Triple choque entre tráileres y un bus de “El Chino” en Puente Nuevo causa cierre parcial de la Vía de Evitamiento

La noche del miércoles 15 de octubre estuvo marcada por el desorden vial y la tensión en diversos puntos de Lima. Mientras en el Centro de la ciudad se desarrollaban marchas con presencia policial en la avenida Abancay, al este de la capital se reportó un grave accidente en la Vía de Evitamiento, a la altura de Puente Nuevo, que obligó a cerrar temporalmente uno de los principales ejes de conexión metropolitana.

El siniestro, ocurrido en el sentido de sur a norte, generó una fuerte congestión vehicular que se extendió por varios kilómetros. En la zona se observó la intervención del Cuerpo General de Bomberos y de una ambulancia, además del apoyo de la Policía Nacional para controlar el tránsito. La empresa concesionaria Lima Expresa comunicó a través de sus canales oficiales que “por seguridad de los clientes, la Vía de Evitamiento permanece cerrada a la altura de Puente Nuevo, con sentido al norte debido a un siniestro. La PNP realiza el desvío del tránsito hacia la parte baja de Puente Nuevo. Al momento, el Cuerpo General de Bomberos y ambulancia se encuentran en el punto”.

El accidente y las primeras versiones

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho involucró a dos tráileres y un bus de transporte público identificado como “chino” por los testigos. Según los relatos, uno de los vehículos intentó adelantar sin la distancia necesaria, lo que provocó que uno de los tráileres perdiera el control y chocara contra el bus y una estructura de concreto. El segundo tráiler, que circulaba detrás, impactó contra las unidades por no frenar a tiempo.

Los daños materiales fueron significativos y la vía quedó parcialmente bloqueada, mientras las autoridades realizan las maniobras de retiro de los vehículos pesados. El tráfico en la zona aumentó rápidamente, afectando la circulación hacia el norte de la capital.

Medidas y tránsito restringido

Efectivos de la Policía Nacional mantuvieron el desvío del tránsito hacia la parte baja del puente, con el objetivo de evitar mayores incidentes. Lima Expresa informó que el cierre permanecería vigente hasta garantizar las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios.

El accidente se produjo en medio de una jornada ya convulsionada por las movilizaciones en el centro de Lima, lo que agravó la percepción de caos urbano en distintos sectores de la ciudad.

¿Cuáles son los días con mayor cantidad de accidentes de tránsito en el Perú?

Accidentes de tránsito en el 2024

El escenario vial en el Perú, especialmente en su capital, deja en evidencia una realidad preocupante que se refleja en los números. Durante el año 2024, el Ministerio de Salud (Minsa) registró 38 mil 267 lesiones relacionadas con siniestros vehiculares. Este registro no solo destaca la magnitud del problema, sino también establece un patrón evidente: los domingos concentran la mayor cantidad de accidentes.

Según los datos proporcionados, en promedio, los domingos se reportaron 7 mil 401 accidentes, con un pico crítico en horas de la tarde, alcanzando los 2 mil 164 incidentes. Les siguen los horarios nocturnos del mismo día con 2 mil 007 casos y las mañanas con 1 mil 909. La tendencia no excluye a otros días, como los lunes (5 mil 956) o sábados (5 mil 926), aunque estos no superan la incidencia observada el último día de la semana.

Estos datos, recopilados y analizados por el Minsa, revelan un patrón de riesgo que no solo está vinculado a la frecuencia de uso vehicular, sino también a factores como horarios de mayor actividad, densidad del tráfico y posibles deficiencias en la infraestructura vial.