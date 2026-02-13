Milena Warthon responde a críticas por su pollera en Festividad de la Candelaria: “No me hace vulgar, los vulgares son los que sexualizan todo”

La Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno es uno de los eventos más emblemáticos del calendario cultural peruano, un escenario donde la fe, la danza y la tradición se entrelazan en expresiones colectivas de devoción y alegría. Este año, la cantante de pop andino Milena Warthon fue una de las artistas invitadas a participar en las danzas, pero su presencia estuvo marcada por una controversia que encendió el debate en redes sociales: el largo de su pollera.

Durante una de las presentaciones, Milena Warthon lució una falda que, según algunos usuarios, era “muy corta” para la solemnidad de la festividad religiosa. Las imágenes circularon rápidamente y no tardaron en aparecer críticas que la acusaban de “faltarle el respeto” a la tradición.

Comentarios como “era necesario una falda tan chica”, “se pierde lo elegante y bonito del baile” o “menos no siempre es más, ejemplo Emilia Drago, Mayella Lloclla siempre elegantes danzando” se multiplicaron, acompañados de constantes comparaciones con otras figuras públicas que también participaron en la festividad, como Emilia Drago y Mayella Lloclla, quienes optaron por trajes de machas caporales —una vestimenta tradicional con pantalón—.

Las redes se convirtieron en un espacio de juicio público. Algunos usuarios acusaron a Milena de querer “figuretear” y de buscar ser el centro de atención, mientras otros aseguraban que “no hay comparación con el traje de Emilia ni de Mayella”, exaltando la supuesta diferencia entre bailar “por devoción” o por exposición mediática.

El vestuario de Milena Warthon genera debate sobre tradición y modernidad en la celebración de la Virgen de la Candelaria. (Fotos: Manu Villanueva)

Aunque la mayoría de las críticas se centraron en el vestuario, no faltaron comentarios que, de forma velada, apuntaban al aspecto físico de la cantante y cómo las prendas pueden variar según el cuerpo de cada bailarina. No obstante, también hubo voces que salieron en defensa de la artista y apuntaron a la diversidad de cuerpos y estilos.

“Una pollera de 30 cm no les quedará a todas por igual. A mí me quedaría igual que a la Milena de corta, pero a mi prima que es bajita le llegaría a las rodillas”, escribió una seguidora, subrayando que la percepción del largo de la prenda depende de la complexión de quien la lleva. Otros recordaron que la verdadera esencia de la festividad reside en la fe y la unión colectiva, no en la longitud de un atuendo.

Milena Warthon enfrenta críticas por el largo de su pollera

Ante el asedio de los comentarios negativos, Milena Warthon decidió no quedarse en silencio. En un primer mensaje, respondió de manera directa: “Mi pollera está muy chica porque el traje estaba muy grande (el corset) y, como se darán cuenta, todas tenemos distintos tipos de cuerpo. Eso no me hace ser vulgar, los vulgares son los que sexualizan absolutamente todo y siempre ponen el ojo en cosas que no deberían tener importancia. Si a alguien no le gusta mi traje, el siguiente año vienen a bailar y se ponen el suyo como les guste. Besos”.

La explicación de la artista fue aún más detallada en un video que publicó en TikTok. Allí, reveló el trasfondo de la polémica y aclaró que la situación se debió a un desacuerdo logístico con el vestuario: “Yo pedí un traje talla S, pero por alguna razón me llegó uno talla L. Un día antes de viajar me dijeron que solo podían cambiarme la pollera. La pollerita nueva que me enviaron sí me quedaba bien en la cintura, pero mis proporciones son... Pensé igual usar una pollera un poco más pequeña no le hace daño a nadie. Por eso decidí no posponer mi viaje a Candelaria porque realmente no es un problema. Además, mi agrupación había decidido que las chicas no usan el pitsu en el estadio y yo respeté el dress code".

Milena Warthon enfrenta críticas por el largo de su pollera durante la Festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. (Captura TikTok / Manu Villanueva)

Milena también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el trasfondo de las críticas: “Estos comentarios son el reflejo de la sociedad en la que vivimos. ¿Cuántas niñas y mujeres más tendrán que sentirse juzgadas por sus cuerpos? ¿Cuál es la necesidad de compararnos entre nosotras? Esto no es una competencia. Yo no hago las cosas para complacer a nadie y mucho menos a personas que solo buscan faltarme el respeto. Por eso para mí es falso decir que las mujeres somos libres en este país porque nos cuestionan absolutamente todo. Y si mañana nos pasa algo, siempre encontrarán la excusa perfecta para que sea nuestra culpa”.

Milena Warthon y un historial de defensa ante la violencia digital

No es la primera vez que Milena Warthon enfrenta comentarios sexistas o ataques en redes sociales por su apariencia o decisiones estéticas. Hace dos años, la artista fue noticia tras tomar medidas contra quienes sobresexualizaban su cuerpo en plataformas digitales, instando a sus seguidores a denunciar este tipo de violencia y a no normalizarla.

“No normalicemos estos actos de violencia”, pidió entonces la cantante, recibiendo el respaldo de una comunidad que la ha visto crecer, ganar la gaviota de plata en Viña del Mar y recibir premios como ‘Mejor cantautora joven’ en los Cape Música 2024.

A pesar de la controversia reciente, Milena no permitió que la polémica empañara su experiencia en la Candelaria. “LO LOGRAMOS. Bailamos más de tres horas por las calles de Puno, entregando todo el corazón y con muchas ganas de seguir soñando, que la Mamita Candelaria bendiga mi camino, el de mi familia y el de todos ustedes. Gracias a los Sambos con sentimiento y devoción Porteños por la oportunidad”, escribió la artista, agradecida y visiblemente emocionada.