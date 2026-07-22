Perú

Alerta sanitaria: 6 de cada 10 empresas en estos sectores de Perú reportan altos niveles de silicosis entre sus trabajadores

Enfermedades asociadas a la alta aspiración de polvo, como asma, bronquitis y silicosis, están minando la productividad en un 67% de las empresas extractivas peruanas, según la Coalición Por un Perú de Largo Aliento

Guardar
Google icon
silicosis
El 57% de las compañías reporta casos respiratorios cada mes y el 86% registra incidentes en un período bimestral.

Un nuevo estudio revela que 6 de cada 10 empresas de minería, construcción, metalmecánica, abrasivos, vidrio y cemento en Perú han reportado casos de silicosis entre sus trabajadores.

De acuerdo con la Coalición Por un Perú de Largo Aliento, la silicosis y otras enfermedades respiratorias ocupacionales han dejado de ser una rareza en los principales sectores industriales y extractivos del país, consolidándose como un problema estructural y recurrente.

La silicosis pasa de excepción a regla en las industrias peruanas

La investigación, desarrollada por la consultora IMASEN, encuestó a 101 empresas formales de alto riesgo. El 61% de estas compañías ha identificado al menos un caso de silicosis en su personal, mientras que el 84% atribuye la aparición de enfermedades respiratorias al uso inadecuado de equipos de protección personal (EPP).

PUBLICIDAD

Además, el 64% de las organizaciones considera la exposición a polvo y agentes respirables como uno de los principales riesgos laborales.

silicosis
La caída de la productividad y los días de trabajo perdidos figuran entre los principales impactos de las enfermedades respiratorias ocupacionales.

El informe detalla que la bronquitis es el diagnóstico más frecuente, con un 92% de empresas que han registrado casos, seguida por neumoconiosis/silicosis (81%) y asma ocupacional (77%).

La recurrencia es alta: el 57% de las empresas reporta nuevos casos cada mes y el 29% cada dos meses, lo que eleva la incidencia al 86% en ciclos bimestrales.

El impacto sobrepasa la salud: el 67% de las empresas consultadas señala una caída en la productividad y el 66% reporta días de trabajo perdidos como consecuencia directa de estas enfermedades.

PUBLICIDAD

El impacto se refleja en la productividad y los días perdidos

El estudio también advierte sobre la presencia de equipos de protección falsificados o de baja calidad. El 31% de las empresas encuestadas admitió haber detectado “EPP bamba”, lo que agrava el riesgo de exposición y genera desconfianza en las medidas preventivas.

Según testimonios recogidos, la incomodidad y la presión operativa complican el uso habitual de los equipos certificados. Las medidas preventivas predominantes siguen centradas en el control del trabajador antes que en la mejora estructural de los ambientes laborales.

El 84% de las empresas detectó uso inadecuado de equipos de protección personal y el 31% admitió la presencia de EPP falsificados. (Istock)
El 84% de las empresas detectó uso inadecuado de equipos de protección personal y el 31% admitió la presencia de EPP falsificados. (Istock)

El 61% implementa vigilancia médica, el 60% prioriza la entrega de EPP y el 53% recurre a sanciones por el no uso de los equipos. Solo el 8% realiza mediciones periódicas de sílice en el ambiente, una acción considerada esencial por especialistas para reducir la incidencia de silicosis.

SUNAFIL y clientes imponen presión externa sobre las compañías

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha fiscalizado al 83% de las empresas industriales y extractivas por exposición a polvo de sílice en los últimos tres años.

El 98% de las compañías demanda lineamientos técnicos más claros y aplicables para la prevención, considerando que la normativa actual resulta insuficiente para su implementación operativa, especialmente en empresas medianas y pequeñas.

SUNAFIL
La prevención de la exposición a sílice se concentra en la conducta del trabajador, mientras solo el 8% realiza mediciones periódicas en el ambiente.

En cuanto a recursos, solo el 45% de las empresas destina un presupuesto específico para la prevención de la exposición a sílice, mientras el 85% planea fortalecer gradualmente los programas existentes. No obstante, únicamente el 7% integra el riesgo respiratorio en su planificación estratégica anual.

