¿Viajas por el aeropuerto Jorge Chávez? Su oferta gastronómica acaba de recibir 11 premios

La oferta gastronómica del Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez logró un importante reconocimiento internacional al obtener 11 distinciones en los FAB Awards 2026, certamen que premia cada año a las mejores propuestas de alimentos, bebidas y hospitalidad de terminales aéreos de todo el mundo. Los resultados llegan cuando se cumple poco más de un año desde la puesta en marcha del nuevo terminal.
Con este desempeño, el aeropuerto peruano se posicionó como el terminal sudamericano con mayor cantidad de reconocimientos en esta edición de los premios, superando a otros aeropuertos de la región y compitiendo con importantes hubs internacionales como Dubái, Changi, Hong Kong, Heathrow, Denver, Antalya y John F. Kennedy.
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El Jorge Chávez destacó con premios globales y regionales
Los FAB Awards, organizados por The Moodie Davitt Report, distinguen anualmente las propuestas más sobresalientes de la industria aeroportuaria en materia de gastronomía y hospitalidad. En la edición 2026, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez obtuvo tres galardones de alcance mundial y ocho reconocimientos correspondientes a Latinoamérica.
Entre las marcas premiadas figura Perusuyo, que obtuvo el reconocimiento global en la categoría Sense of Place; mientras que el restaurante Callao fue distinguido como el mejor establecimiento de Casual Dining del mundo. A ellas se sumó La Lucha, que consiguió el premio global a la mejor propuesta de comida para llevar.
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Marcas peruanas lideraron los reconocimientos
Los premios regionales también destacaron a varias propuestas presentes en el terminal aéreo. La Bonbonniere fue reconocida como la mejor apertura de alimentos y bebidas en Latinoamérica, mientras que Copper obtuvo dos distinciones: mejor bar de aeropuerto y mejor diseño de bar de la región.
Asimismo, Puku Puku fue elegida como la mejor cafetería latinoamericana y La Lucha recibió un segundo reconocimiento por la mejor propuesta innovadora de alimentos y bebidas. En conjunto, estos resultados reflejan la apuesta del aeropuerto por combinar marcas nacionales con operadores internacionales para enriquecer la experiencia de los viajeros.
Lima Airport destaca la estrategia detrás de la propuesta gastronómica
Desde Lima Airport señalaron que estos resultados responden a una estrategia orientada a convertir la gastronomía peruana en uno de los principales atributos de la experiencia de viaje, integrando conceptos que representen la identidad del país junto con estándares internacionales de servicio.
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“Dichos reconocimientos reflejan el trabajo conjunto entre Lima Airport y nuestros socios comerciales para ofrecer una experiencia de viaje de primer nivel, que combine eficiencia operativa, hospitalidad y una propuesta gastronómica que represente lo mejor del Perú. A un año de operación del nuevo terminal, nos enorgullece que este esfuerzo sea reconocido internacionalmente y nos impulse a seguir elevando los estándares de servicio para nuestros pasajeros”, dijo Marinela Beke, Gerente de Negocios Retail de Lima Airport.
Reconocen a establecimientos y resaltan el rol del aeropuerto
Como parte de la celebración por los premios, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, participó en una ceremonia realizada en el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde se distinguió a los establecimientos galardonados y se resaltó el desempeño operativo del terminal.
Durante el evento fueron reconocidos los equipos de La Bonbonniere, Copper, Callao, La Lucha, Puku Puku y Perusuyo por su contribución a la proyección internacional de la gastronomía peruana. “El aeropuerto es nuestra carta de presentación. Abrir nuestros cielos a más visitantes es clave, pero consolidarnos como el hub de Sudamérica nos exige ofrecer una experiencia integral: mayor capacidad aerocomercial, máxima eficiencia operativa y el talento de nuestra gente para brindar una gastronomía que deje huella en cada pasajero”, señaló el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto.
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Una oferta comercial en crecimiento
Actualmente, el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez alberga 75 establecimientos comerciales distribuidos en más de 17.000 metros cuadrados. De ese total, 30 locales están dedicados al rubro de alimentos y bebidas, con una oferta que reúne tanto marcas peruanas como conceptos internacionales.
La administración del aeropuerto considera que estos reconocimientos fortalecen el posicionamiento del Jorge Chávez como una puerta de entrada al Perú que, además de conectar al país con distintos destinos del mundo, busca proyectar su identidad y riqueza gastronómica desde la llegada de los pasajeros.
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