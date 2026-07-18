Antonio Rizola confirmó la primera baja de la selección peruana de vóley para la Copa Sudamericana 2026

El técnico brasileño se refirió a la jugadora que no podrá disputar la Copa Sudamericana. Créditos: Vóley / Youtube.

La selección peruana de vóley afrontará su primer torneo oficial la próxima semana con el inicio de la Copa Sudamericana 2026, que se jugará en Perú. El entrenador Antonio Rizola confirmó la primera baja para la competencia en una reciente entrevista.

En diálogo con +Vóley, Rizola explicó la situación física de varias jugadoras, señalando que algunas presentan molestias. “Son jugadoras que están con pequeñas lesiones, que llegaron de sus clubes lesionadas y por esto estamos buscando recuperarlas”.

El técnico precisó que intentará recuperar a algunas para la Copa Sudamericana, aunque otras no podrán estar y quedarán a la espera de competir en la clasificatoria sudamericana, que otorga cupos al Mundial y a los Juegos Olímpicos. “Algunas vamos a poder recuperar para jugar esta copa y otras vamos a tener que esperar una recuperación más larga para poder jugar la clasificatoria al mundial”, afirmó.

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Antonio Rizola reveló la primera baja de la selección peruana de vóley a poco del debut de la Copa Sudamericana 2026.

Ginna López se pierde la Copa Sudamericana de vóley 2026

Antonio Rizola también informó que Ginna López es la primera baja confirmada de la selección para este torneo. “Quien sintió la lesión aquí en el entrenamiento, que ya la había sentido antes, pero la sintió aquí, que está fuera de este, es solamente Ginna”.

Por el momento, se desconoce el diagnóstico exacto de la central. “Estamos esperando evaluaciones completas para tener un diagnóstico de lo que es y como no tenemos un diagnóstico completo de cuál es la lesión, la federación está buscando opinión de varios médicos, inclusive médicos brasileños, para ver cuál procedimiento se seguirá”.

Rizola remarcó que López no estará en la Copa Sudamericana, priorizando su integridad. “Seguro que ella no va a estar en esta copa, porque no voy a poner en riesgo a una atleta que tiene su club. Hay prioridades y la primera prioridad nuestra es la salud de la atleta y no ningún título”.

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Ginna López no podrá jugar la Copa Sudamericana de vóley por lesión. Créditos: Instagram.

Fixture de la Copa Sudamericana de vóley 2026

Fecha 1

Miércoles 22 de julio

Argentina vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Colombia vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Chile vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 2

Jueves 23 de julio

Colombia vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Chile vs Bolivia (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Venezuela (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Brasil vs Perú (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fecha 3

Viernes 24 de julio

Venezuela vs Ecuador (10:45 horas / vía web y app de Latina)

Brasil vs Chile (13:15 horas / vía web y app de Latina)

Argentina vs Colombia (15:45 horas / por señal abierta de Latina)

Perú vs Bolivia (18:15 horas / por señal abierta de Latina)

Fase final

Sábado 25 de julio

Tercero del Grupo A vs Cuarto del Grupo B (11:15 horas / vía web y aplicación de Latina)

Tercero del Grupo B vs Cuarto del Grupo A (13:45 horas / vía web y aplicación de Latina)

Semifinal (16:15 horas / por señal abierta de Latina)

Semifinal (18:45 horas / por señal abierta de Latina)

Domingo 26 de julio

Partido por el séptimo puesto (9:45 horas / vía web y aplicación de Latina)

Partido por el quinto puesto (12:15 horas / vía web y aplicación de Latina)

Partido por el tercer puesto (14:45 horas / por señal abierta de Latina)

Final (17:15 horas / por señal abierta de Latina)