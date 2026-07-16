Uber comprará Delivery Hero por 12.000 millones y Glovo pasará a un fondo estadounidense

Fráncfort (Alemania), 16 jul (EFE).- La compañía estadounidense de servicios de taxi Uber ha ofrecido unos 12.000 millones de euros por hacerse con el capital que aún no tiene de Delivery Hero, una oferta que la firma alemana de reparto ha decidido aceptar.

Además, de forma paralela, Delivery Hero, dueña de la española Glovo, ha alcanzado un acuerdo con el fondo estadounidense SSW Partners para venderle sus negocios en catorce países en los que, en su mayoría, también está presente Uber Eats -la unidad de reparto de la estadounidense-, incluida España.

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Según ha detallado este jueves a través de un comunicado, Uber ofrece a los accionistas de Delivery Hero 41,5 euros por cada una de sus acciones, lo que supone valorar a la firma alemana en 14.800 millones de dólares (unos 12.900 millones de euros).

El importe máximo ofrecido se reduce sin embargo a unos 13.700 millones de dólares (unos 12.000 millones de euros) al descontar la participación que Uber ya posee en el grupo alemán, cuyo consejo ha respaldado por unanimidad una operación que recomendará a los accionistas que acepten.

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Además, el grupo inversor Prosus, que controla casi el 17 % de Delivery Hero, se ha comprometido de forma irrevocable a acudir a la opa, que se llevará a cabo si se supera el 50 % de cuota de aceptación. Se comprometió a ello cuando adquirió Just Eat Takeaway (Lieferando).

En los últimos meses Uber ya se había convertido en el mayor accionista de Delivery Hero y tenía hasta ahora una participación del 25 % a la que se añaden instrumentos financieros del 12 %.

De cerrarse con éxito, la empresa resultante será la mayor del mundo de servicios de movilidad y de entrega de comida a domicilio, presente en 99 mercados con reservas brutas combinadas por valor de 236.000 millones de dólares (207.000 millones de euros) en 2025.

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En paralelo a esta operación, la empresa alemana de reparto ha alcanzado un acuerdo con el fondo neoyorquino de inversión SSW Partners para venderle, en caso de que la opa se materialice con éxito, sus negocios en Austria, Chile, Chipre, República Checa, Ecuador, Grecia, Moldavia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, España, Suecia y Turquía.

En su mayoría son países donde Uber Eats y Delivery Hero ya se superponen y el importe de la operación ronda los 1.600 millones de dólares (unos 1.400 millones de euros). Así, Uber no se hará con el control de esos negocios, sino que SSW tomará las riendas hasta que encuentre "socios estratégicos" que "posicionen mejor a esos negocios para el éxito a largo plazo".

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SSW Partners afirma en un comunicado que liderará el proceso "para encontrar los mejores hogares a largo plazo para estos negocios, donde continuarán prosperando”, apostilla sobre una transacción que se cerrará con la ejecución de la oferta en la segunda mitad de 2027.

Entre los negocios que sí que comprará Uber se encuentra también PedidosYa, que opera en Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Uber se compromete a "apoyar la cultura empresarial" de Delivery Hero, y mantener la sede de la alemana en Berlín, así como los centros operativos en las regiones. Además, deberá respetar que Delivery Hero sea dirigida independientemente por su junta directiva con la supervisión del consejo de vigilancia.

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También está obligada a invertir 2.000 millones de euros en Alemania durante los próximos con años, con un enfoque en desarrollar su fuerza laboral corporativa local, hacer crecer su negocio a nivel nacional y lanzar despliegues de vehículos autónomos y asociaciones con la industria automotriz alemana.

Además, en los próximos tres años no podrá firmar ningún acuerdo de control o transferencia de beneficios. EFE