Día del Perro: Estos hábitos ayudan a mantener tu casa limpia y libre de alérgenos

Una mujer sonríe mientras un perro labrador apoya su pata delantera en la mano abierta de ella, dentro de un hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros se han convertido en un integrante más de millones de hogares. En Perú, la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025 estima que el 56% de los 17 millones de animales de compañía son canes, una cifra que refleja su creciente presencia en las familias.

Sin embargo, compartir el hogar con una mascota también implica prestar mayor atención a la limpieza. Aunque muchas personas creen que el pelo es el principal causante de las alergias, los especialistas explican que el verdadero problema suele estar en la caspa (pequeñas escamas de piel), la saliva y la orina, cuyas proteínas pueden desencadenar reacciones alérgicas en personas sensibles. Estas partículas son tan ligeras que permanecen en el aire y se adhieren fácilmente a sofás, colchones, cortinas y alfombras.

PUBLICIDAD

En el marco del Día del Perro, que se celebra el 21 de julio, estos hábitos pueden ayudarte a mantener un ambiente más limpio y reducir la cantidad de alérgenos.

Una mujer sonriente cepilla cuidadosamente el pelaje de su Golden Retriever, eliminando el exceso de pelo en un ambiente hogareño lleno de luz natural, mostrando el vínculo y cuidado hacia su mascota. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Aspira con frecuencia en lugar de barrer

Barrer puede hacer que el polvo, el pelo y la caspa de la mascota vuelvan a dispersarse por el ambiente. En cambio, una aspiradora puede ayudar a retener partículas microscópicas y evita que regresen al aire. Los expertos recomiendan aspirar con mayor frecuencia las zonas donde el perro pasa más tiempo.

2. Lava con regularidad la cama del perro y la ropa de cama

La cama de la mascota, las mantas, cojines y fundas pueden acumular gran cantidad de pelo y caspa. También es importante lavar con frecuencia las sábanas y cobijas de las personas, especialmente si el perro suele subir a la cama.

PUBLICIDAD

3. Cepilla y baña a tu mascota

El cepillado frecuente ayuda a retirar el pelo suelto antes de que termine en los muebles o el piso. Además, el baño periódico puede disminuir la cantidad de alérgenos presentes en el pelaje. Si algún integrante de la familia es alérgico, lo ideal es que otra persona realice esta tarea.

4. Mantén una buena ventilación

Abrir las ventanas durante y después de la limpieza favorece la circulación del aire y ayuda a disminuir la concentración de partículas suspendidas dentro de la vivienda.

5. Limita el acceso al dormitorio

Si alguna persona presenta alergias, los especialistas aconsejan convertir el dormitorio en una zona libre de mascotas. De esta manera se reduce la exposición durante las horas de descanso, cuando el contacto con los alérgenos suele ser más prolongado.

PUBLICIDAD

6. Limpia también cortinas, sofás y alfombras

Los alérgenos no solo permanecen en el piso. También se acumulan en muebles tapizados, cortinas, cojines y alfombras, por lo que estos elementos deben incluirse dentro de la rutina de limpieza. Cuando sea posible, los pisos de madera, porcelanato o vinilo son más fáciles de mantener que las alfombras.

7. Lávate las manos después de jugar con tu perro

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan lavarse siempre las manos con agua y jabón después de tocar, alimentar o jugar con las mascotas. Esta sencilla medida ayuda a reducir el riesgo de transmitir gérmenes y evita llevar alérgenos a la cara o los ojos.

¿Cómo saber si tienes alergia a los perros?

De acuerdo con Mayo Clinic, los síntomas más comunes incluyen:

Estornudos frecuentes.

Congestión o secreción nasal.

Ojos rojos, llorosos o con picazón.

Tos.

Picazón en la garganta o nariz.

Silbidos al respirar o dificultad para respirar en personas con asma.

Si notas que estos síntomas aparecen con frecuencia al convivir con perros, lo más recomendable es consultar a un médico alergólogo para obtener un diagnóstico y el tratamiento adecuado. La buena noticia es que, con una rutina constante de limpieza, una correcta higiene de tu mascota y algunos hábitos sencillos en casa, es posible reducir la presencia de alérgenos y disfrutar de la compañía de tu mejor amigo en un ambiente más limpio, cómodo y saludable para toda la familia.

PUBLICIDAD