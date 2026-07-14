Perú

Gobierno peruano aumenta el pago por servicio militar en las Fuerzas Armadas: así quedaron los nuevos montos

La norma, publicada hoy 14 de julio de 2026 en el diario El Peruano, fija una nueva escala por grado y por reenganche, lo que deja sin efecto el esquema vigente desde 2012

Guardar
Google icon
El Congreso de la República de Perú retoma el debate sobre el restablecimiento del servicio militar obligatorio.
El Gobierno de Perú publicó el Decreto Supremo Nº 132-2026-EF con nuevos montos para la asignación económica mensual del Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas. (Andina)

El Gobierno de Perú publicó un decreto supremo que establece los nuevos montos de la asignación económica mensual para el personal que presta el Servicio Militar Acuartelado en las instituciones de las Fuerzas Armadas (Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea). La medida, publicada hoy 14 de julio en el diario El Peruano, responde a lo dispuesto en la Ley Nº 29248 y la Ley Nº 32590, que autorizan el incremento de estos pagos y fijan el marco legal para su implementación.

El Decreto Supremo Nº 132-2026-EF define de manera precisa los montos actualizados que percibirán los miembros del Servicio Militar, diferenciando entre grados y períodos de reenganche. Para la Tropa Regular, el personal recibirá las siguientes asignaciones mensuales: Sargento 1º, Cabo 1º y Sargento 1º obtendrán 547,50 soles, Sargento 2º, Cabo 2º y Sargento 2º accederán a 493,50 soles, Cabo, Marinero y Cabo tendrán 438,00 soles y Soldado, Grumete y Avionero recibirán 384,00 soles.

PUBLICIDAD

El decreto establece incrementos progresivos según el reenganche. Para el Primer Reenganche, los montos ascienden a 822,00 soles para Sargento 1º y equivalentes, 739,50 soles para Sargento 2º y equivalentes, y 657,00 soles para Cabo y Marinero.

Proyecto de ley sobre servicio militar ya está publicado: así puedes participar
La Tropa Regular del Servicio Militar Acuartelado recibirá entre 384,00 y 547,50 soles mensuales, según el grado establecido en el decreto. (Andina)

En el Segundo Reenganche, las cifras se elevan a 903,00 soles, 813,00 soles y 723,00 soles, respectivamente. El Tercer Reenganche contempla pagos de 993,00 soles para Sargento 1º, 894,00 soles para Sargento 2º y 795,00 soles para Cabo o Marinero.

Para los casos de Cuarto Reenganche, las asignaciones alcanzan los 1.093,50 soles, 984,50 soles y 874,50 soles, según el grado. Finalmente, en el Quinto Reenganche, los montos llegan a 1.203,00 soles para Sargento 1º y equivalentes, 1.083,00 soles para Sargento 2º y equivalentes, y 961,50 soles para Cabo, Marinero o Cabo.

PUBLICIDAD

Fundamentos legales

De acuerdo con el texto oficial, la actualización de los nuevos montos se sustenta en lo dispuesto por la Ley Nº 32590, que autoriza al Ministerio de Defensa a proponer el incremento de la asignación económica mensual y faculta su aprobación mediante Decreto Supremo refrendado también por el Ministro de Economía y Finanzas. El incremento se aplica desde junio del año fiscal 2026 y excluye a las instituciones involucradas de ciertas restricciones presupuestarias establecidas en la Ley Nº 32513.

El Primer Reenganche del Servicio Militar Acuartelado eleva la asignación económica mensual hasta 822,00 soles para Sargento 1º y equivalentes. (Andina)
El Primer Reenganche del Servicio Militar Acuartelado eleva la asignación económica mensual hasta 822,00 soles para Sargento 1º y equivalentes. (Andina)

El proceso de incremento fue gestionado a través del Oficio Nº 00676-2026-MINDEF/DM, remitido por el Ministro de Defensa al Ministerio de Economía y Finanzas, y respaldado por el Memorando Nº 3030-2026-EF/53.04, que incluye el informe técnico sobre el costo diferencial para implementar los nuevos montos.

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas tiene la responsabilidad de actualizar los montos en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). Este procedimiento se realiza de oficio y asegura la consignación de la nueva escala de asignaciones en el sistema de gestión estatal.

Financiamiento y derogación

El financiamiento de las nuevas asignaciones se realiza con cargo al presupuesto institucional de las Unidades Ejecutoras 003 (Ejército Peruano), 004 (Marina de Guerra del Perú) y 005 (Fuerza Aérea del Perú) del Ministerio de Defensa. El Decreto Supremo enfatiza que los recursos necesarios ya están contemplados dentro de los presupuestos de estas instituciones, sin requerir asignaciones extraordinarias.

