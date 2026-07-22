Trabajadores estarán obligados a encender la cámara cuando pidan home office: Gobierno reglamenta nueva Ley de Teletrabajo

El teletrabajador debe avisar con cinco días hábiles si cambia el lugar desde el que trabaja, salvo emergencia o justificación razonable.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha reglamentado, mediante el Decreto Supremo Nº 009-2026-TR, la aplicación de la Ley Nº 32102, que introduce cambios relevantes en la normativa del teletrabajo en Perú.

Entre los aspectos clave figuran no solo la posibilidad de que el empleador exija a los trabajadores encender la cámara para mostrar su espacio de trabajo en ciertos casos, sino que también regula el desarrollo de actividades particulares durante la jornada laboral, llegando incluso a prever la reversión automática al trabajo presencial como sanción en situaciones de incumplimiento.

Inspección y control en el teletrabajo

El nuevo reglamento se ajusta a las modificaciones establecidas por la Ley Nº 32102 y especifica cómo los empleadores pueden ejercer controles sobre las condiciones del teletrabajo.

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Según la regulación, las empresas están autorizadas a solicitar que los empleados que realizan home office enciendan la cámara para verificar, de manera puntual, el estado y la seguridad del espacio donde desarrollan sus labores.

El Ministerio de Trabajo de Perú reglamentó la Ley 32102 y fijó nuevas reglas para el teletrabajo mediante el Decreto Supremo Nº 009-2026-TR.

Esta inspección no puede ser sorpresiva: la norma exige que el empleador comunique al trabajador la fecha y hora de la revisión con al menos 48 horas de anticipación.

Además, la normativa no permite que el empleador exija al trabajador mantener la cámara encendida durante toda la jornada laboral. La finalidad de este control es garantizar que el puesto de trabajo cumpla con las condiciones necesarias de ergonomía, seguridad y salud.

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Por ejemplo, si un trabajador se muda y decide continuar con el teletrabajo desde una nueva ubicación, la empresa puede pedirle que encienda la cámara durante una videollamada para revisar que el escritorio, la silla y la iluminación sean adecuados y no representen riesgos para su bienestar.

La norma de teletrabajo en Perú impide descontar horas o exigir su recuperación ante cortes de luz o de internet acreditados. REUTERS/Axel Schmidt

Según la normativa, este control debe limitarse únicamente al área de trabajo y no puede extenderse a otros espacios del domicilio.

Otra situación en la que pueden solicitar el uso de la cámara es durante capacitaciones sobre seguridad y salud laboral. Si la empresa brinda una charla virtual sobre cómo identificar y corregir riesgos en el espacio de trabajo, puede requerir que los teletrabajadores muestren su entorno para comprobar la correcta aplicación de las recomendaciones impartidas.

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Prohibición de actividades personales y sanciones

Además del control sobre el espacio físico, el reglamento incluye disposiciones estrictas sobre el uso del tiempo laboral. La ley prohíbe expresamente que los teletrabajadores realicen actividades personales durante la jornada.

Esto significa que, mientras dura el horario de trabajo, el empleado no puede dedicar tiempo a tareas ajenas a su función, como hacer compras, realizar trámites o atender asuntos familiares, salvo que cuente con una licencia o permiso debidamente autorizado por el empleador.

Nada de ir al súper. El reglamento prohíbe trámites, compras y asuntos familiares durante la jornada de teletrabajo, salvo licencia o permiso autorizado. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

En caso de que la empresa detecte que un trabajador realizó actividades particulares sin justificación durante el horario laboral, podrá requerirle que explique y documente la situación.

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Si el trabajador no presenta una justificación válida o no responde al requerimiento, la normativa prevé la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario.

Entre las sanciones contempladas figura la reversión automática del teletrabajo a la modalidad presencial, además de otras medidas conforme al régimen laboral aplicable.

Otras medidas relevantes para el teletrabajo

La actualización normativa también establece que los trabajadores deben cuidar los equipos y materiales proporcionados por la empresa y evitar que personas ajenas tengan acceso a ellos.

Si se produce un corte de luz o de internet durante la jornada y el trabajador puede demostrarlo, la empresa no podrá descontar horas ni exigir su recuperación posterior.

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La empresa podrá iniciar un proceso disciplinario y revertir el teletrabajo a la modalidad presencial ante incumplimientos del trabajador. (Foto: Shutterstock)

Respecto al cambio de lugar de trabajo, si el teletrabajador desea modificar la ubicación desde la que realiza sus funciones, está obligado a informar a la empresa con al menos cinco días hábiles de anticipación, salvo que exista una emergencia o una justificación razonable.

Con estas modificaciones, el marco legal busca equilibrar la flexibilidad del teletrabajo con la protección de los derechos laborales y la necesidad de control por parte de las empresas.

Por ejemplo, un trabajador que decida trabajar desde la casa de un familiar durante una semana debe notificarlo con la anticipación requerida y someterse a una nueva revisión de riesgos para asegurar que el nuevo espacio cumple con los estándares exigidos.

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