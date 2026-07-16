Uber busca quedarse con la dueña de PedidosYa por USD 14.800 millones: cómo impacta en la Argentina

Uber adquirió Delivery Hero, dueña de PedidosYa

Uber lanzó este jueves una oferta pública de adquisición sobre Delivery Hero, la empresa alemana dueña de PedidosYa en la Argentina. Según trascendió, la transacción rondaría los USD 14.800 millones y el objetivo de la firma estadounidense de movilidad es construir la mayor plataforma de reparto de comida del mundo fuera de China.

La operación combinará dos redes que, en conjunto, operan en 99 países y registraron un volumen bruto de mercancías de USD 236.000 millones en 2025. Para Uber, la compra amplía la red de Uber Eats en Europa, Medio Oriente, Asia y América Latina, y refuerza su posición frente a sus rivales DoorDash —que el año pasado adquirió la británica Deliveroo— y Just Eat, ahora en manos del grupo holandés Prosus.

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La oferta está condicionada a que Uber alcance un umbral mínimo de aceptación del 50% más una acción, según informó la compañía en un comunicado. El cierre de la operación se espera para la segunda mitad de 2027.

Como parte del acuerdo, Delivery Hero acordó vender una porción de su negocio en 14 mercados a la firma de inversión estadounidense SSW Partners por aproximadamente 1.400 millones de euros. A su vez, Uber se comprometió a invertir 2.000 millones de euros en Alemania antes de 2031 y a mantener la sede central de Delivery Hero en Berlín y su plantilla de empleados hasta al menos 2029.

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Con la adquisición de Delivery Hero, Uber consolida su red de reparto en 99 países

El mayor accionista de Delivery Hero, Prosus -el fondo también es dueño de la empresa argentina de viajes Despegar-, acordó vender su participación de casi el 17% en la compañía. Uber ya había asegurado exposición a cerca del 37% de las acciones de Delivery Hero —incluyendo derivados financieros—, lo que eleva su interés económico total a más del 53% tras los compromisos de venta.

Cómo impacta en la Argentina

Esta operación llega en un momento de fuerte expansión de Uber en el país. La empresa retomó las operaciones de Uber Eats después de más de cinco años de ausencia, con un relanzamiento que arrancó en Mendoza y que busca extenderse a otras plazas como Córdoba, Rosario y Capital Federal. La división de delivery había abandonado el mercado local en noviembre de 2020, en medio de la pandemia y como parte de una decisión global de concentrar recursos en los mercados donde la compañía tenía posiciones de liderazgo.

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El regreso de Uber Eats se da en un mercado que no es el mismo que dejó. PedidosYa y Rappi tienen presencia territorial consolidada, acuerdos con miles de restaurantes y bases de repartidores establecidas. A ellas se sumó el año pasado Mercado Libre, que incorporó la compra de comida tanto a través de su aplicación de comercio electrónico como de su billetera virtual, Mercado Pago. La estrategia de Uber apunta a diferenciarse con una sola aplicación que integre movilidad y delivery.

La Argentina acaba de aprobar una reforma laboral que busca regular por primera vez el trabajo en plataformas digitales

El sector de delivery en la Argentina generó ingresos por USD 1.860 millones en 2024, según datos de Statista Market Insights, por debajo de Brasil —el principal mercado de la región, con USD 8.400 millones— y México, con USD 2.530 millones. La pandemia fue el punto de inflexión del negocio, ya que el delivery fue declarado actividad esencial, lo que aceleró su adopción masiva.

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Entre 2020 y 2021, la cantidad de trabajadores activos en el sector creció entre un 20% y un 78%, y para 2025 se estima que alrededor de 160.000 personas participan en este segmento. Según datos del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA) en la actualidad hay aproximadamente 1.000.000 de repartidores y choferes de aplicación. Si bien se trata de estimaciones, ya que las empresas no publican datos oficiales, este número es casi un 900% más alto que la cantidad de trabajadores de plataforma que había seis años atrás.

El timing de la adquisición global también coincide con un debate regulatorio en marcha en el país. Este año el Gobierno logró la aprobación de la reforma laboral que incluye cambios orientados a simplificar la contratación de trabajos temporales y de la economía de plataformas. Para las empresas de delivery, la definición de ese marco es una variable de peso: la ausencia de reglas claras fue históricamente una fuente de litigios y de incertidumbre sobre los costos laborales.

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Delivery Hero también es propietaria de Glovo, marca que operó en Argentina hasta 2020 y que hoy concentra sus operaciones en Asia, y de otras plataformas regionales como Foody, Efood y FoodPanda.