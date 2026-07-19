Padrastro fuga tras agredir sexualmente a niña awajún en Amazonas: autoridades gestionan traslado aéreo de emergencia

Una niña awajún de seis años permanece en estado crítico tras ser agredida sexualmente por su padrastro en la comunidad de Pantam Entsa, distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, Amazonas

Una niña del pueblo indígena awajún, el más numeroso de la Amazonía peruana, permanece en estado crítico tras sufrir una agresión sexual por parte de su padrastro, según informó este domingo el Consejo de Mujeres Awajún Wampis (Comuawuy).

El ataque tuvo lugar en la comunidad de Pantam Entsa, ubicada en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui (Amazonas), cerca de la frontera con Ecuador. El agresor, identificado como Darwin Chup Wasum, se dio a la fuga y actualmente es buscado por las autoridades y miembros de la comunidad.

La agresión ocurrió la madrugada del último 18 de julio. La menor recibe atención médica en el puesto de salud local, donde enfrenta hemorragias y shock, pero el establecimiento carece de banco de sangre y de los recursos necesarios para tratar la gravedad de su estado.

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La asociación indígena, presidida por la docente Rosemary Pioc, solicitó el traslado aéreo urgente de la víctima hacia Nieva o Bagua, ya que su vida depende de recibir atención especializada fuera de la zona.

El presunto agresor, Darwin Chup Wasum, huyó después del ataque y es buscado por autoridades y miembros de la comunidad

“Necesitamos ayuda urgente de helicóptero para el traslado de una niña de seis años que fue violentada, está con hemorragia y no hay banco de sangre y tenemos que apoyar para su traslado a Nieva o a Bagua para salvar su vida y que continúen con las investigaciones”, publicó en su cuenta de Facebook.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por su parte, condenó el hecho e indicó que brinda atención a la menor a través del Programa Nacional Warmi Ñan, en coordinación con el Ministerio de Salud. Además, informó que ha coordinado con la Fiscalía del Cenepa para participar en las diligencias legales y acompañar el caso durante todo el proceso.

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“Nuestros servicios en la jurisdicción articulan acciones con los apus de las comunidades aledañas para contribuir a la ubicación del presunto agresor, quien permanece prófugo, y evitar que abandone la zona”, señaló.

De igual modo, confirmó en un mensaje posterior el traslado de la menor a un hospital de Bagua, donde recibirá atención médica especializada, así como la intervención de un equipo psicosocial del programa.

A través de un comunicado, la congresista Ruth Luque denunció la situación de vulnerabilidad de las niñas de los pueblos indígenas y exigió una respuesta inmediata y efectiva de las instituciones.

“He dialogado con la ministra de la Mujer y con el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud. Las autoridades están informadas y he solicitado que se garantice la integridad física y emocional de la menor, así como el acceso inmediato a la atención médica especializada que requiere”, afirmó en un mensaje en X.

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En la región Amazonas, niñas y niños de pueblos originarios enfrentan agresiones sexuales en sus entornos más cercanos, mientras las autoridades y los servicios básicos no logran contener la emergencia| Video: Cuarto Poder

“Haré seguimiento a este caso hasta verificar que la menor reciba la atención y la protección que le corresponden”, agregó. Chup Wasum, originario de Chinim (Imaza), escapó tras ser descubierto por el personal sanitario y sigue en calidad de prófugo hasta el cierre de esta nota.

Según la organización feminista Manuela Ramos, entre 2010 y 2024, alrededor de 524 niñas y adolescentes awajún y wampís han sido víctimas de abuso sexual y violación por parte de docentes en escuelas públicas, lo que revela una situación de desprotección sistemática.

La organización denunció la “complicidad estatal y exigió justicia efectiva para las infancias y adolescencias amazónicas”. Comuawuy, por su parte, ha encabezado protestas en Lima y el Congreso para denunciar que esta problemática involucra a docentes y funcionarios públicos.

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