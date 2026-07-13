Temporada de ballenas en Perú: todo lo que debes saber sobre el avistamiento y sus precios en 2026

La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas en el litoral norte de Perú inició oficialmente con una ceremonia encabezada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez, en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Los Órganos, en Piura.
Este evento marca el comienzo de uno de los mayores atractivos de turismo de naturaleza del Pacífico Sur, con la participación de autoridades nacionales, operadores turísticos y representantes locales.
Según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), miles de ballenas migran desde la Antártida hacia las costas peruanas entre julio y octubre, generando una oportunidad económica para la región y posicionando al país como referente en el turismo de experiencias naturales.
PUBLICIDAD
Un fenómeno que mueve la economía regional
Durante la inauguración, Gómez resaltó que el avistamiento responsable de ballenas contribuye tanto a la conservación de la biodiversidad marina como al desarrollo de las familias locales.
El año pasado, Los Órganos registró más de 48 mil pernoctaciones y una ocupación hotelera del 24 %, demostrando el impacto económico positivo en hoteles, restaurantes, operadores turísticos y emprendimientos de la zona.
Para la temporada 2026, Mincetur proyecta mantener o superar estos indicadores, impulsando la capacitación de más de 600 actores del sector y promoviendo servicios turísticos sostenibles. La agenda inaugural incluyó un paseo de observación de ballenas y la presentación de campañas de sensibilización ambiental.
PUBLICIDAD
¿Cuánto cuesta el avistamiento de ballenas en Los Órganos?
La experiencia de avistamiento en Los Órganos se ha convertido en un producto turístico consolidado y accesible, con opciones para diferentes presupuestos. De acuerdo con portales especializados y empresas del sector, los precios de los tours varían según la modalidad y el tipo de embarcación:
- Tours grupales en bote (3 horas): Entre S/80 y S/120 por persona, partiendo del muelle principal.
- Opciones artesanales: Desde S/50 a S/80 por persona, contratados directamente con pescadores locales.
- Tours premium en catamarán: Hasta S/160 por adulto y S/120 por niño.
La duración promedio de la excursión es de tres horas y los servicios suelen incluir guía, charla previa sobre normas ambientales y, en algunos casos, refrigerio a bordo. La temporada alta, entre agosto y septiembre, puede influir en la tarifa y disponibilidad, por lo que la recomendación de los operadores es reservar con anticipación.
Un espectáculo sin ley específica de protección
Aunque el avistamiento se ha posicionado como motor turístico y fuente de ingresos para Piura y Tumbes, Perú sigue siendo el único país de América Latina sin una ley integral que regule esta actividad.
PUBLICIDAD
Hasta hace apenas 40 años, el país permitía la caza de ballenas; hoy, la ausencia de una normativa específica deja tanto a los cetáceos como a los turistas en situación de riesgo.
Y es que el Congreso saliente no llegó a debatir ni aprobar el Proyecto de Ley 14468/2025-CR antes del cierre de la legislatura, una deuda pendiente con la conservación marina.
Operadores formales trabajan bajo estándares propios o recomendaciones internacionales, pero la falta de regulación facilita la proliferación de excursiones informales, con incidentes reportados como nados no autorizados, persecuciones o heridas a las ballenas por hélices de embarcaciones.
PUBLICIDAD
Organizaciones de la sociedad civil y expertos advierten que la interacción invasiva puede alterar el comportamiento de estos animales y poner en peligro tanto su supervivencia como la seguridad de los visitantes.
Más Noticias
Más del 30 % de limeños no sabe por quién votar para la alcaldía de Lima Metropolitana o prefiere no hacerlo
El actual alcalde de Surco, Carlos Bruce, lidera la intención de voto para ser el nuevo alcalde de Lima Metropolitana, por encima de candidatos como Francis Allison y Daniel Urresti
Fiscal quedó detenida en su propia fiscalía tras propinarle un cabezazo a un policía en Piura
La magistrada provisional del distrito de Castilla enfrenta 48 horas de detención y una posible sanción administrativa luego de que un video captara la agresión a un efectivo dentro de una comisaría
Carlos Villagrán vuelve al Perú para presentar ‘Los Clásicos de Kiko’ en circo
El entrañable actor mexicano regresa a Lima para presentar un espectáculo de humor, música y circo, donde revivirá las frases y ocurrencias que marcaron generaciones con ‘El Chavo del 8′
Sam Neill, el eterno Alan Grant de ‘Jurassic Park’, murió a los 78 años y sus fans de Perú lo lamentan: “Nos cambió la vida”
La repentina muerte del protagonista de ‘Jurassic Park’ generó numerosas muestras de gratitud y nostalgia entre admiradores de Perú y toda América Latina, que recordaron su legado en redes sociales
Descuentos de vuelos en Perú: tarifas especiales de julio y promociones Cyber Wow a nivel nacional
Las compañías aéreas lanzan campañas con precios exclusivos para quienes buscan viajar pagando menos. Conoce las fechas que podrías optar por un viaje de algunos días
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD