Perú

Sismo de 5.1 en Junín provocó el derrumbe de un histórico monumento religioso tallado en 1610

Un temblor de 5.1 grados sacudió la provincia de Chupaca y provocó la caída de un monumento histórico, pieza central de la vida religiosa y cultural del Valle del Mantaro

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Fuego en el suelo junto a una cruz decorada con flores rojas y blancas. Hay personas, un perro, cartones y un pedestal de piedra
Junín sufrió fuerte sismo de 5.1 grados provocando la caída de la cruz conocida como Cani Cruz la cual data desde el siglo XVI

El sábado 18 de julio, un sismo de 5.1 grados en la escala de Richter sacudió la región central de Junín, con epicentro en la provincia de Chupaca. El movimiento telúrico causó alarma entre los habitantes y afectó numerosas viviendas, pero el golpe más sentido por la población creyente fue el colapso de la Cruz de Cani Cruz, uno de los monumentos religiosos más antiguos y emblemáticos del Valle del Mantaro.

Testigos locales informaron que la estructura de piedra labrada, que se encontraba en la plaza principal del distrito, colapsó poco después del fuerte temblor, dejando escombros sobre el empedrado y generando consternación entre vecinos y visitantes.

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La Santísima Cruz de Cani Cruz, también conocida como Cani Cruz, fue erigida por misioneros dominicos entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Durante generaciones, se mantuvo como un símbolo patrimonial fundamental y punto de referencia para la vida religiosa y cultural local. Su presencia marcaba el destino final de peregrinaciones provenientes de Huancayo y otras localidades, consolidándose como un espacio de encuentro y devoción.

Sismo de 5.1 en Junín provoca la destrucción de la Cruz conocida como Cani Cruz

Reacciones inmediatas y primeras acciones de resguardo

Luego del sismo, vecinos de Chongos Bajo acudieron rápidamente a la plaza principal, donde confirmaron el derrumbe de la estructura. Hasta el cierre de la nota no se ha evidencia presencia de autoridades ya que la información oficial según COEN es que no habría daños ni heridos. Sin embargo, en redes sociales como el portal Chupaca Noticias ha mostrado la real magnitud y daños tras el sismo de 5.1 en Junín.

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Cruz de piedra rojiza con relieves de figura religiosa y ángel, sobre pedestal. Campanario de iglesia blanco y rojo con cruz. Cielo azul con nubes
Una cruz de piedra con relieves de figuras religiosas se alza en primer plano junto al campanario de una iglesia bajo un cielo azul con nubes.

La preocupación se extendió rápidamente por redes sociales y grupos comunitarios. Usuarios compartieron imágenes y mensajes expresando dolor por la pérdida de uno de los referentes históricos más importantes del valle. “La cruz era el corazón de nuestra cultura y tradiciones”, escribió un residente en publicaciones que circularon ampliamente durante la jornada posterior al desastre.

Cruz de madera sobre pedestal de piedra con relieve de calavera. En el fondo, colinas verdes y árboles. Se ven farolas y un tejado de tejas de barro
Una cruz de madera sobre un pedestal de piedra con relieves de calavera se ubica en un entorno natural con colinas verdes.

Valor histórico y simbólico de la Cruz de Cani Cruz

El valor histórico de la Cruz de Cani Cruz trasciende su función religiosa. Según especialistas en patrimonio, se trata de un ejemplo notable de la arquitectura misional de la colonia, con rasgos iconográficos propios del sincretismo andino-católico. La cruz, hecha de piedra labrada, reflejaba la integración de técnicas indígenas y europeas, y su antigüedad la convertía en una de las piezas más antiguas de la región.

Monumento con cruz de piedra, valla amarilla, farolas de estilo antiguo, árboles, construcciones y montañas bajo un cielo azul nublado
Un monumento con cruz de piedra y una cerca amarilla se alza frente a un paisaje montañoso con construcciones.

Durante siglos, la cruz fue testigo de festividades, rituales y ceremonias colectivas. Cada año, cientos de fieles de Huancayo y otras zonas del Valle del Mantaro se congregaban en torno a la cruz para participar de procesiones y celebraciones religiosas. La estructura también funcionaba como punto de referencia urbana y memoria viva de la historia local.

Una cruz de piedra erosionada con un cristo crucificado en color rojo, sobre un pedestal que contiene una calavera y tibias cruzadas talladas, bajo un cielo azul
Una cruz de piedra desgastada, que presenta un cristo crucificado y un relieve de calavera con tibias cruzadas sobre un pedestal, se alza contra un cielo azul con nubes blancas.

¿Qué hacer en caso de un fuerte sismo?

Ante un sismo de magnitud considerable, lo más importante es mantener la calma y actuar con rapidez. Si te encuentras en el interior de una vivienda u oficina, busca refugio bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural, alejándote de ventanas, espejos y objetos que puedan caer. Es fundamental no utilizar ascensores y evitar correr hacia las salidas si el movimiento es muy intenso, ya que las escaleras pueden resultar peligrosas.

Si el sismo te sorprende en la vía pública, procura situarte en una zona despejada, lejos de postes, cables eléctricos, edificios y muros que pudieran colapsar. En caso de estar conduciendo, detén el vehículo en un área segura y permanece dentro hasta que el temblor pase, evitando puentes, túneles y pasos elevados.

Una vez finalizado el sismo, revisa si hay personas heridas a tu alrededor y auxilia en lo posible, sin mover a los lesionados graves a menos que exista peligro inmediato. Es conveniente cortar el suministro de gas, electricidad y agua si se detectan daños, y estar atento a las instrucciones de las autoridades a través de medios oficiales. Preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio y documentos importantes puede marcar la diferencia ante cualquier eventualidad.

Grupo de personas evacua por escaleras exteriores de un edificio de concreto hacia una zona de césped, pasando un letrero azul con el logo de INDECI.
Personas participan en un simulacro de evacuación por sismo en un edificio público de Lima, Perú, dirigiéndose a un punto de encuentro señalizado por INDECI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de la mochila de emergencia

Contar con una mochila de emergencia resulta esencial en zonas propensas a sismos. Este recurso permite a las familias responder de manera inmediata ante una evacuación o situación de riesgo, asegurando la disponibilidad de suministros básicos durante las primeras horas o días posteriores al evento. La mochila debe estar ubicada en un lugar accesible y conocido por todos los integrantes del hogar.

La preparación anticipada de este kit favorece la tranquilidad y la organización en momentos de crisis. Disponer de los insumos adecuados puede marcar la diferencia entre afrontar el impacto inicial del sismo con mayor seguridad o exponerse a situaciones de vulnerabilidad. Su contenido debe revisarse periódicamente para garantizar su vigencia y funcionamiento.

Mochila naranja y azul abierta con botellas de agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, botiquín, prenda de abrigo, documentos y silbato. Logo INDECI.
Una mochila de emergencia de INDECI con su compartimento principal abierto exhibe los elementos esenciales para la preparación ante sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los elementos que se recomienda incluir en una mochila de emergencia destacan:

  • Agua potable para al menos tres días
  • Alimentos no perecederos y fáciles de consumir
  • Linterna y pilas de repuesto
  • Radio portátil a pilas
  • Botiquín de primeros auxilios
  • Documentos personales y dinero en efectivo
  • Ropa de abrigo y manta ligera
  • Silbato y mascarillas
  • Copias de llaves de casa y vehículo
  • Teléfonos de contacto y medicinas de uso frecuente

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