Sismo de 5.0 de magnitud remeció Chimbote hoy 21 de julio: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

Un sismo de magnitud 5.0 se registró a las 12:42 p. m. del 21 de julio de 2026, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 162 km al oeste de Chimbote, en la provincia de Santa, región Áncash, a una profundidad de 28 km. Las coordenadas geográficas informadas corresponden a latitud -9.24 y longitud -80.05.
De acuerdo con el informe del IGP, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de nivel IV en Chimbote. Este nivel indica que el sismo fue percibido por la población. Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento sísmico.
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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos ante este tipo de situaciones. Es fundamental identificar riesgos inmediatos y brindar apoyo a personas vulnerables, conforme a lo dispuesto en el plan familiar de emergencia.
La entidad también aconseja mantenerse alejado de ventanas y objetos que puedan caer durante un temblor, así como conocer las zonas seguras dentro de la vivienda, como áreas próximas a columnas estructurales o junto a la caja del ascensor si la evacuación no resulta posible.
Además, Indeci enfatiza la importancia de contar con una mochila de emergencia con artículos básicos y participar en los simulacros organizados por las autoridades competentes.
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El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel mundial. Por ello, el monitoreo continuo realizado por el IGP y la observancia de las recomendaciones de Indeci resultan esenciales para una preparación y respuesta adecuadas ante posibles emergencias.
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