La actualización de los montos se sustenta en la Ley Nº 29248 y la Ley Nº 32590, y rige desde junio del año fiscal 2026. (Andina)
La actualización de los montos se sustenta en la Ley Nº 29248 y la Ley Nº 32590, y rige desde junio del año fiscal 2026. (Andina)

Entre las disposiciones complementarias, el Decreto Supremo dispone la derogación del Decreto Supremo Nº 278-2012-EF, que aprobaba los montos anteriores de la asignación económica mensual para el personal del Servicio Militar Acuartelado. La nueva normativa reemplaza y deja sin efecto el esquema establecido en 2012, consolidando así el incremento vigente desde junio de 2026.

El Decreto Supremo lleva la firma de José María Balcázar Zelada, presidente de la república, Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas, y Amadeo Javier Flores Carcagno, ministro de Defensa. La publicación oficial en la sede de Gobierno en Lima formaliza la entrada en vigencia de los nuevos montos y reafirma el compromiso del Estado con el reconocimiento económico al personal que cumple el Servicio Militar Acuartelado en las Fuerzas Armadas.

Temas Relacionados

Servicio militarFuerzas Armadas del PerúMinisterio de DefensaGobierno del Perúperu-noticias

Más Noticias

La Reforma Agraria llega a su fin: 60 años después, los expropiados por Velasco recibirán nuevas tierras del Estado

Una sentencia del TC permitirá a los antiguos tenedores de la deuda agraria acceder a bonos soberanos, dinero en efectivo o incluso nuevas tierras para sumarse al boom agroexportador en Chavimochic u Olmos. ¿El costo para el Estado? Cerca de USD 1.000 millones

La Reforma Agraria llega a su fin: 60 años después, los expropiados por Velasco recibirán nuevas tierras del Estado

Caso Jackson Mora: una segunda hermana es involucrada en el desfalco millonario a la municipalidad de Chincha

El boxeador enfrenta cargos por fraude informático, banda criminal y lavado de activos, en medio de una investigación que ahora también alcanza a su entorno familiar

Caso Jackson Mora: una segunda hermana es involucrada en el desfalco millonario a la municipalidad de Chincha

Nuevo brote de la Gripe aviar H5N1 en Perú: por qué el SENASA declaró emergencia sanitaria y lo que debes saber de esta enfermedad

¿Qué es la influenza aviar de alta patogenicidad, por qué es tan peligrosa y qué implica la emergencia sanitaria declarada por el SENASA? El director de Sanidad Animal del organismo explicó las medidas de contención activadas y descartó riesgos para el consumo de pollo y huevos

Nuevo brote de la Gripe aviar H5N1 en Perú: por qué el SENASA declaró emergencia sanitaria y lo que debes saber de esta enfermedad

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Recientemente se difundió una comunicación del ‘Depredador’ en la que reclamaba por las acreencias del club ‘blanquiazul’

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

El ‘Depredador’ hizo pública una carta en la que responsabiliza al Fondo Blanquiazul por la ausencia de incorporaciones para el Torneo Clausura y por no considerar su oferta para asumir las deudas del club

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Abogado que gestionó el informe de la ONU a favor de Pedro Castillo estuvo preso más de 11 años por terrorismo

Rafael López Aliaga seguirá como candidato a primer regidor de Lima tras el fallo del JNE que dejó sin efecto la resolución del JEE

Alejandro Toledo solicita derecho de gracia presidencial por razones humanitarias y pide a José María Balcázar evaluar su libertad

Poder Judicial admite hábeas corpus de Pedro Castillo tras informe de la ONU: piden anular su condena, prisión y vacancia

Perú tiene el récord de cambios de mando en los últimos 10 años: Estos son todos los presidentes que juramentaron antes de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Quién es Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, la novia del torero peruano Andrés Roca Rey

Magaly Medina celebra apoyo del público tras disputa con Jefferson Farfán: “Las muestras de afecto se intensificaron, me sentí Madonna”

Magaly Medina revela que continúan las amenazas de muerte en su contra: “Con matar a mi productor y a mi abogado”

Magaly Medina cree que Sir Winston volvería con anillo para Sheyla Rojas y recuerda experiencia con Alfredo Zambrano: “Regresó con anillo”

Magaly Medina acepta disculpas de Mario Hart por acusarla erróneamente, pero advierte: “No me echen cosas que yo no he dicho”

DEPORTES

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Comando Sur apuntó contra Paolo Guerrero y le exigió aclarar polémica: “Queremos darle la oportunidad de hablar directamente”

Paolo Guerrero rompe su silencio, y revela irregularidades en Alianza Lima y su deseo de comprar acreencias: “Estoy dispuesto a poner mi patrimonio”

Alianza Lima vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del debut por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

Los cruces confirmados de cuartos de final en Copa de la Liga 2026