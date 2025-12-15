Una persona puede tener miopía y astigmatismo al mismo tiempo, lo que hace aún más necesario un diagnóstico adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud visual es fundamental para mantener una buena calidad de vida, ya que la vista cumple un rol clave en el aprendizaje, el trabajo y las actividades cotidianas. En el Perú, los problemas de refracción se encuentran entre las principales causas de consulta oftalmológica. El Ministerio de Salud (Minsa) y el Seguro Social de Salud (EsSalud) han advertido que trastornos como la miopía y el astigmatismo afectan a un número creciente de peruanos, tanto en niños como en adultos, muchas veces debido al uso prolongado de pantallas, la falta de controles visuales y la presencia de antecedentes familiares. En este contexto, resulta importante conocer qué son estas alteraciones y, sobre todo, entender cuál es la diferencia entre miopía y astigmatismo para poder identificarlas y tratarlas oportunamente.

La miopía

La miopía es un defecto refractivo del ojo que dificulta la visión de los objetos lejanos. Las personas con miopía pueden ver con claridad aquello que está cerca, pero perciben borrosos los objetos que se encuentran a cierta distancia, como señales de tránsito, pizarras o pantallas ubicadas lejos. Esto ocurre porque la imagen se forma delante de la retina en lugar de hacerlo directamente sobre ella.

Entre los síntomas más comunes de la miopía se encuentran la visión borrosa a distancia, la necesidad de entrecerrar los ojos para enfocar mejor, dolores de cabeza frecuentes y fatiga visual. En niños, también puede manifestarse como bajo rendimiento escolar o dificultad para ver la pizarra.

La miopía es un defecto refractivo del ojo que dificulta la visión de los objetos lejanos (Freepik)

La miopía suele aparecer durante la infancia o la adolescencia y puede progresar con el tiempo, especialmente si no se realizan controles oftalmológicos regulares. Factores genéticos, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y la poca exposición a la luz natural son aspectos que influyen en su desarrollo. El tratamiento más común incluye el uso de lentes correctores, lentes de contacto o, en algunos casos, cirugía refractiva.

El astigmatismo

El astigmatismo es otro defecto refractivo que se produce cuando la córnea o el cristalino tienen una curvatura irregular. En lugar de ser redondeada de manera uniforme, la superficie del ojo presenta una forma más ovalada, lo que provoca que la luz se enfoque en varios puntos de la retina y no en uno solo. Como resultado, la visión se percibe distorsionada o borrosa tanto de cerca como de lejos.

Las personas con astigmatismo pueden experimentar dificultad para ver detalles, visión borrosa o deformada, dolor de cabeza, cansancio ocular y molestias al leer o usar pantallas por períodos prolongados. A diferencia de la miopía, el astigmatismo no está relacionado únicamente con la distancia, sino con la calidad general de la imagen visual.

El astigmatismo es otro defecto refractivo que se produce cuando la córnea o el cristalino tienen una curvatura irregular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este problema puede presentarse desde el nacimiento y, en muchos casos, se mantiene estable a lo largo de la vida. También puede aparecer junto con otros defectos refractivos, como la miopía o la hipermetropía. El tratamiento suele consistir en el uso de lentes con una graduación específica para corregir la irregularidad de la córnea, lentes de contacto especiales o procedimientos quirúrgicos según la evaluación médica.

Diferencia entre miopía y astigmatismo

La principal diferencia entre miopía y astigmatismo radica en el tipo de alteración visual que producen y en la forma en que el ojo enfoca la luz. En la miopía, el problema es la dificultad para ver de lejos debido a que la imagen se forma antes de llegar a la retina. En el astigmatismo, en cambio, la visión es borrosa o distorsionada a cualquier distancia, porque la luz se enfoca de manera irregular en la retina.

Otra diferencia importante es que la miopía afecta principalmente la visión lejana, mientras que el astigmatismo compromete la nitidez general de la visión. Además, aunque ambos pueden causar fatiga visual y dolores de cabeza, el astigmatismo suele generar mayor incomodidad al leer o realizar tareas que requieren precisión visual.

Es importante destacar que una persona puede tener miopía y astigmatismo al mismo tiempo, lo que hace aún más necesario un diagnóstico adecuado. Tanto el Minsa como EsSalud recomiendan realizar evaluaciones oftalmológicas periódicas, especialmente en niños, adolescentes y adultos que pasan muchas horas frente a pantallas.