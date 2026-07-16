Economía

Uber busca quedarse con la dueña de PedidosYa por USD 14.800 millones: cómo impacta en la Argentina

La empresa estadounidense de movilidad y envíos a domicilio anunció la compra de la alemana Delivery Hero en una operación que la posiciona como líder global del sector fuera de China

Guardar
Google icon
Uber - Delivery Hero
Uber adquirió Delivery Hero, dueña de PedidosYa

Uber lanzó este jueves una oferta pública de adquisición sobre Delivery Hero, la empresa alemana dueña de PedidosYa en la Argentina. Según trascendió, la transacción rondaría los USD 14.800 millones y el objetivo de la firma estadounidense de movilidad es construir la mayor plataforma de reparto de comida del mundo fuera de China.

La operación combinará dos redes que, en conjunto, operan en 99 países y registraron un volumen bruto de mercancías de USD 236.000 millones en 2025. Para Uber, la compra amplía la red de Uber Eats en Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina, y refuerza su posición frente a sus rivales DoorDash —que el año pasado adquirió la británica Deliveroo— y Just Eat, ahora en manos del grupo holandés Prosus.

PUBLICIDAD

La oferta está condicionada a que Uber alcance un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción, según informó la compañía en un comunicado. El cierre de la operación se espera para la segunda mitad de 2027.

Como parte del acuerdo, Delivery Hero acordó vender una porción de su negocio en 14 mercados a la firma de inversión estadounidense SSW Partners por aproximadamente 1.400 millones de euros. A su vez, Uber se comprometió a invertir 2.000 millones de euros en Alemania antes de 2031 y a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín y su plantilla de empleados hasta al menos 2029.

PUBLICIDAD

Uber - Delivery Hero
Con la adquisición de Delivery Hero, Uber consolida su red de reparto en 99 países

El mayor accionista de Delivery Hero, Prosus -el fondo también es dueño de la empresa argentina de viajes Despegar-, acordó vender su participación de casi el 17% en la compañía. Uber ya había asegurado exposición a cerca del 37% de las acciones de Delivery Hero —incluyendo derivados financieros—, lo que eleva su interés económico total a más del 53% tras los compromisos de venta.

Cómo impacta en la Argentina

Esta operación llega en un momento de fuerte expansión de Uber en el país. La empresa retomó las operaciones de Uber Eats después de más de cinco años de ausencia, con un relanzamiento que arrancó en Mendoza y que busca extenderse a otras plazas como Córdoba, Rosario y Capital Federal. La división de delivery había abandonado el mercado local en noviembre de 2020, en medio de la pandemia y como parte de una decisión global de concentrar recursos en los mercados donde la compañía tenía posiciones de liderazgo.

El regreso de Uber Eats se da en un mercado que no es el mismo que dejó. PedidosYa y Rappi tienen presencia territorial consolidada, acuerdos con miles de restaurantes y bases de repartidores establecidas. A ellas se sumó el año pasado Mercado Libre, que incorporó la compra de comida tanto a través de su aplicación de comercio electrónico como de su billetera virtual, Mercado Pago. La estrategia de Uber apunta a diferenciarse con una sola aplicación que integre movilidad y delivery.

Coches con conductores y logos de Uber, Cabify, DiDi; motos con repartidores y mochilas con logos de Pedidos Ya y Rappi, divididos por una línea.
La Argentina acaba de aprobar una reforma laboral que busca regular por primera vez el trabajo en plataformas digitales

El sector de delivery en la Argentina generó ingresos por USD 1.860 millones en 2024, según datos de Statista Market Insights, por debajo de Brasil —el principal mercado de la región, con USD 8.400 millones— y México, con USD 2.530 millones. La pandemia fue el punto de inflexión del negocio, ya que el delivery fue declarado actividad esencial, lo que aceleró su adopción masiva.

Entre 2020 y 2021, la cantidad de trabajadores activos en el sector creció entre un 20% y un 78%, y para 2025 se estima que alrededor de 160.000 personas participan en este segmento. Según datos del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) en la actualidad hay aproximadamente 1.000.000 de repartidores y choferes de aplicación. Si bien se trata de estimaciones, ya que las empresas no publican datos oficiales, este número es casi un 900% más alto que la cantidad de trabajadores de plataforma que había seis años atrás.

