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iOA revela que recibió carta notarial de María Pía Copello por broma en video sobre sus catitejas: “Fue por un dibujito”

El youtuber aseguró que el documento no fue por la crítica a los sabores, sino por una broma visual.

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iOA revela que María Pía Copello le envió carta notarial por video de YouTube opinando sobre sus catitejas. TikTok

iOA reveló que recibió una carta notarial atribuida a María Pía Copello tras publicar un video en el que probó y opinó sobre distintos sabores y presentaciones de sus catitejas.

Sin embargo, el streamer aclaró que —según su versión— el documento no llegó por “criticar” el producto, sino por una broma visual: una comparación con un dibujo que incluyó en la edición.

El creador de contenido, cuyo nombre es Ioanis Patsias y es conocido en redes como iOA, abordó el tema en un video reciente de TikTok, donde dijo que no lo toma con rencor y que, incluso, sigue teniendo una opinión positiva sobre la conductora.

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El video de TikTok: “Carta notarial recibida de…”

Ioanis Patsias contó que la carta sí llegó y lo anunció con ironía. En el video, se le escucha decir:

“Carta notarial recibida de obviamente... Y por bromear de una manera sutil. Por si acaso no soy una persona resentida.” Su hermana (Ale Patsias Morales): “No tiene rencor, le cae superbién María Pía”. “Me pueden mandar todas las cartas y los amaré más. Amazing”, dice el youtuber.

El influencer enmarcó el episodio como un golpe mediático que no lo cambia de postura emocional. Su respuesta pública apuntó más al tono de broma que a un conflicto directo con Copello.

iOA revela que María Pía Copello le envió carta notarial por video de YouTube opinando sobre sus catitejas
iOA revela que María Pía Copello le envió carta notarial por video de YouTube opinando sobre sus catitejas

¿Fue por criticar las catitejas? iOA dice que no

Tras la publicación, usuarios le consultaron directamente si la carta notarial se originó porque dijo que no le gustaron algunos sabores. iOA respondió que no: que el problema fue el recurso gráfico usado como chiste.

Un seguidor comentó: “¿Por decir que no le gusta ya le enviaron carta notarial?, osea es intocable María Pía. Los de las gaviotas fueron más profesionales hasta incluso dijeron mejoraremos el chicharrón creo que esa debería ser la reacción con finalidad de mejorar.” iOA contestó: “No fue por probarlas sino por poner una broma con un dibujo”.

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En otro comentario, un usuario insistió: “¿Por qué carta notarial? Solo dijo la verdad jajaja” iOA respondió: “¡Por un dibujito que pusimos! ¡Pero fue de broma!“.

Con esas respuestas, el streamer buscó separar dos planos: el de la reseña del producto y el del contenido visual que se interpretó como ofensivo.

iOA aclara que carta notarial no es por su opinión sobre las catitejas sino por una imagen de María Pía Copello en el YouTube. TikTok
iOA aclara que carta notarial no es por su opinión sobre las catitejas sino por una imagen de María Pía Copello en el YouTube. TikTok

La broma del “dibujo” y el elemento que habría incomodado, según iOA

En su explicación, iOA sostuvo que el punto sensible no fue la evaluación de las catitejas, sino la broma que montó en la edición del video. Según lo narrado en el material aportado, antes de opinar sobre los sabores, se incluyó una imagen en la que María Pía Copello aparece junto a una lavadora y varios billetes de dólares, una insinuación que, en la interpretación del propio streamer, pudo ser leída como un comentario sobre el origen del negocio.

Ese recurso habría sido el detonante del malestar y, en consecuencia, del envío de la carta notarial, de acuerdo con lo que él mismo respondió en TikTok y en los comentarios.

Imagen que habría molestado a María Pía Copello y por eso envió carta notarial a youtuber. TikTok
Imagen que habría molestado a María Pía Copello y por eso envió carta notarial a youtuber. TikTok

Dentro del video, iOA prueba distintas variedades de las catitejas y comenta cuáles le parecen y cuáles no, con una evaluación que, según lo descrito, incluye desaprobación de varias opciones.

Aun así, él insistió en que la carta no llegó por el “review” en sí, sino por la broma del dibujo, lo que coloca el conflicto más cerca del terreno de la insinuación y el contenido editorial que del rubro gastronómico.

A diferencia de otros enfrentamientos digitales que terminan en ataques directos, iOA intentó marcar una posición ligera: dijo que no es resentido y que no guarda rencor. El comentario de su hermana reforzó esa idea.

El streamer incluso remató con una frase provocadora, pero en clave de humor: “Me pueden mandar todas las cartas y los amaré más. Amazing”.

iOA revela que María Pía Copello le envió carta notarial por video de YouTube opinando sobre sus catitejas
iOA revela que María Pía Copello le envió carta notarial por video de YouTube opinando sobre sus catitejas

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