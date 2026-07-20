Fiscalía investiga a suboficial PNP por disparo que mató a niño de 8 años en Huacho

Un niño de tan solo 8 años perdió la vida en Huacho tras ser impactado por una bala disparada por un agente policial durante una intervención. La tragedia ocurrió momentos después de que el menor y su madre sufrieran un accidente de tránsito en una mototaxi. - Buenos Días Perú

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura abrió una investigación preliminar contra el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Luis Nazario Chumbes por la muerte de un niño de 8 años, quien recibió un disparo durante una intervención policial en Huacho. El efectivo es investigado por el presunto delito de homicidio culposo, mientras el Ministerio Público realiza las diligencias para determinar cómo ocurrió el hecho y establecer responsabilidades.

El menor había regresado junto a su madre de una feria local cuando la mototaxi en la que viajaban sufrió un accidente. Durante la intervención policial posterior se produjo un altercado y uno de los agentes hizo uso de su arma de fuego. El niño fue trasladado inicialmente al Hospital Regional de Huacho y luego derivado a un centro especializado en Lima, donde falleció debido a la gravedad de la herida. Ahora, las pericias balísticas, las grabaciones de cámaras de seguridad y las declaraciones de los involucrados serán claves para reconstruir lo ocurrido.

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Fiscalía inicia investigación contra suboficial PNP y dispone pericias para esclarecer el disparo

Composición: Infobae Perú

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura abrió una investigación preliminar contra el suboficial de la PNP Luis Nazario Chumbes, quien es investigado por el presunto delito de homicidio culposo tras la muerte del menor ocurrida durante una intervención policial en Huacho.

El fiscal adjunto provincial Fernando Ayala Borja ordenó una serie de diligencias consideradas urgentes para determinar las circunstancias exactas del hecho. Entre ellas figura la incautación del arma de fuego utilizada por el efectivo policial, la realización de la pericia balística y la prueba de absorción atómica, exámenes que permitirán establecer aspectos técnicos relacionados con el disparo.

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Asimismo, el Ministerio Público dispuso tomar la declaración de todos los agentes que participaron en el operativo, además de recopilar las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del lugar donde ocurrió el incidente. También se revisarán los videos grabados por ciudadanos que presenciaron la intervención y que podrían aportar nuevos elementos para la investigación.

Otra de las medidas ordenadas por la Fiscalía consiste en coordinar con el Instituto de Medicina Legal, en Lima, la práctica de la necropsia al cuerpo del menor. El informe médico legal permitirá precisar la trayectoria del proyectil, la causa exacta del fallecimiento y otros aspectos que serán incorporados a la carpeta fiscal.

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¿Qué se sabe sobre el disparo que acabó con la vida del niño en Huacho?

Millones de dólares en armas para la PNP, contratos directos y pagos adelantados bajo la lupa| Foto: Composición Infobae

Según la información difundida por Panamericana Televisión, el hecho ocurrió luego de que la mototaxi en la que viajaban el menor y su madre sufriera un accidente en la avenida Mercedes Indacochea, en Huacho. Tras el incidente llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de serenazgo para intervenir a los involucrados y practicar el dosaje etílico correspondiente.

Durante la diligencia se produjo un intercambio verbal entre algunos de los presentes y los agentes. En ese contexto, el suboficial investigado accionó su arma de fuego. Sin embargo, la forma en que el proyectil impactó al menor es uno de los principales puntos que busca esclarecer el Ministerio Público.

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Las imágenes registradas por testigos y difundidas en redes sociales muestran el momento de la intervención, aunque no permiten establecer con claridad cómo ocurrió el disparo. Mientras algunos sostienen que el niño habría recibido un impacto a quemarropa durante la actuación policial, otra versión señala que la bala habría rebotado antes de alcanzarlo. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente.

Precisamente por ello, la Fiscalía ordenó la realización de una pericia balística, la incautación del arma utilizada y el análisis de los videos captados por cámaras de seguridad y teléfonos celulares. Estos elementos serán determinantes para reconstruir la trayectoria del proyectil y establecer si el disparo fue directo o si existió un rebote antes de impactar al menor.

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Tras resultar herido, el niño fue trasladado de emergencia al Hospital Regional de Huacho y posteriormente derivado al Hospital Pediátrico de La Victoria, en Lima. Pese a la atención médica recibida, falleció debido a la gravedad de la lesión.

En paralelo, la investigación también evaluará si durante la intervención policial se cumplieron los protocolos sobre el uso de la fuerza, establecidos en el Decreto Legislativo N.º 1186, normativa que regula el empleo de armas de fuego por parte de los efectivos de la PNP bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.