La energía portátil gana terreno por auge de sectores productivos y residenciales en Perú: ¿Qué explica este crecimiento?

El mercado de soluciones portátiles de energía comienza a ganar un terreno inesperado en Perú, impulsado por la digitalización, el avance del trabajo remoto y la necesidad de asegurar la continuidad de actividades tanto en hogares como en sectores productivos
La demanda de estos dispositivos muestra un crecimiento sostenido a nivel global y regional, con América Latina registrando una tendencia alcista, según diversos operadores del sector.
Expansión internacional y contexto de cifras
A escala internacional, el segmento de generadores portátiles alcanzó los 5.540 millones de dólares en 2024, con una proyección de crecimiento anual del 5,41% hasta 2033, de acuerdo con datos de IMARC Group.
PUBLICIDAD
En paralelo, el mercado de estaciones de energía portátil se valoró en cerca de 4.900 millones de dólares este año y podría situarse entre 18.000 y 20.000 millones para 2033, con un crecimiento anual estimado de 15,5%.
El liderazgo de Asia Pacífico se atribuye a la expansión de actividades industriales en zonas alejadas de grandes ciudades, fenómeno que comienza a replicarse en economías latinoamericanas.
En el caso de Perú, la adopción de soluciones portátiles responde a necesidades concretas de sectores productivos y usuarios domésticos. Así lo explica José Marruffo, gerente de Desarrollo de Negocios de EcoFlow.
Sectores que adoptan soluciones portátiles
Según Marruffo, la demanda más dinámica se observa en rubros como construcción, minería, producción audiovisual, inspección con drones, gastronomía móvil, eventos, comercio y pequeñas empresas.
PUBLICIDAD
“El segmento residencial también crece, impulsado por usuarios que buscan proteger equipos esenciales durante cortes de suministro”, señala el ejecutivo.
El impacto de los cortes de energía se siente con fuerza fuera de los principales centros urbanos. Para hogares, esto significa interrupciones en la conectividad y el trabajo remoto. Para empresas, implica pérdidas de productividad, detención de operaciones y riesgos para equipos críticos.
“Hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de contar con respaldo energético más allá de los generadores tradicionales”, indica Marruffo.
Desafíos para la adopción masiva
Pese a la tendencia de crecimiento, persisten desafíos que frenan la masificación de estas soluciones en Perú. El principal es el desconocimiento sobre las tecnologías actuales de respaldo energético.
PUBLICIDAD
“Muchas personas todavía asocian el respaldo únicamente con generadores a combustible, cuando hoy existen opciones que ofrecen operación silenciosa, cero emisiones durante el uso, carga rápida y compatibilidad con paneles solares”, detalla el vocero.
La clave, según Marruffo, está en educar desde el sector al mercado sobre los beneficios de estas alternativas y en ofrecer asesoría para identificar la solución adecuada a cada necesidad.
Además, el portavoz resalta la importancia de contar con soporte técnico local, garantía oficial y cobertura nacional como factores que generan confianza entre los usuarios.
Perspectiva de crecimiento local
La demanda de soluciones portátiles de energía en Perú se sostiene por el avance de la digitalización, el trabajo remoto y la necesidad de continuidad operativa en distintas actividades.
PUBLICIDAD
Según Marruffo, la masificación de estas alternativas dependerá de la capacidad del mercado para superar las barreras de desconocimiento y percepción, así como de la oferta de soporte técnico y cobertura a nivel nacional.
El sector observa condiciones para crecer, siempre que usuarios y empresas accedan a información clara y asesoría especializada sobre las opciones tecnológicas disponibles.
El dato
- EcoFlow está presente en Perú junto al Grupo QTC desde 2023. Ahora ofrece sus productos en Mercado Libre para llegar a más consumidores peruanos.
- La firma ofrece soluciones para hogares que necesitan energía durante cortes eléctricos, así como para usuarios de turismo, profesionales que trabajan en locaciones remotas y empresas de sectores como minería, construcción y seguridad sin acceso a la red eléctrica convencional.
Más Noticias
PedidosYa pasaría a manos de Uber en Perú: empresa de movilidad adquiere a Delivery Hero, dueña de la app de delivery
La compra, valorizada en USD 13.700 millones, permitirá integrar los negocios de ambas compañías en 99 mercados. Por ahora, no se han anunciado cambios para los usuarios de la aplicación en Perú
Keiko Fujimori: ¿cómo fueron las anteriores entregas de credenciales del JNE a presidentes electos del Perú?
La entrega de credenciales a la presidenta electa sorprendió por su despliegue y magnitud, mientras que actos previos de mandatarios como Castillo, Kuczynski, Humala y Toledo se realizaron en espacios austeros y sin grandes espectáculos
Keiko Fujimori visita la Conferencia Episcopal: “Nos ponemos a disposición para que visita del papa León XIV sea exitosa”
La presidenta electa afirmó que espera que la visita del sumo pontífice sea “larga, exitosa” y que llegue a la mayor cantidad de personas
Las eufóricas celebraciones de futbolistas y exjugadores argentinos en Perú tras clasificación a la final del Mundial 2026
Muchos argentinos, que pasaron o siguen en la Liga 1, no dudaron en festejar el triunfo ante Inglaterra por redes sociales
Argentinos en Cusco festejaron el pase al Mundial con cantos, abrazos y una promesa para España
La Plaza Mayor de la ciudad peruana fue escenario de una fiesta improvisada tras la remontada de la Albiceleste ante los ingleses, con dos goles en los últimos minutos del encuentro
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD