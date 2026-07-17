Horarios y frecuencias del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima para este domingo por la final del Mundial 2026

Miles de personas se movilizarán este domingo por la final del Mundial - Créditos: Andina.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará este domingo y la expectativa por el encuentro también se vivirá en Perú, donde miles de hinchas seguirán el partido desde sus hogares, restaurantes, bares y otros espacios públicos. Ante la mayor movilización de personas durante la jornada, los usuarios del transporte público podrán acceder a los servicios habituales programados para un domingo.

Sin embargo, los diferentes sistemas de transporte mantendrán sus horarios regulares, por lo que no se aplicarán modificaciones especiales debido al evento deportivo. El funcionamiento dependerá de la demanda de pasajeros durante el día.

En el caso del Metropolitano, los servicios operarán con la programación establecida para los domingos. Las rutas regulares funcionarán desde las primeras horas de la mañana hasta la noche, mientras que los servicios expresos tendrán una operación limitada.

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El Metropolitano operará con su programación dominical: las rutas A, B y C funcionarán de 5 a. m. a 10 p. m., mientras que la Ruta D no estará disponible - Créditos: Andina.

Estos son los horarios para este domingo:

Ruta A: operará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. desde el Terminal Naranjal hacia la Estación Central. En el sentido contrario, desde la Estación Central hacia Naranjal, atenderá de 5:35 a. m. a 10:00 p. m.

Ruta B: funcionará de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. en ambos sentidos, entre Chimpu Ocllo y la Estación Central.

Ruta C: brindará servicio de 5:00 a. m. a 10:00 p. m. en ambos sentidos, entre la estación Ramón Castilla y la estación Matellini.

Ruta D: no estará disponible, debido a que este servicio solo opera de lunes a viernes.

Respecto a los servicios expresos, el único que funcionará este domingo será el Expreso 1. Este atenderá desde la Estación Central hacia Matellini de 6:30 a. m. a 9:00 p. m., mientras que en el recorrido de Matellini hacia la Estación Central circulará de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

Además del Metropolitano, los demás sistemas de transporte público mantendrán sus horarios habituales. El servicio de transporte público regular funcionará de 4:30 a. m. hasta la medianoche, sujeto a la demanda de usuarios.

Los corredores complementarios atenderán de 5 a. m. a 11 p. m. con sus recorridos establecidos. En tanto, el servicio de taxis autorizados estará disponible durante las 24 horas del día. El Aerodirecto también operará con sus rutas y horarios habituales.

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Los corredores funcionarán en su horario habitual de todos los domingos - Créditos: Andina.

Por su parte, la Línea 1 del Metro de Lima brindará atención de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con una frecuencia de paso de trenes que variará entre cinco y 12 minutos, según el horario. La Línea 2 funcionará desde las 6:00 a. m. hasta las 11:00 p. m., de acuerdo con su programación regular.

La final del Mundial 2026 se disputará en medio de una jornada con alta expectativa entre los aficionados al fútbol. Por ello, las autoridades recomiendan a los pasajeros considerar los tiempos de traslado y revisar los horarios antes de movilizarse hacia sus destinos.

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Argentina vs. España en pantalla gigante gratis

Lima se alista para seguir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, programada para el domingo 19 de julio a las 14:00 (hora de Perú). Ante la expectativa por el duelo, pese a que Perú no participa del torneo, distintos espacios ofrecerán alternativas para ver el partido en pantalla gigante.

Entre las opciones gratuitas, la Municipalidad de Santiago de Surco anunció una transmisión abierta al público en el Parque de la Amistad, específicamente en el Arco Morisco (av. Caminos del Inca cuadra 22), desde las 2 p. m. En cambio, el Parque de las Leyendas (sede San Miguel) proyectará el encuentro en su auditorio del patio central desde la misma hora, pero con ingreso pagado al parque.

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También se menciona la posible transmisión en centros comerciales como Jockey Plaza, además de Fan Fest y restaurantes con entradas o consumo. La señal oficial en Perú será por América Televisión (canal 4 y 704 HD) y plataformas digitales de América Deportes.