Nuevo carné de extranjería con chip biométrico: así será el documento que empezará a emitir Migraciones desde el lunes

A partir de este lunes 20 de julio, los ciudadanos extranjeros que realicen sus trámites ante la Superintendencia Nacional de Migraciones empezarán a recibir un nuevo carné de extranjería con chip biométrico, una versión que incorpora tecnología de verificación electrónica para reforzar la seguridad y hacer más confiables los procesos de identificación.
El documento debutará con un plan piloto dirigido a niñas, niños y adolescentes extranjeros residentes en el país. La entrega comenzará en dos sedes de Lima y, conforme avance la implementación, se extenderá de manera progresiva hasta llegar a todos los usuarios.
Según la Agencia Andina, entre las principales novedades del carné de extranjería electrónico destaca un chip de alta seguridad que almacenará la fotografía digital, las huellas dactilares y la firma electrónica de cada titular. Con ello, Migraciones busca fortalecer el control migratorio y facilitar el trabajo de verificación junto con otras entidades del Estado.
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La Superintendencia Nacional de Migraciones inició la emisión del nuevo carné de extranjería con chip biométrico. Conoce qué cambia con este documento electrónico, qué información almacenará, quiénes podrán obtenerlo primero y cuáles son sus principales beneficios. Fuente: X / @MigracionesPe
El anuncio fue realizado durante una ceremonia en la sede de Migraciones, en Jesús María. Allí, el superintendente Juan Alvarado Gómez explicó que esta iniciativa forma parte de un plan piloto con el que la entidad busca modernizar sus documentos de identidad y fortalecer los mecanismos de control y fiscalización migratoria.
En esta primera etapa, el nuevo carné de extranjería electrónico estará dirigido exclusivamente a niñas, niños y adolescentes extranjeros. La entrega comenzará en dos centros de atención de Lima y, de manera progresiva, se ampliará hasta alcanzar la totalidad de usuarios que tramiten este documento.
Estas son las novedades que incorpora el nuevo carné de extranjería
La principal novedad del nuevo carné de extranjería es la incorporación de un chip de alta seguridad que almacenará información biométrica del titular. Entre los datos que contendrá figuran la fotografía digital, las huellas dactilares y la firma electrónica, elementos que permitirán reforzar los procesos de autenticación de identidad.
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Según explicó Migraciones, esta tecnología contribuirá a elevar la confiabilidad de la información migratoria y facilitará las labores de verificación que realiza la institución durante sus procedimientos de control.
Además, la implementación del documento permitirá fortalecer el trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras entidades vinculadas a la seguridad ciudadana, al contar con mecanismos de identificación más seguros y confiables.
Nuevo carné de extranjería: ¿quiénes podrán obtenerlo en la primera etapa?
La emisión del carné de extranjería electrónico comenzará mediante un plan piloto que estará dirigido únicamente a menores de edad extranjeros residentes en el país.
Los documentos podrán tramitarse inicialmente en la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el Jockey Plaza, y en el centro MAC Lima Sur, dentro del Open Plaza Atocongo. Posteriormente, la implementación se extenderá de forma gradual hasta cubrir el 100 % de los usuarios.
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Durante la presentación del proyecto, el superintendente Juan Alvarado Gómez indicó que Migraciones tiene previsto imprimir alrededor de 250 mil documentos con esta nueva tecnología como parte del proceso de modernización de la entidad.
Los beneficios del carné de extranjería para los residentes extranjeros
El carné de extranjería acredita la residencia legal de un ciudadano extranjero en el Perú y resulta indispensable para realizar diversos trámites y acceder a múltiples servicios.
Con este documento es posible trabajar de manera formal, estudiar, emprender un negocio, incorporarse al sistema de salud pública, contratar una línea telefónica postpago, solicitar créditos bancarios y realizar otras gestiones tanto en entidades públicas como privadas.
Actualmente, el documento se obtiene una vez que el ciudadano extranjero culmina y obtiene la aprobación de su cambio de calidad migratoria. Tras ese procedimiento, Migraciones emite el carné correspondiente.
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La entidad precisó que los costos para obtener, renovar o solicitar el duplicado del carné de extranjería electrónico se mantienen sin modificaciones. Los pagos pueden realizarse mediante Yape, POS, la plataforma Págalo.pe y las agencias del Banco de la Nación.
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