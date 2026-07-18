Perú

Cierres en la Costa Verde del Callao por desfile de Fiestas Patrias: vías restringidas, horarios y rutas alternas este 20 y 21 de julio

El operativo contempla restricciones para vehículos particulares, transporte público y accesos al evento, además de ingresos diferenciados para peatones y buses autorizados

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Cierran tramo de la Costa Verde del Callao por obras de mantenimiento. (Foto: ANDINA/Difusión)
Cierran tramo de la Costa Verde del Callao por obras de mantenimiento. (Foto: ANDINA/Difusión)

El tránsito en el Callao tendrá modificaciones durante dos jornadas debido a un evento por Fiestas Patrias que reunirá a instituciones civiles, militares y escolares en la Costa Verde. La medida implicará restricciones para vehículos particulares, transporte público y accesos hacia una de las principales vías del primer puerto.

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de la actividad y ordenar la circulación en la zona, las autoridades anunciaron un plan temporal que contempla cierres escalonados, desvíos y accesos diferenciados para asistentes. La programación abarca los días 20 y 21 de julio.

El anuncio fue difundido por el Gobierno Regional del Callao, entidad que recomendó revisar con anticipación las rutas disponibles para reducir retrasos durante los desplazamientos. Las restricciones afectarán distintos puntos de conexión entre Lima y el Callao.

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La planificación también incluye medidas específicas para peatones, buses y otros vehículos autorizados, con ingresos establecidos según el tipo de acceso permitido durante el desarrollo del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar.

Cierres programados en la Costa Verde durante dos días

El Gobierno Regional del Callao informó que el primer cierre comenzará el lunes 20 de julio desde las 8:00 a. m. Ese día permanecerá restringido el tramo de la Costa Verde comprendido entre la avenida Miguel Grau, en el sector de Chucuito, y la bajada de la avenida Santa Rosa.

Para el martes 21 de julio, las restricciones aumentarán. Según el plan oficial, el cierre iniciará a las 12:00 a. m. y se extenderá hasta las 8:00 p. m. Durante esa jornada, la restricción alcanzará el tramo comprendido hasta la avenida Haya de la Torre, lo que limitará la circulación vehicular en una mayor extensión de la vía.

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El Gobierno Regional precisó que estas disposiciones responden a la realización del Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar, actividad prevista en la Costa Verde del Callao como parte de las celebraciones por Fiestas Patrias.

El Callao implementará un plan especial de tránsito por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar de Fiestas Patrias. GORE Callao
El Callao implementará un plan especial de tránsito por el Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar de Fiestas Patrias. GORE Callao

Vías con restricción de tránsito

Dentro del operativo también permanecerán cerrados diversos puntos estratégicos para el tránsito local. Entre ellos figura la Vía Expresa Costa Verde-Chucuito, además de la intersección de la avenida Santa Rosa con la avenida La Paz y el cruce de la avenida Haya de la Torre con la avenida La Paz.

Estas restricciones obligarán a redistribuir la circulación hacia otros corredores viales durante las horas establecidas en el plan. Las autoridades señalaron que la señalización temporal permitirá orientar a los conductores en cada uno de los sectores intervenidos.

El operativo busca mantener el orden en los accesos al área donde se desarrollará el desfile y facilitar el desplazamiento de los participantes y asistentes autorizados.

La Costa Verde permanecerá cerrada parcialmente los días 20 y 21 de julio, con horarios distintos para cada jornada.
La Costa Verde permanecerá cerrada parcialmente los días 20 y 21 de julio, con horarios distintos para cada jornada.

Rutas alternas para ingresar y salir del Callao

Como parte del plan de desvíos, el Gobierno Regional del Callao estableció rutas alternativas para quienes necesiten movilizarse entre Lima y el primer puerto mientras duren los cierres.

Los vehículos que se dirijan desde Lima hacia el Callao deberán utilizar las avenidas Haya de la Torre y Venezuela. En sentido contrario, desde el Callao hacia Lima, la circulación se canalizará por las avenidas Miguel Grau y Guardia Chalaca.

La entidad exhortó a los conductores a respetar la señalización instalada en las zonas intervenidas y seguir las indicaciones del personal encargado del control vehicular. Además, recomendó organizar los desplazamientos con anticipación para reducir inconvenientes durante ambas jornadas.

También habrá restricciones en la Vía Expresa Costa Verde-Chucuito y en los cruces de las avenidas Santa Rosa, La Paz y Haya de la Torre.
También habrá restricciones en la Vía Expresa Costa Verde-Chucuito y en los cruces de las avenidas Santa Rosa, La Paz y Haya de la Torre.

Accesos diferenciados para asistentes al desfile

El ingreso al evento también contará con disposiciones específicas según el tipo de usuario. El Gobierno Regional del Callao indicó que el acceso peatonal al Gran Desfile Cívico, Militar y Escolar se realizará únicamente por la bajada de la avenida Santa Rosa.

En el caso de buses y demás vehículos autorizados, el ingreso se efectuará de forma exclusiva por la bajada de la avenida Haya de la Torre.

La información difundida por el Gobierno Regional del Callao forma parte del plan operativo preparado para el desarrollo de la actividad en la Costa Verde, con medidas dirigidas a ordenar la circulación y definir los puntos de acceso durante los días programados para el desfile.

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