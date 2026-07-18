Perú

Final del Mundial 2026 impulsará ventas del pollo a la brasa a niveles históricos

La coincidencia entre el Día del Pollo y el partido decisivo del torneo elevará la demanda en restaurantes, que esperan un aumento en la afluencia de clientes y un mayor consumo durante una de las fechas más importantes para el sector gastronómico

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Pollerías, cebicherías y chifas esperan una mayor afluencia de clientes por la final del Mundial y el Día del Pollo.
Pollerías, cebicherías y chifas esperan una mayor afluencia de clientes por la final del Mundial y el Día del Pollo. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La coincidencia del Día del Pollo a la Brasa con la Final del Mundial 2026, este domingo 19 de julio, marcará una jornada inusual para el sector gastronómico peruano. La expectativa de reuniones familiares y encuentros entre amigos llevará a miles de personas a celebrar frente al televisor y en restaurantes, impulsando especialmente el consumo de pollo a la brasa.

Las proyecciones del rubro apuntan a un importante dinamismo en las ventas durante este fin de semana. Pollerías, cebicherías y chifas figuran entre los establecimientos que esperan recibir una mayor cantidad de clientes gracias al impacto que suele generar el campeonato mundial de fútbol y a la celebración dedicada a uno de los platos más emblemáticos del país.

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Restaurantes prevén un mayor movimiento por la final del Mundial

El sector gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que los restaurantes registrarán un incremento cercano al 10% en sus ventas en comparación con el mismo periodo de 2025. La combinación entre el Día del Pollo a la Brasa y la definición del Mundial favorecerá una mayor demanda en diversos negocios gastronómicos.

El efecto será especialmente visible en pollerías, aunque también alcanzará a cebicherías y chifas, que esperan beneficiarse de una mayor afluencia de comensales durante una de las fechas de mayor convocatoria del calendario gastronómico y deportivo.

El mostrito, platillo que combina el pollo a la brasa y el chaufa, mezcla perfectamente ambos estilos de la gastronomía peruana.
El sector gastronomía de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) proyecta que las ventas de los restaurantes crecerán cerca de 10% frente al mismo periodo de 2025. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El pollo a la brasa amplía su propuesta para los consumidores

La forma de disfrutar el pollo a la brasa también ha cambiado con el paso de los años. Si antes predominaba la presentación clásica con papas fritas y ensalada, actualmente los restaurantes incorporan alternativas que buscan responder a nuevas preferencias y fomentar el consumo compartido.

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Entre las opciones que han ganado espacio figuran acompañamientos como papas rústicas, choclo, humitas, arroz campestre, frijoles, verduras salteadas y arroz chaufa. A ello se suma una mayor atención en la selección de insumos y en los procesos de preparación, aspectos cada vez más valorados por los consumidores.

“Esta fecha importante para la gastronomía peruana y la final del Mundial son una oportunidad para reconocer un plato que ha trascendido el paso del tiempo y que hoy ocupa un lugar especial en la cultura gastronómica del país. Su capacidad para reunir a familiares y amigos alrededor de la mesa demuestra que la tradición puede mantenerse vigente mientras evoluciona junto con las nuevas preferencias de los consumidores“, explica Greace Advíncula, directora gastronómica de La Leña.

La Leña proyecta un fuerte incremento en la demanda

La cadena La Leña calcula que sus ventas podrían crecer entre 25% y 35% respecto de un fin de semana habitual como consecuencia de la coincidencia entre ambas celebraciones. En algunos establecimientos, incluso, el volumen de unidades vendidas podría llegar a triplicarse.

La Leña proyecta que sus ventas aumentarán entre 25% y 35% frente a un fin de semana habitual debido a la coincidencia del Día del Pollo y la final del Mundial.
La Leña proyecta que sus ventas aumentarán entre 25% y 35% frente a un fin de semana habitual debido a la coincidencia del Día del Pollo y la final del Mundial. Foto: difusión

La empresa considera que esta fecha también representa una oportunidad para destacar la permanencia del pollo a la brasa como uno de los principales símbolos de la cocina peruana. Asimismo, señala que el creciente uso de ingredientes nacionales y propuestas como la cocción a la leña reflejan la evolución del plato sin dejar de lado su papel como protagonista de las reuniones familiares y sociales.

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