Revive el momento en que Gianluca Lapadula hace su debut oficial con la camiseta de Universitario de Deportes, ingresando por Alex Valera en un emocionante partido de la Liga 1. - Liga 1

Gianluca Lapadula se ha estrenado oficialmente con la camiseta de Universitario y lo ha hecho en la primera jornada del Torneo Clausura 2026. El estratega Héctor Cúper decidió el ingreso del exfutbolista de Spezia para suplir al goleador Álex Valera, autor del tanto que abrió la cuenta en la victoria parcial de la ‘U’ ante ADT.

La expectativa por el debut del delantero ítalo-peruano era enorme desde que fue anunciado como el fichaje estelar del conjunto ‘crema’ para la segunda parte de la temporada. Luego de varias semanas de preparación junto al plantel, el momento esperado llegó a los 82 minutos, cuando Cúper dispuso su ingreso en reemplazo de Valera, quien ya había cumplido una destacada actuación al marcar el primer gol del encuentro.

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Lapadula Se mostró participativo, buscó asociarse con sus compañeros en ataque y compartió la dupla ofensiva con Edison Flores en los instantes finales del compromiso. Además, asumió la responsabilidad de ejecutar un tiro libre cerca del área rival en el tiempo de descuento, aunque su remate terminó impactando en la barrera y no generó mayor peligro para el arco tarmeño.

Gianluca Lapadula hizo su debut por Liga 1 2026 en la altura de Tarma en duelo entre Universitario y ADT. Crédito: Instagram Liga 1.

El partido no fue sencillo para el vigente tricampeón del fútbol peruano. Universitario abrió el marcador gracias a Álex Valera, quien volvió a responder con gol en un momento clave para el equipo. Sin embargo, ADT encontró el empate transitorio a través de Jeremy Canela y complicó a los dirigidos por Héctor Cúper, que tuvieron que trabajar hasta el final para quedarse con los tres puntos.

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Cuando el encuentro parecía encaminado al empate, apareció Lisandro Alzugaray para marcar el gol de la victoria y darle un estreno soñado a Universitario en el Clausura. El tanto del atacante argentino permitió que los ‘merengues’ comenzaran el segundo certamen de la temporada con un triunfo en una de las plazas más complicadas del campeonato por la altura y el buen rendimiento que suele mostrar ADT como local.

Más allá de que no tuvo oportunidades claras de gol, el ingreso de Lapadula representa una noticia alentadora para el cuadro estudiantil. El delantero de la selección peruana es una de las cuatro incorporaciones realizadas por Universitario para afrontar el Torneo Clausura y la fase decisiva de la temporada, en la que el objetivo principal será conquistar el tetracampeonato nacional.

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Revive el emocionante gol de Alex Valera para Universitario de Deportes. El delantero aprovechó un grave error en la salida de ADT, se llevó al arquero con velocidad y definió para poner el 1-0 en Tarma. - Liga 1

Su llegada responde, además, a una necesidad que el club arrastraba desde hace varias campañas. En los últimos años, Álex Valera asumió prácticamente en solitario la responsabilidad del puesto de centrodelantero, siendo el principal referente ofensivo del equipo. Con la incorporación de Lapadula, el comando técnico espera sumar una alternativa de jerarquía que permita dosificar esfuerzos, incrementar la competencia interna y elevar el nivel del ataque ‘crema’.

Próximo partido de Universitario

Tras iniciar con una victoria su participación en el Torneo Clausura, Universitario volverá a presentarse el próximo viernes 24 de julio, cuando reciba a Cusco FC desde las 20:30 horas en el estadio Monumental por la segunda fecha del campeonato.

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El compromiso tendrá un ingrediente especial, ya que significará el regreso a Ate de Javier Rabanal y Miguel Salveira. Tanto el entrenador español como el futbolista brasileño formaron parte del plantel que disputó el Torneo Apertura con Universitario, aunque sus salidas de la institución no se produjeron en los mejores términos.