover el cuidado responsable de animales de compañía y orientar a los propietarios sobre medidas básicas de salud y registro.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este 21 de julio - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

¿Cuál es la importancia de la desparasitación?

Protege la salud de la mascota: los parásitos internos (como gusanos) y externos (como pulgas y garrapatas) pueden causar malestar, anemia, pérdida de peso, diarreas, vómitos y problemas en la piel. La desparasitación ayuda a prevenir o reducir estas afectaciones.

Evita complicaciones médicas: cuando una infestación se mantiene en el tiempo, puede agravar cuadros digestivos, debilitar el sistema inmunológico y favorecer infecciones secundarias. Desparasitar disminuye el riesgo de que el problema avance sin ser detectado.

Reduce el riesgo para las personas: algunos parásitos pueden transmitirse de animales a humanos (zoonosis), especialmente en hogares con niños, adultos mayores o personas con defensas bajas. Mantener al día la desparasitación reduce esa exposición.

Mejora la convivencia en casa: el control de parásitos externos limita la presencia de pulgas y garrapatas en ambientes domésticos, lo que ayuda a evitar picaduras, alergias y contaminación de camas, sofás o patios.

Apoya el bienestar general: una mascota sin parásitos suele alimentarse mejor, dormir mejor y tener más energía, lo que se traduce en una mejor calidad de vida.