El timing de la adquisición global también coincide con un debate regulatorio en marcha en el país. Este año el Gobierno logró la aprobación de la reforma laboral que incluye cambios orientados a simplificar la contratación de trabajos temporales y de la economía de plataformas. Para las empresas de delivery, la definición de ese marco es una variable de peso: la ausencia de reglas claras fue históricamente una fuente de litigios y de incertidumbre sobre los costos laborales.

Delivery Hero también es propietaria de Glovo, marca que operó en Argentina hasta 2020 y que hoy concentra sus operaciones en Asia, y de otras plataformas regionales como Foody, Efood y FoodPanda.

Temas Relacionados

uberpedidos yadeliverymovilidadenvíos a domiciliocomidareforma laboralúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras el pase de la Selección a la final, Aerolíneas Argentinas lanzó dos vuelos especiales a Nueva York: se agotaron en 12 horas

La línea de bandera habilitó los pasajes a las 22 del miércoles, tras el triunfo ante Inglaterra. A las 10 de la mañana del jueves no quedaba un asiento

Tras el pase de la Selección a la final, Aerolíneas Argentinas lanzó dos vuelos especiales a Nueva York: se agotaron en 12 horas

Se repitió la “W” en el consumo de energía eléctrica durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Al igual que en los encuentros previos de la Selección, se “frenó el país” y el sistema eléctrico tuvo que prepararse para las bruscas variaciones

Se repitió la “W” en el consumo de energía eléctrica durante el partido entre Argentina e Inglaterra

Mercados: bajan las acciones y los bonos argentinos ante la falta de impulso de Wall Street

Los indicadores de EEUU operan mixtos y vuelve a subir el petróleo. El S&P Merval cae 1,1% y los títulos públicos restan 0,2%, con un riesgo país en los 407 puntos básicos

Mercados: bajan las acciones y los bonos argentinos ante la falta de impulso de Wall Street

Las claves de la nueva “Ley de Tierras” que impulsa el Gobierno: venta a extranjeros y el bloqueo a la amenaza China

Un capítulo del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada crea un marco legal para la adquisición de campos por extranjeros y apunta a frenar el avance de empresas con participación estatal, con la mirada puesta en el temor al desembarco de capitales chinos

Las claves de la nueva “Ley de Tierras” que impulsa el Gobierno: venta a extranjeros y el bloqueo a la amenaza China

El Gobierno amplió el Presupuesto 2026 en $4,4 billones e incorporó las utilidades del Banco Central a sus ingresos

A través del Decreto de Necesidad y Urgencia 594 el Poder Ejecutivo reforzó las partidas para pagos de salarios y programas sociales de diversas jurisdicciones con el ingreso de rentas del BCRA por $25,6 billones

El Gobierno amplió el Presupuesto 2026 en $4,4 billones e incorporó las utilidades del Banco Central a sus ingresos

DEPORTES

Revelaron los diálogos íntimos que tuvo Lionel Messi con Scaloni, De Paul y Cuti Romero en cancha tras el histórico 2-1 sobre Inglaterra

Revelaron los diálogos íntimos que tuvo Lionel Messi con Scaloni, De Paul y Cuti Romero en cancha tras el histórico 2-1 sobre Inglaterra

Pocas veces en mi vida vi un equipo con tanta hambre de gloria

El show de Franco Colapinto en el primer día del GP de Bélgica tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

Boca se medirá con Sarmiento de Junín por los 16avos de final de la Copa Argentina en el debut de Arruabarrena: hora, TV y formaciones

El elogioso editorial sobre la influencia de Lionel Messi ante Inglaterra en el diario The Guardian: “Aún no estaba listo para rendirse”

TELESHOW

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

Dalma Maradona, entre lágrimas y orgullo por la selección argentina, recordó a Diego: “Te extraño a más no poder”

David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

La caída de Georgina Barbarossa durante el alocado festejo en su programa del triunfo contra Inglaterra

Entre lágrimas, cánticos y saltos, Camila Morrone festejó la victoria de la Selección Argentina: “¡No lo puedo creer!"

Qué respondió Mario Pergolini al desafío de Marcelo Tinelli de pelear en un ring

INFOBAE AMÉRICA

“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

“No se borra encontrar cuerpos de niños”: El lado humano del rescate salvadoreño en Venezuela

El Salvador marca distancia con Nicaragua por dar refugio a exfuncionarios buscados por la justicia, según analista

Amenazas contra menores exponen una nueva forma de reclutamiento de pandillas en Panamá

La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán