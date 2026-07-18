Edison Flores se ilusiona con el debut de Gianluca Lapadula en victoria de Universitario ante ADT: “Va a darnos mucho”

El referente de Universitario se refirió al primer partido de 'Lapagol' ante ADT. Créditos: Jax Latin Media / X.

Universitario de Deportes inició el Torneo Clausura 2026 con una victoria. El equipo dirigido por Héctor Cúper se impuso 2-1 a ADT en la altura de Tarma, con goles de Alex Valera y Lisandro Alzugaray. Así, el conjunto crema refuerza su aspiración de competir por el segundo certamen de la Liga 1.

Edison Flores, uno de los referentes del club, habló en zona mixta tras el triunfo. “Felicidades al equipo que dio todo, a pesar de chocar la altura como a todos, creo. Siempre estuvimos juntos y en los pasos finales creo que pudimos ponernos en ventaja y eso es lo que tiene que perdurar durante todo el campeonato”.

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Flores destacó la importancia de sumar en cada encuentro del Torneo Clausura. “Es importante cada final, cada partido es una final para nosotros. Ya pasó, ahora pensamos en el próximo partido”. El equipo busca ganar este certamen para mantenerse en la pelea por el tetracampeonato nacional.

El atacante también hizo una autocrítica sobre el rendimiento, señalando que desperdiciaron varias oportunidades de gol en Tarma. “Hay cosas por mejorar. Siempre en cada partido, como dije, hay muchas cosas por mejorar, muchos detalles, y en los últimos metros hay que estar más tranquilos a la hora de la definición”.

Universitario venció 2-1 a ADT en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026.

Flores habló del debut de Lapadula

Por otro lado, Edison Flores se refirió al debut de Gianluca Lapadula, quien ingresó en el segundo tiempo en reemplazo de Alex Valera y disputó su primer partido oficial con Universitario.

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Flores destacó el aporte que puede brindar el delantero en esta etapa del torneo. “Es difícil jugar aquí, es difícil para todos, pero él tiene que estar tranquilo, el campeonato es largo y va a darnos mucho con el estilo de juego que tiene”.

Finalmente, el ‘Orejitas’ evitó referirse a las polémicas surgidas al final del Torneo Apertura y aseguró que el plantel está concentrado en el Clausura. “No, hablamos de clausura nada más”.

Edison Flores opinó sobre el debut de Gianluca Lapadula con Universitario en la victoria sobre ADT.

Próximo partido de Universitario

En la próxima fecha del Torneo Clausura, Universitario será local ante Cusco FC en el estadio Monumental de Ate. El partido está previsto para el viernes 24 de julio a las 20:30 horas de Perú. El duelo despierta interés por el regreso a Ate de Javier Rabanal y Miguel Silveira, exjugadores del equipo crema en campañas pasadas.

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