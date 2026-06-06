Retiro de AFP ya acumula nueve proyectos, pero queda ‘en el olvido’ en el Congreso

El retiro de AFP sigue sin discutirse y parece que no habrá presión para una aprobación exprés. - Crédito Andina

¿Los afiliados ya no tienen fondos para retirar de su AFP o el Congreso no ve prioridad en presionar por el noveno retiro de los fondos de pensiones? Ambas posibilidades podrían formar la baja expectativa y entusiasmo por el noveno retiro de AFP, ya que llega nueve proyectos presentados y que buscan su aprobación.

Pero si bien varias bancadas han presentado este proyecto de ley, en algunos casos copiando el mismo texto que propusieron para el octavo retiro (y no cambiaron el monto que actualmente se consideraría para el acceso), no están ejerciendo presión como el año pasado. Como se recuerda, se pide que los afiliados tengan acceso a las 4 UIT (S/22.000, según el valor de 2026).

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Luego de las elecciones, la presión por el retiro de AFP ha caído. Tanto que no hay emplazamientos ni cartas enviadas a la Comisión de Economía para que se discute si quiera estos proyectos. También ya el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) se adelantaron al debate o invitación de la comisión y mandaron sus opiniones en contra de esta medida (ante la solicitud de la misma comisión).

El último retiro AFP se aprobó en 2025 y estuvo vigente hasta enero de 2026. - Crédito TV Perú

Retiro de AFP para el 2026

Si se aprueba el retiro de AFP este 2026, la medida, como los últimos años, permitiría que los afiliados puedan sacar hasta S/22.000 (4 UIT) de sus cuentas individuales de capitalización.

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Pero, esto, en desmedro del fondo que podrían generar a largo plazo y que podrían acumular para jubilarse con una vejez digna (dependiendo de la rentabilidad que su AFP pueda conseguir para estos).

Ya también el retiro AFP se ha hecho un hábito y un proyecto ‘fácil’ de proponer desde el Congreso. Es más, ha sido un lema de campaña para varios congresistas que buscana su reelección para el parlamento bicameral que se vienen. Sin embargo, varios de estos no han conseguido ser reelegidos.

Retiro de AFP podría hacerse en solo dos meses: la nueva propuesta del Congreso. - Crédito Andina/Norman Córdova

Como se recuerda, tanto la SBS como el MEF se pronunciaron ya en contra de este noveno acceso. “Permitir la devolución íntegra de los fondos de pensiones, deteriora la cobertura previsional a nivel nacional, ya que afecta los recursos que los afiliados acumulan en su CIC, los cuales deberían ser destinados exclusivamente para el financiamiento de un beneficio durante la etapa de la vejez”, apuntó la primera entidad.

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Mientras, el MEF resaltó que “el proyecto de ley contraviene la medida de prohibición de retiro de fondos dispuesta en laLey N° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, y su reglamento que buscan incrementar la suficiencia de las pensiones, lo que permitirá a los afiliados atender necesidades propias de la etapa de vejez; y así evitar el riesgo de desprotección en dicha etapa, debido al retiro de fondos previsionales".

El MEF ya emitió opinión sobre la nueva propuesta del retiro de AFP. - Crédito Andina

Los proyectos ‘olvidados’