Según la Coalición Por un Perú de Largo Aliento, la persistencia de la silicosis y otras enfermedades respiratorias en sectores productivos refleja la necesidad de fortalecer las herramientas técnicas, regulatorias y presupuestales para enfrentar un problema que ya afecta la salud y la productividad de la fuerza laboral peruana.

Temas Relacionados

silicosistrabajomineríaconstrucciónenfermedadessaludasmabronquitisindustriasperu-economia

Más Noticias

Temblor en Perú, hoy 22 de julio: Lima se remeció, el IGP reportó también nuevo sismo en Junín

Cuatro sismos de baja y moderada magnitud se registraron el 21 de julio en diferentes regiones de Perú, afectando principalmente a Junín, Áncash y Tacna, según reportes del Instituto Geofísico del Perú

Temblor en Perú, hoy 22 de julio: Lima se remeció, el IGP reportó también nuevo sismo en Junín

Argentina vs Ecuador 3-0: resumen de la victoria ‘albiceleste’ en su debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

El equipo dirigido por Facundo Morando mostró una clara superioridad sobre Ecuador en el Coliseo Eduardo Dibós y, por ahora, encabeza el Grupo B del certamen

Argentina vs Ecuador 3-0: resumen de la victoria ‘albiceleste’ en su debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Nuevo sismo hoy en Junín causa terror y pánico en Chupaca: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”

La mañana de este miércoles 22 de julio se volvió a registrar una réplica en la localidad afectada de Chupaca, de acuerdo a lo informado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP)

Nuevo sismo hoy en Junín causa terror y pánico en Chupaca: “Vimos caer piedras del cerro, tenemos miedo”

Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores

Deudos denunciaron que el siniestro comenzó después de que desconocidos incendiaran una mototaxi eléctrica. Hay al menos cinco menores, entre 7 y 8 años de edad, que murieron calcinados

Incendio en La Victoria EN VIVO: familia pierde a 10 integrantes tras fuego que habría sido provocado por extorsionadores

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

El piloto contó que junto al exfutbolista planearon una estrategia para despistar a la prensa y evitar que se descubriera el inicio de la relación con la actriz peruana

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Vladimir Cerrón obtiene un tercer fallo a su favor del actual TC: ¿Quiénes son los magistrados que siempre le dan la razón?

Vladimir Cerrón obtiene un tercer fallo a su favor del actual TC: ¿Quiénes son los magistrados que siempre le dan la razón?

Vladimir Cerrón confirma que conversó con el presidente José María Balcázar sobre un posible indulto a Pedro Castillo

Ni Donald Trump ni Marco Rubio: quién representará a EE.UU. en la ceremonia de investidura de Keiko Fujimori el 28 de julio

Apoyar una protesta no es delito: TC declara inconstitucional decreto criminalizador de Dina Boluarte

El outfit de Keiko Fujimori: Presidenta electa apuesta por ropa hecha en Gamarra y genera expectativa sobre el look que usará para este 28 de julio

ENTRETENIMIENTO

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

Mario Hart revela cómo ayudó a Roberto Martínez a ocultar su romance con Vanessa Terkes

El emotivo video que publicó Korina Rivadeneira luego que Mario Hart confirmara su separación

Fede Vigevani llega a Lima: fecha, lugar y venta de entradas para su concierto

Manuel Gold, su protagónico en ‘Eureka Day’ y los miedos que venció con ‘Me Caigo de Risa’: “Agradezco haber estado en el proyecto”

Pati Lorena defiende a Samahara Lobatón por salida con Pablo Heredia y Ale Fuller: “¿Cuál deslealtad?"

DEPORTES

Argentina vs Ecuador 3-0: resumen de la victoria ‘albiceleste’ en su debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Argentina vs Ecuador 3-0: resumen de la victoria ‘albiceleste’ en su debut de la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Resultados de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así van los partidos de la fecha 1 del torneo

Tabla de posiciones de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: así va Perú antes de jugar con Chile por fecha 1

Programación de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley 2026 HOY: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Cienciano vs Lanús HOY: partido por ‘play-offs’ ida de la Copa Sudamericana 2026