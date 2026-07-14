La automatización de pagos se convierte en la nueva prioridad de la transformación digital empresarial

La automatización de pagos, cobranzas y conciliaciones se consolida como una prioridad para las empresas que buscan crecer con mayor eficiencia. Foto: Enretail

La transformación digital en las empresas ha dejado de centrarse únicamente en la adopción de nuevas tecnologías para enfocarse en un objetivo más concreto: eliminar los procesos manuales que siguen limitando la eficiencia operativa. En ese escenario, la automatización de pagos, cobranzas y conciliaciones se perfila como una de las principales prioridades para las organizaciones que buscan crecer de manera sostenible y responder con mayor rapidez a las exigencias del mercado.

Aunque cada vez más compañías incorporan inteligencia artificial, plataformas digitales y múltiples canales de atención, todavía existen tareas cotidianas que continúan dependiendo de la intervención humana. Para Ricardo Pacheco, CEO de Tupay, en exclusiva para Infobae Perú, esta situación demuestra que la verdadera transformación digital aún tiene desafíos pendientes, especialmente en aquellos procesos financieros que impactan directamente en la productividad y la capacidad de escalar.

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La brecha digital está en los procesos cotidianos

Pacheco sostiene que el avance tecnológico por sí solo no garantiza una transformación digital completa. En ese sentido, advierte que una empresa puede contar con herramientas de última generación y, aun así, mantener procesos ineficientes que frenan su desarrollo. “Una empresa puede tener inteligencia artificial, múltiples plataformas y canales digitales, pero si aún revisa vouchers por WhatsApp para confirmar un pago, su transformación digital sigue incompleta”, afirma.

El ejecutivo explica que “la mayor brecha digital ya no está en la falta de tecnología disponible, sino en procesos cotidianos como los pagos, las cobranzas o las conciliaciones, que muchas organizaciones siguen gestionando de forma manual”. A su juicio, es precisamente en estas actividades donde “realmente se pone a prueba la capacidad de una empresa para operar con eficiencia y escalar de manera sostenible”.

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Según Pacheco, revisar transferencias, validar vouchers o confirmar pagos de forma manual genera una carga operativa innecesaria para las empresas. Foto: SKsoft

El costo de mantener tareas manuales

La revisión manual de transferencias, la validación de vouchers o la confirmación individual de pagos representan, según Pacheco, una carga innecesaria para las organizaciones. “Cuando un equipo debe revisar cada transferencia, esperar el envío de un voucher o validar manualmente si un cliente ya realizó un pago, el problema deja de ser tecnológico y se convierte en un obstáculo para la eficiencia”, señala.

Además, advierte que “cada tarea repetitiva consume tiempo, incrementa el riesgo de errores y dificulta que las organizaciones puedan escalar al ritmo que exige el mercado”. Frente a esta realidad, considera que el cambio comienza cuando las empresas dejan de preguntarse qué nueva herramienta incorporar y empiezan a identificar qué procesos todavía pueden automatizar.

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La automatización como decisión estratégica

Para el CEO de Tupay, ese cambio de enfoque marca un punto de inflexión en la manera de entender la transformación digital. “Es ahí donde la transformación digital deja de ser un proyecto tecnológico y se convierte en una decisión estratégica”, sostiene.

Las cobranzas son uno de los ejemplos más evidentes de esta evolución. Pacheco explica que en muchas empresas “la conciliación de pagos provenientes de distintos canales continúa realizándose de forma manual, lo que limita la visibilidad sobre el flujo de ingresos y demanda una alta carga administrativa”. En contraste, afirma que “automatizar estos procesos no solo reduce errores y agiliza la conciliación; también libera capacidad operativa para que los equipos se enfoquen en actividades que impulsan el crecimiento del negocio”.

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Según Pacheco, revisar transferencias, validar vouchers o confirmar pagos de forma manual genera una carga operativa innecesaria para las empresas. Foto: SKsoft

Más tecnología no siempre significa mayor transformación

El especialista considera que en los próximos años continuará la incorporación de inteligencia artificial, analítica avanzada y nuevas plataformas dentro de las empresas. Sin embargo, advierte que estas inversiones no generarán todo su potencial si la operación sigue dependiendo de procedimientos manuales.

“La tecnología deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en una herramienta para simplificar la operación, conectar procesos y facilitar la toma de decisiones”, afirma. Asimismo, concluye que “la transformación digital no consiste en acumular más tecnología. Consiste en construir organizaciones capaces de crecer con operaciones más simples, conectadas y eficientes”. En esa línea, resume que “la transformación digital no se mide por la cantidad de plataformas que una empresa incorpora, sino por la cantidad de procesos que deja de hacer manualmente. Ahí es donde la tecnología deja de ser una inversión para convertirse en una verdadera ventaja competitiva”.

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