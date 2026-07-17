Sector del cacao peruano generó más de 1,3 millones de empleos

El avance de la actividad cacaotera también se evidencia en el incremento de sus exportaciones. Foto: Swisscontact

La cadena productiva del cacao en Perú se consolidó como una actividad relevante para la generación de empleo y el impulso de las exportaciones. En 2025, el sector registró más de 1,3 millones de puestos de trabajo directos, cifra equivalente al 7,7% de la población económicamente activa (PEA) ocupada, según informó el ministro de la Producción, César Quispe Luján.

Durante la inauguración de “El gran encuentro del chocolate de origen peruano”, realizada en el marco del XVII Salón del Cacao y Chocolate Internacional 2026, el titular de Produce destacó que la producción nacional alcanzó las 172.500 toneladas en 2025, lo que representó un incremento de 5,7% frente al año anterior.

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Exportaciones de cacao peruano muestran mayor presencia internacional

Quispe Luján señaló que el desempeño del sector también se refleja en el crecimiento de sus ventas al exterior. Las exportaciones de cacao y sus derivados pasaron de USD 304 millones en 2021 a USD 1.619 millones en 2025, evidenciando una mayor participación del producto peruano en los mercados internacionales.

El ministro sostuvo que uno de los principales retos para la industria es avanzar hacia una mayor transformación del cacao dentro del país, con el objetivo de que productores y cooperativas puedan incorporarse a procesos de innovación y elaboración de productos con mayor valor agregado.

Los envíos al exterior de cacao y productos derivados aumentaron de USD 304 millones en 2021 a USD 1.619 millones durante 2025. Foto: Agraria

“El gran desafío que compartimos desde el Ministerio de la Producción es acelerar el tránsito hacia el valor agregado. Queremos que nuestros productores y cooperativas no solo comercialicen materia prima, sino que también participen de procesos de innovación, calidad y transformación que les permitan competir en los mercados internacionales más exigentes”, afirmó.

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Produce impulsa servicios y oportunidades para productores cacaoteros

El Ministerio de la Producción destacó que su apoyo a la cadena del cacao se desarrolla a través de sus diferentes programas y entidades durante el Salón del Cacao y Chocolate Internacional. Entre ellos, el ITP red CITE ofrece servicios tecnológicos especializados y acompaña la participación comercial de siete mypes provenientes de Cusco, Lima, Loreto y Madre de Dios.

Asimismo, el Programa Nacional Tu Empresa brinda asistencia en formalización, gestión empresarial y transformación digital; mientras que Inacal presenta 56 Normas Técnicas Peruanas y 10 guías de implementación dirigidas al sector. Por su parte, ProInnóvate difunde alternativas de financiamiento para organizaciones integradas por mujeres cacaoteras.

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Como parte de estas acciones, Produce organizará una rueda de negocios que reunirá a 72 organizaciones productoras de 14 regiones, incluyendo 25 cooperativas agrarias y ocho asociaciones de productores. El encuentro busca generar más de 180 citas comerciales y alcanzar intenciones de compra anuales superiores a S/ 1,5 millones.

Produce señaló que viene fortaleciendo la cadena cacaotera mediante la participación de sus programas y organismos especializados en el Salón del Cacao y Chocolate Internacional. Foto: Tour in Perú

Salón del Cacao reúne a cooperativas y mypes del país

Durante la actividad, el ministro participó en la inauguración del estand de Aprochoc y visitó los espacios de exhibición de cooperativas y pequeñas empresas que reciben acompañamiento de los programas del Ministerio de la Producción.

En el evento también participaron Massimo Bloch, director de la Cooperación Económica Suiza en el Perú; Paula Carrión, directora de SeCompetitivo; Michele Leoni, presidente de Aprochoc; y Martha Lanares, presidenta de Appcacao.

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Desde Produce reafirmaron que continuarán promoviendo el fortalecimiento de la cadena productiva del cacao mediante acciones orientadas a la innovación, el desarrollo tecnológico, la articulación comercial y la apertura de nuevos mercados.