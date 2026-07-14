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Extirpan raro tumor maligno a niño de 7 años y logra vencer el cáncer

El hígado de Alec recuperará progresivamente gran parte de su tamaño gracias a la capacidad natural de regeneración del órgano, favoreciendo su recuperación

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Médicos salvan a niño con cáncer tras extirparle tumor maligno y parte de su hígado - Créditos: Essalud.
Médicos salvan a niño con cáncer tras extirparle tumor maligno y parte de su hígado - Créditos: Essalud.

Alec volvió a casa luego de superar un complejo tratamiento contra un agresivo cáncer hepático que comprometía también sus pulmones, gracias a una intervención multidisciplinaria realizada en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren. El menor, de 7 años, recibió el alta médica tras evolucionar favorablemente después de una cirugía de alta complejidad que permitió retirar un hepatoblastoma, un raro tumor maligno localizado en el hígado.

El procedimiento marcó el desenlace de un proceso clínico que incluyó varias etapas. Antes de ingresar al quirófano, el paciente fue sometido a un tratamiento con quimioterapia debido a que la enfermedad había avanzado hasta generar metástasis pulmonar. La respuesta fue favorable: las lesiones detectadas en los pulmones desaparecieron y la masa ubicada en el hígado redujo considerablemente su tamaño, creando las condiciones necesarias para efectuar la operación.

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El jefe del Servicio de Cirugía Oncológica del Hospital Sabogal, Alexander Lázaro Chumbe, explicó que el hepatoblastoma es una enfermedad poco frecuente en la población pediátrica. Según indicó, esta patología se presenta aproximadamente en un caso por cada 15 000 niños de ese grupo etario.

Niño de 7 años vence un agresivo cáncer hepático con metástasis pulmonar y recibe el alta médica tras un tratamiento integral y una cirugía de alta complejidad en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren - Créditos: Essalud.
Niño de 7 años vence un agresivo cáncer hepático con metástasis pulmonar y recibe el alta médica tras un tratamiento integral y una cirugía de alta complejidad en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren - Créditos: Essalud.

Añadió que Alec llegó al establecimiento con un importante compromiso hepático y afectación pulmonar, situación que obligó a iniciar un manejo integral antes de plantear la intervención quirúrgica.

Una vez obtenidos resultados favorables con el tratamiento oncológico, el equipo médico practicó una hepatectomía derecha abierta, procedimiento que demandó dos horas y media de trabajo. Durante la cirugía se retiró prácticamente la tercera parte del hígado afectado por el tumor. El especialista precisó que, debido a la edad del paciente, la recuperación del órgano será progresiva y, en los próximos meses, alcanzará cerca de las tres cuartas partes de su volumen inicial gracias a su capacidad natural de regeneración.

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Lázaro Chumbe destacó además que este tipo de procedimientos requiere experiencia altamente especializada y aseguró que el Hospital Sabogal cuenta con profesionales capacitados para desarrollar cirugías oncológicas complejas con estándares comparables a los de importantes centros médicos internacionales.

Un equipo multidisciplinario realizó una hepatectomía derecha abierta de dos horas y media, en la que se retiró cerca de un tercio del hígado afectado por el hepatoblastoma - Créditos: Essalud.
Un equipo multidisciplinario realizó una hepatectomía derecha abierta de dos horas y media, en la que se retiró cerca de un tercio del hígado afectado por el hepatoblastoma - Créditos: Essalud.

La recuperación de Alec también representa un momento especialmente significativo para su familia. Su madre, Pamela Muro Marrufo, enfermera de profesión y residente del distrito de San Miguel, recordó que esta no es la primera ocasión en que su hijo supera una situación crítica gracias a la atención recibida en ese establecimiento de salud.

Contó que el menor nació prematuramente, con apenas 26 semanas y media de gestación, y permaneció cerca de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales mientras luchaba por sobrevivir. Por ello, regresar al mismo hospital para enfrentar un diagnóstico de cáncer generó inicialmente sentimientos de angustia e incertidumbre.

“Al principio sentí nostalgia y tristeza de regresar en una situación tan difícil, pero ahora la emoción es indescriptible porque mi hijo se va recuperado. Ha tenido una operación exitosa”, manifestó Pamela, quien explicó que la enfermedad obligó a suspender temporalmente el ingreso de Alec al primer grado de primaria, además de interrumpir sus clases de karate y su reciente interés por aprender a tocar el violín.

La madre expresó su agradecimiento a todo el personal que participó en la atención de su hijo, desde los especialistas hasta los trabajadores encargados de los servicios de apoyo.

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