Jackson Mora frena prisión preventiva de su hermana: el testimonio que salvó a Noelia Mora

La declaración de Jackson Mora ante la Fiscalía fue determinante para que su hermana, Noelia Mora, no reciba prisión preventiva en el marco de una investigación por un presunto fraude millonario vinculado a la Municipalidad de Pueblo Nuevo, en Chincha.

En su testimonio, Mora, identificado como promotor, entrenador y mánager de espectáculos de artes marciales mixtas, explicó que su hermana solo siguió sus instrucciones y desconocía los detalles del negocio investigado por las autoridades.

“Ella solo cumplía mis indicaciones, ya que mi persona es la que lleva manejo de las empresas”, manifestó ante el Ministerio Público.

Jackson Mora declara y libera a su hermana de la prisión preventiva|Composición Infobae (Foto: captura de América Noticias

Mora en confesión

Jackson Mora relató que recibió una propuesta de Daniel Jesús Mesones Massini para alquilar su empresa con el objetivo de participar en una licitación para la venta de productos electrónicos a la Municipalidad de Pueblo Nuevo.

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“Me dijo que había una posibilidad que mi empresa gane la buena pro y también me indicó que tenía llegada al alcalde de Pueblo Nuevo, en Chincha, y por el alquiler de mi empresa tendría una ganancia del diez por ciento del valor de la venta total”, narró.

La investigación fiscal detalla que la empresa, en la que Mora figura como accionista mayoritario, fue utilizada como cuenta receptora de más de nueve millones de soles provenientes del Estado. Ese dinero, destinado originalmente al municipio, terminó bajo control de la banda criminal identificada como 'Los Arquitectos del Fraude’, según el Ministerio Público.

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El propio Mora explicó que, el 23 de abril, Daniel Mesones le avisó que el dinero ya había sido depositado y que debía acudir de inmediato a un banco en Miraflores junto con su hermana, Noelia Mora, quien ostentaba el cargo de gerente de la empresa.

Poder Judicial dicta 15 meses de prisición preventiva contra Jackson Mora. (Foto composición: Infoabe Perú/Difusión)

En esa ocasión, Mesones imprimió facturas de otras dos empresas para entregar en el banco y así obtener diez cheques de gerencia que oscilaban entre ochocientos y novecientos mil soles cada uno.

“Una vez que mi hermana tenía las facturas y con las recomendaciones de Daniel Mesones, fue al banco para hacer estos trámites. Dos horas después, salió del banco con los cheques y se los entregó a Daniel Mesones”, declaró Mora ante la Fiscalía.

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El promotor de artes marciales mixtas explicó que aceptó la propuesta de Mesones Massini, identificado por la Fiscalía como líder de la organización investigada, debido a la confianza que le inspiraba, la difícil situación financiera por la que atravesaban tanto él como su empresa, y la expectativa de que la operación era legítima y le permitiría cubrir deudas personales y empresariales.

Además, Mora precisó que aproximadamente ochocientos dieciocho mil soles permanecieron en la cuenta de la empresa como comisión equivalente al diez por ciento, suma que actualmente es revisada en el marco de la investigación fiscal.

Ante ello, el juez Valery Raúl Romero Palacios ordenó 15 meses de prisión preventiva para Jackson Mora Rodríguez y siete personas más, mientras avanza la investigación sobre su presunta implicación en una organización criminal de fraude informático conocida como ‘Los Arquitectos del Fraude’. La medida fue adoptada tras una audiencia judicial.

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