Ismael La Rosa y Virna Flores se dedicaron tiernos mensajes por sus 25 años de relación

Ismael La Rosa y Virna Flores celebran 25 años juntos. (Instagram)

Ismael La Rosa y Virna Flores celebraron sus 25 años de relación y no dudaron en dedicarse tiernos mensajes en sus redes sociales. Los artistas peruanos son considerados una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano y todo parece indicar que su historia de amor sigue viento en popa.

Los actores se conocieron en el año 1997, cuando grababan la telenovela “La rica Vicky”. Tras el éxito de la producción, ambos decidieron comenzar una relación sentimental y, posteriormente, se casaron en el 2008. Se mudaron a Estados Unidos para continuar con sus carreras y fruto de su romance, nacieron sus dos hijos.

Este último 28 de diciembre, Ismael La Rosa y Virna Flores festejaron un año más juntos y fieles a sus estilos, compartieron su felicidad con sus seguidores. A través de sus cuentas oficiales de Instagram, cada uno se tomó unos minutos para compartir tiernos mensajes. La actriz publicó un vídeo con varias fotografías expresando su admiración por su pareja.

Te puede interesar: Ismael La Rosa no descarta conducir un programa de baile, al estilo de Gisela Valcárcel

“¡25 años juntos! Aprendiendo, siendo equipo, sobrepasando obstáculos, logrando metas, impulsándonos, y hasta apagando incendios, pero sobre todo siendo felices. Te amo, te admiro y te respeto Ismael La Rosa. Gracias”, escribió Flores con emojis de corazón.

Virna Flores le dedica romántico mensaje a su esposo. (Instagram)

Te puede interesar: Ismael La Rosa cuenta cómo ingresó a La Rica Vicky sin haber estudiado actuación

Por su lado, Ismael La Rosa recopiló varios momentos de su relación con la madre de sus hijos y decidió compartirlo con sus fans. Asimismo, resaltó que, pese a las adversidades y sus diferencias, han sabido sobrepasarlos para continuar creciendo como pareja, padres y profesionales.

“25 años juntos y contando… Gracias, Gracias, Gracias. Seguimos aprendiendo, creciendo y cambiando juntos. Apoyándonos e impulsándonos. Y a pesar de nuestros defectos y debilidades, nos complementamos con nuestras virtudes y fortalezas. Buscando alcanzar la mejor versión de nosotros mismos, individualmente, como pareja y por supuesto como padres, para que así, a través de nuestro ejemplo, nuestros hijos puedan alcanzar su mayor potencial y lograr ser felices y plenos”, se lee.

Finalmente, aprovechó para agradecerle a sus seguidores por las muestras de cariño que viene recibiendo desde hace varios años. “Gracias a cada una de las personas que siempre nos desean lo mejor y nos brindan su cariño”, sentenció.

Ismael La Rosa le dedica romántico mensaje a su esposa. (Instagram)

Ismael La Rosa ingresó a ‘La rica Vicky’ sin haber estudiado actuación

Ismael La Rosa concedió una entrevista al canal de YouTube, Ventana de Emergencia, dónde habló de su incursión a la actuación. El también productor, confesó que se encontraba estudiando cuando llegó su primer acercamiento a la televisión. Todo sucedió cuando una amiga suya lo llamó para ser parte de un comercial, pues uno de los actores había faltado. Incluso, recuerda con humor que para esa producción le ofrecieron 20 soles.

Tras ello, reveló que la producción que grabó nunca vio la luz; sin embargo, fue el momento perfecto para conocer a una persona clave en su carrera. Fue en este comercial que estaba el director de casting de ‘La rica Vicky’, quien tiempo después lo llamó.

“Voy a este comercial, que nunca salió al aire, y ahí estaba el que se convirtió en director de casting de La Rica Vicky. A los pocos meses me llaman porque yo estaba con el pelo largo y rubio y me dicen si no quiero hacer un casting para una novela. Me dan el guion y en la estación de bomberos comencé a repasar. Yo no tenía idea, no había estudiado actuación, no tenía idea de qué era una cámara, nada de nada”, comentó.

SEGUIR LEYENDO