¿Sabías que el Perú tiene dos razas de perro únicas? Conoce cuáles son y su importancia en la historia prehispánica

Un perro pastor Chiribaya de pelaje blanco y marrón claro se retrata junto a un perro sin pelo del Perú con un chullo, dos razas caninas autóctonas. (Infobae Perú)

El Perú no solo destaca por su riqueza arqueológica, cultural y biológica, sino también por albergar dos razas de perro originarias que forman parte de su legado histórico. Se trata del perro sin pelo del Perú, conocido popularmente como viringo, y el pastor Chiribaya, dos especies caninas cuya presencia se remonta a la época prehispánica y que desempeñaron un papel importante en las antiguas sociedades que habitaron el territorio nacional.

De acuerdo con un informe de la Agencia Andina, las investigaciones arqueológicas han permitido establecer que los perros acompañaron a culturas que habitaron el territorio peruano hace miles de años. La evidencia más antigua fue hallada en la cueva de Telarmachay, en la provincia de Tarma (Junín), donde arqueólogos encontraron restos óseos de perros junto a huesos de camélidos con una antigüedad estimada de entre 6.000 y 5.000 años antes de Cristo.

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Actualmente, el perro sin pelo del Perú y el pastor Chiribaya son las únicas razas caninas reconocidas oficialmente como autóctonas del país. Aunque ambas surgieron en la costa peruana durante tiempos prehispánicos, con el paso de los siglos lograron adaptarse a diferentes regiones y hoy son consideradas parte del patrimonio histórico y cultural del Perú.

Dos perros de las razas pastor Chiribaya y perro sin pelo del Perú ilustran las especies caninas originarias y reconocidas del país andino. (Infobae Perú)

Dos razas originarias del Perú

El perro sin pelo del Perú, también llamado viringo, es una raza de compañía que destaca por la ausencia de pelaje en la mayor parte de su cuerpo. Además de su singular apariencia, fue representado en la cerámica de culturas como Vicús, Mochica, Lambayeque, Chimú y Chancay, donde incluso llegó a reemplazar en algunas escenas a animales simbólicos como el puma, la serpiente o el cóndor, según detalla la Agencia Andina.

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Por su parte, el pastor Chiribaya fue identificado a partir de investigaciones arqueológicas realizadas en la antigua hacienda Chiribaya, en Moquegua. Durante las excavaciones se descubrieron los cuerpos momificados de 42 perros, enterrados junto a alimentos y finos textiles, una evidencia de que eran considerados miembros importantes de esa sociedad.

Ambas razas representan un valioso testimonio de la relación entre los antiguos pobladores del Perú y los animales domesticados. Mientras el viringo era apreciado como perro de compañía y quedó inmortalizado en diversas manifestaciones artísticas, el pastor Chiribaya cumplía funciones de pastoreo, especialmente en el manejo de llamas y alpacas.

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Un Pastor Chiribaya de pelaje blanco y marrón claro junto a un Perro sin Pelo del Perú de piel oscura con manchas claras, dos razas autóctonas del país andino. (Infobae Perú)

Su importancia en el perú prehispánico

La importancia de estos canes quedó registrada tanto en hallazgos arqueológicos como en expresiones culturales. En el caso del perro sin pelo peruano, su frecuente aparición en piezas de cerámica demuestra el lugar destacado que ocupó dentro del imaginario de diversas civilizaciones prehispánicas.

El pastor Chiribaya, en cambio, fue un aliado fundamental para las actividades económicas de esa cultura. Los estudios revelan que era utilizado para conducir rebaños de camélidos sudamericanos, una labor clave para las comunidades asentadas en la cuenca del río Osmore, en la actual región Moquegua.

Los investigadores también destacan que los perros Chiribaya recibían entierros especiales junto con ofrendas, un tratamiento funerario reservado para integrantes relevantes de la comunidad. Este hallazgo permitió comprender la estrecha relación que existía entre estos animales y las poblaciones prehispánicas.

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Una ilustración de arte prehispánico peruano muestra a un cazador, un perro de raza autóctona y un venado en un entorno natural. (Infobae Perú)

El perro sin pelo, patrimonio e ícono del Perú

El reconocimiento del perro sin pelo del Perú trascendió las fronteras nacionales. El 12 de junio de 1985, la Federación Cinológica Internacional (FCI) lo reconoció oficialmente como una raza originaria del Perú y lo incorporó a su registro internacional bajo el número 310, recuerda la Agencia Andina.

Años después, el entonces Instituto Nacional de Cultura lo declaró Patrimonio Cultural de la Nación, además de disponer medidas para su preservación. Como parte de esa iniciativa, ejemplares de esta raza son criados en diversos museos de sitio y zonas arqueológicas de la costa peruana, donde forman parte de las acciones de conservación y difusión del patrimonio.

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Su peculiar aspecto físico y su estrecho vínculo con las culturas prehispánicas lo han convertido en uno de los animales más representativos del país y en un símbolo de la identidad peruana.

Cuatro perros sin pelo del Perú, una raza canina autóctona, se muestran al aire libre representando el patrimonio histórico y cultural del país.

Pastor Chiribaya gana reconocimiento internacional

El pastor Chiribaya también ha comenzado a recibir reconocimiento fuera del Perú. El pasado 28 de marzo, la Federación Canina Americana aceptó reconocer oficialmente esta raza como propia del país, luego de una solicitud presentada por organizaciones canófilas peruanas.

Este reconocimiento permitirá registrar oficialmente ejemplares que cumplan con las características definidas para la raza y representa un paso importante para su preservación. Paralelamente, continúa el impulso de iniciativas destinadas a proteger este legado, entre ellas un proyecto de ley que propone declarar al pastor Chiribaya Patrimonio Natural y Cultural de la Nación.

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El pastor Chiribaya fue parte de la cultura prehispánica homónima, vigente entre los siglos IX y XIV d.C.

Otras posibles razas de perro peruano

Además de las dos razas oficialmente reconocidas, los investigadores consideran que existieron otras posibles razas autóctonas, como el alco, descrito por el científico Hipólito Unanue a inicios del siglo XIX, y el perro manchado, representado en iconografías de la cultura Mochica. Sin embargo, hasta el momento no existen evidencias suficientes para reconocerlas formalmente.

La Agencia Andina destaca que tanto el perro sin pelo como el pastor Chiribaya constituyen un motivo de orgullo nacional por su importancia histórica y cultural. Su presencia en investigaciones arqueológicas, expresiones artísticas y registros internacionales demuestra que estos animales forman parte del patrimonio del Perú y representan un valioso componente de su biodiversidad y de su historia prehispánica.

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Un ejemplar de perro sin pelo del Perú, o viringo, luce una cinta con los colores patrios ante un fondo de arquitectura clásica.