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La energía portátil gana terreno por auge de sectores productivos y residenciales en Perú: ¿Qué explica este crecimiento?

El mercado global de generadores portátiles mueve USD 5.540 millones y mantiene perspectivas de expansión para la próxima década

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energia portatil
La demanda de energía portátil en Perú crece con la digitalización, el trabajo remoto y la necesidad de sostener actividades en hogares y sectores productivos.

El mercado de soluciones portátiles de energía comienza a ganar un terreno inesperado en Perú, impulsado por la digitalización, el avance del trabajo remoto y la necesidad de asegurar la continuidad de actividades tanto en hogares como en sectores productivos

La demanda de estos dispositivos muestra un crecimiento sostenido a nivel global y regional, con América Latina registrando una tendencia alcista, según diversos operadores del sector.

Expansión internacional y contexto de cifras

A escala internacional, el segmento de generadores portátiles alcanzó los 5.540 millones de dólares en 2024, con una proyección de crecimiento anual del 5,41% hasta 2033, de acuerdo con datos de IMARC Group.

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En paralelo, el mercado de estaciones de energía portátil se valoró en cerca de 4.900 millones de dólares este año y podría situarse entre 18.000 y 20.000 millones para 2033, con un crecimiento anual estimado de 15,5%.

Glencore - mineria
En Perú, la demanda de energía portátil se concentra en construcción, minería, producción audiovisual, inspección con drones, gastronomía móvil, eventos, comercio y pequeñas empresas.

El liderazgo de Asia Pacífico se atribuye a la expansión de actividades industriales en zonas alejadas de grandes ciudades, fenómeno que comienza a replicarse en economías latinoamericanas.

En el caso de Perú, la adopción de soluciones portátiles responde a necesidades concretas de sectores productivos y usuarios domésticos. Así lo explica José Marruffo, gerente de Desarrollo de Negocios de EcoFlow.

Sectores que adoptan soluciones portátiles

Según Marruffo, la demanda más dinámica se observa en rubros como construcción, minería, producción audiovisual, inspección con drones, gastronomía móvil, eventos, comercio y pequeñas empresas.

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El segmento residencial también crece, impulsado por usuarios que buscan proteger equipos esenciales durante cortes de suministro”, señala el ejecutivo.

energia portatil
América Latina registra una mayor adopción de equipos de respaldo energético en línea con una tendencia que ya se consolidó en Asia Pacífico.

El impacto de los cortes de energía se siente con fuerza fuera de los principales centros urbanos. Para hogares, esto significa interrupciones en la conectividad y el trabajo remoto. Para empresas, implica pérdidas de productividad, detención de operaciones y riesgos para equipos críticos.

Hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de contar con respaldo energético más allá de los generadores tradicionales”, indica Marruffo.

Desafíos para la adopción masiva

Pese a la tendencia de crecimiento, persisten desafíos que frenan la masificación de estas soluciones en Perú. El principal es el desconocimiento sobre las tecnologías actuales de respaldo energético.

Muchas personas todavía asocian el respaldo únicamente con generadores a combustible, cuando hoy existen opciones que ofrecen operación silenciosa, cero emisiones durante el uso, carga rápida y compatibilidad con paneles solares”, detalla el vocero.

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El desconocimiento sobre las tecnologías de respaldo energético sigue siendo la principal barrera en Perú.

La clave, según Marruffo, está en educar desde el sector al mercado sobre los beneficios de estas alternativas y en ofrecer asesoría para identificar la solución adecuada a cada necesidad.

Además, el portavoz resalta la importancia de contar con soporte técnico local, garantía oficial y cobertura nacional como factores que generan confianza entre los usuarios.

Perspectiva de crecimiento local

La demanda de soluciones portátiles de energía en Perú se sostiene por el avance de la digitalización, el trabajo remoto y la necesidad de continuidad operativa en distintas actividades.

Según Marruffo, la masificación de estas alternativas dependerá de la capacidad del mercado para superar las barreras de desconocimiento y percepción, así como de la oferta de soporte técnico y cobertura a nivel nacional.

El sector observa condiciones para crecer, siempre que usuarios y empresas accedan a información clara y asesoría especializada sobre las opciones tecnológicas disponibles.

El dato

  • EcoFlow está presente en Perú junto al Grupo QTC desde 2023. Ahora ofrece sus productos en Mercado Libre para llegar a más consumidores peruanos.
  • La firma ofrece soluciones para hogares que necesitan energía durante cortes eléctricos, así como para usuarios de turismo, profesionales que trabajan en locaciones remotas y empresas de sectores como minería, construcción y seguridad sin acceso a la red eléctrica convencional.

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