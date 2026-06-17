Perú

Extorsión golpea al transporte en el Callao: queman cúster y balean combi con pasajeros

Empresas que cubren la ruta entre Callao y Ventanilla reportan meses de amenazas, cartas extorsivas y amedrentamientos

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El transporte público volvió a quedar bajo ataque en el Callao. Durante la madrugada, delincuentes incendiaron una cúster de la empresa HR frente a su propietaria y a su hijo de nueve años. En un hecho separado, en Ventanilla, una combi recibió disparos cuando trasladaba pasajeros; una mujer de 41 años resultó herida y fue llevada al hospital.

El primer episodio ocurrió en el primer puerto y quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran la llegada de dos sujetos en motocicleta. Uno descendió con casco y una galonera, roció combustible sobre la unidad y le prendió fuego. Luego escapó junto con su cómplice por la misma vía, mientras las llamas consumían el vehículo en cuestión de minutos.

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La dueña presenció el ataque acompañada por su hijo menor, quien rompió en llanto al ver el incendio. De acuerdo la información de Buenos días Perú de Panamericana TV, el niño fue quien advirtió el fuego en un primer momento e intentó reaccionar para evitar que el vehículo ardiera por completo, pero el atentado ya estaba consumado.

Para la familia, la pérdida golpea en un contexto crítico. El padre, según relataron, es paciente oncológico y depende de medicación constante. También señalaron que había solicitado un préstamo para adquirir otra unidad y continuar trabajando, pero el incendio dejó nuevamente a la casa sin su principal fuente de ingresos.

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Delincuentes incendiaron una cúster de transporte público frente a su propietaria y a su hijo de nueve años - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Delincuentes incendiaron una cúster de transporte público frente a su propietaria y a su hijo de nueve años - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El caso no sería aislado. Según el citado medio, desde hace tres días, un grupo de presuntos extorsionadores comenzó a hostigar a los conductores vinculados a la empresa. Según esa versión, les exigen 300 soles por concepto de “inscripción” y 20 soles diarios como pago permanente.

El mecanismo de presión incluiría un chat grupal de WhatsApp al que habrían sido incorporados varios choferes. En ese espacio, los agresores habrían advertido que quien se retirara o bloqueara el contacto tendría que pagar 500 soles en lugar de 300, además de mantener el cobro cotidiano.

El antecedente agrava la denuncia: la misma familia sostuvo que hace aproximadamente un año y medio ya habían sufrido el incendio de un vehículo, atribuido también a extorsionadores. Además, afirmaron que meses atrás la unidad atacada esta madrugada fue objeto de amenazas y amedrentamientos.

Bus atacado en Ventanilla

Horas antes o en un lapso similar, Ventanilla registró un segundo hecho que elevó la alarma en el sector. Una combi fue atacada a balazos mientras circulaba con pasajeros a bordo. Testigos contaron que una motocicleta le cerró el paso y, desde allí, uno de los sujetos abrió fuego, según Buenos días Perú.

Una combi fue atacada a balazos en Ventanilla mientras trasladaba pasajeros; una mujer de 41 años resultó herida - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Una combi fue atacada a balazos en Ventanilla mientras trasladaba pasajeros; una mujer de 41 años resultó herida - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Los disparos, según las declaraciones recogidas, apuntaron al conductor. Una bala rozó a una pasajera, una mujer de 41 años, quien fue trasladada al hospital de Ventanilla para recibir atención médica.

Transportistas de la zona señalaron que la empresa vinculada a este ataque ya recibía amenazas desde hace meses, con cartas y mensajes extorsivos. También aseguraron que la Policía identificó a dos bandas, debido a que los autores firmarían los escritos intimidatorios.

Los trabajadores agregaron que la presión criminal no se limitaría a una sola compañía. Según esa versión, otras empresas que cubren la ruta entre Callao y Ventanilla estarían bajo el mismo esquema de amedrentamiento, en medio de un clima de temor que se profundiza con cada nuevo atentado.

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