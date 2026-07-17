Atención y horario de bancos por los tres feriados de julio y Fiestas Patrias

Los bancos peruanos no atenderán en sus oficinas en feriado. Lo consumidores podrán usar otros canales, sin embargo. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

La segunda parte de julio trae tres feriados. No solo se trata de los días libres alrededor de la fecha de Fiestas Patrias, sino que también se encuentra el feriado 23 de julio, por el Día de la Fuerza Aérea.

Pero, además, habrá un día no laborable el lunes 27 de julio, para formar un fin de semana largo hacia los feriados de Fiestas Patrias. Pero todos estos días, justo en fechas cercanas al final del mes, ponen en el foco los horarios en que atiendan las entidades bancarias, sobre todo para el pago de servicios que se hacen mes a mes. ¿Atenderán los bancos estos días?

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Feriado del 23 de julio, por el Día de la Fuerza Aérea, este es el que el último que aprobó el Congreso hace ya cuatro años. Los bancos del Perú no suelen atender durante los feriados en atención presencial. Pero sus canales digitales sí estarán disponibles.

Día no laborable del 27 de julio. En esta fecha, el Banco de la Nación no suele atender al público en general, pero los bancos como el BCP, BBVA y más sí atienden con normalidad

Feriado del 28 y 29 de julio. En estos días festivos por Fiestas Patrias se aplica como lo del feriado del 23 de julio. Los bancos no atenderán.

En general, los bancos no abren en feriado. - Crédito composición: Infobae Perú.

Bancos no atienden durante el feriado

Ni los bancos del Perú ni el Banco de la Nación atenderán durante los tres feriados de julio, el 23, 28 y 29 de julio. En el caso del día no laborable del 27 de julio sí atenderán las entidades privadas, como el BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank.

Esto dejaría con menos fechas a los usuarios para que hagan sus pagos y trámites presenciales. Pero deben recordar que los bancos mantendrán con normalidad sus operaciones por los aplicativos digitales.

En general, los horarios de atención van desde la 9:00 a. m. a 6:00 p. m. de lunes a viernes y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

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El Congreso de la República declaró nuevo feriado nacional el día 23 de julio,Día de la Fuerza Aérea del Perú. Video: TV Perú

Esta es la relación de días que queda de julio y el detalle si atenderán los bancos en su horario normal durante estas fechas. Esto es de vital importancia para quienes tengan pagos y obligaciones que hacer antes que termine el mes:

Lunes 20 de julio: Habrá atención con normalidad

Martes 21 de julio: Habrá atención con normalidad

Miércoles 22 de julio: Habrá atención con normalidad

Jueves 23 de julio: Todos los bancos no atenderán

Viernes 24 de julio: Habrá atención con normalidad

Sábado 25 de julio: Habrá atención con normalidad. Es usual que los bancos atiendan hasta la 1 p. m. este día de la semana

Lunes 27 de julio: Los bancos privados atenderán. El Banco de la Nación no atenderá

Martes 28 de julio: Todos los bancos no atenderán

Miércoles 29 de julio: Todos los bancos no atenderán

Jueves 30 de julio: Habrá atención con normalidad

Viernes 31 de julio: Habrá atención con normalidad.

El siguiente feriado llega el jueves 23 de julio

¿Sabías que aún varios peruanos desconocen que este jueves 23 de julio es feriado a nivel nacional, aplicable a todos los trabajadores, y se generan los efectos propios de la Ley para quienes trabajen esos días?

Las oficinas del Banco de la Nación estarán cerradas durante los feriados y el día no laborable. - Crédito Andina

Esto puede deberse a que este fue el último feriado que se aprobó en el país, motivado desde el Congreso de la República. Así, este se volvió al fecha libre de este tipo número 16.

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Originalmente el proyecto de ley que dio vida a este feriado fue presentado por Fuerza Popular, el partido que ahora gobernará el país desde el 28 de julio. Fue Rosangella Barbarán Reyes la que propuso la medida, pero al inicio su proyecto de ley lo aprobaba como “feriado laborable”. Este error no se corrigió durante el proceso de su primera aprobación en el Congreso y devino en que se convirtiera en un feriado.

Un feriado no es laborable, y esta fue la observación de Dina Boluarte en esa época, por lo que observó la Ley y esta volvió a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, y ahí se aprobó haciendo este cambio y incluyendo la medida propia en que se cambiaba el Decreto Legislativo N° 713, norma en que figuran los feriados.

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