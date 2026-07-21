Defensoría de la Policía confirma que el efectivo no respetó el protocolo en el caso de niño fallecido en Huacho

Un niño de tan solo 8 años perdió la vida en Huacho tras ser alcanzado por una bala durante una intervención policial a un mototaxista. El General PNP Máximo Ramírez, Defensor de la Policía, analiza el accionar del suboficial involucrado.| Panamericana Noticias

La Defensoría de la Policía Nacional del Perú confirmó que el accionar policial durante la intervención que resultó en la muerte de un niño de ocho años en Huacho no respetó el protocolo establecido. El hecho ocurrió cuando un suboficial disparó su arma en medio de un operativo contra un mototaxista, acción que terminó con el fallecimiento del menor tras el impacto de una bala.

Según lo informado en un reporte televisivo y corroborado por declaraciones oficiales, la conducta del efectivo no se ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente.

El jefe de la Defensoría de la Policía, general Máximo Ramírez, explicó que el decreto legislativo 1186 regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Esta norma establece que el arma de fuego debe utilizarse únicamente como último recurso, cuando la vida del agente o de terceros se encuentre en peligro inminente.

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Policía incumple protocolo y dispara en operativo, muere un niño en Huacho |Foto: Panamericana Noticias

“Lo que vemos en los videos es un accionar no adecuado en el uso del arma”, señaló Ramírez a Panamericana Noticias. Añadió que, aunque el policía se enfrentó a una persona violenta, el agresor no portaba armas y no representaba un riesgo letal evidente.

El general mencionó que la ley contempla otros instrumentos como la vara o la tonfa, herramientas que el efectivo podría haber empleado en lugar de recurrir a su arma reglamentaria.

Investigación y medidas adoptadas

El suboficial involucrado se encuentra detenido por el presunto delito de lesiones graves seguidas de muerte, según confirmó la Defensoría. Además, la Inspectoría de la Policía ha iniciado una investigación sumaria para determinar las responsabilidades administrativas y la posible imposición de sanciones disciplinarias. Durante este proceso, el agente ha sido separado de sus funciones y suspendido de toda remuneración.

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El general Ramírez subrayó que persiste una investigación para esclarecer cómo llegó la bala al menor, dado que el suboficial sostuvo que realizó un disparo al aire con intención disuasiva.

Composición: Infobae Perú

Mientras tanto, la Fiscalía y la Policía Nacional continúan las diligencias periciales para reconstruir con precisión los hechos. En los videos se visualiza que el menor se encuentra junto a su madre que había subido a este vehículo cuando son intervenidos. A los pocos minutos, el menor se desploma al recibir el impacto de bala, lo que le ocasionó la muerte.

Comunicado de la PNP

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que, el 19 de julio cerca de las 02:25 horas, agentes del Escuadrón de Emergencia – Huacho acudieron a un llamado por el despiste y vuelco de una mototaxi azul en las inmediaciones de la institución educativa Mercedes Indacochea. Según el comunicado, el conductor del vehículo, presuntamente en estado de ebriedad, se habría negado a identificarse y opuso resistencia al ser intervenido por los efectivos.

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La situación escaló cuando los ocupantes del vehículo intervinieron de manera agresiva, intentando agredir al personal policial y despojar de su arma reglamentaria a uno de los agentes. Durante este enfrentamiento, el menor Frank J. C. P., de ocho años, resultó herido por un proyectil de arma de fuego en la cabeza, lo que le causó la muerte, de acuerdo con el informe médico-legal.