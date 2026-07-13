Carlos Villagrán vuelve al Perú para presentar ‘Los Clásicos de Kiko’ en circo

Carlos Villagrán regresa a Perú.

El reconocido actor mexicano Carlos Villagrán, famoso en toda Latinoamérica por su interpretación de Kiko en el programa “El Chavo del 8”, regresa al Perú para protagonizar un nuevo espectáculo que promete despertar la nostalgia y el entusiasmo de varias generaciones. Bajo la carpa de El Gran Circo Estelar, Villagrán presentará “Los Clásicos de Kiko”, una propuesta que combina humor, música y circo para toda la familia y que inicia temporada a partir del 24 de julio frente al Mall del Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El regreso de Villagrán al escenario peruano ha generado gran expectativa entre los seguidores del recordado personaje, quienes esperan volver a disfrutar de sus icónicas frases, gestos y anécdotas que marcaron a quienes crecieron con “El Chavo del 8”. Según la organización, el espectáculo busca no solo rescatar la esencia del personaje, sino también ofrecer una experiencia renovada, incorporando tecnología, efectos visuales y una moderna puesta en escena que integra música y números circenses de primer nivel.

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En “Los Clásicos de Kiko”, el público podrá reencontrarse con las clásicas expresiones del personaje, como “¡Chusma, chusma!” y “¿Me das mi torta?”, además de canciones y rutinas humorísticas que han trascendido fronteras y generaciones. El objetivo es renovar el vínculo que Carlos Villagrán ha mantenido con el público peruano desde sus primeras visitas al país y acercar a los más pequeños a una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana.

Carlos Villagrán regresa una vez más a Perú pra presentar su show circense.

Más del circo con Carlos Villagrán

La propuesta circense se caracteriza por su diversidad de talentos y la calidad de sus presentaciones. El elenco reúne a artistas nacionales e internacionales que complementan la función con actos de magia, acrobacia, humor y marionetas. Entre los invitados destaca el mago Felipe Biondi, conocido por sus impactantes ilusiones y su capacidad para interactuar con el público. El Dúo Jazan ofrecerá números aéreos que combinan destreza y riesgo, mientras que Dayron Becker aportará fuerza y equilibrio con su acto de pulsadas.

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El show también contará con la participación de Stuart, especialista en rolabola, un número de equilibrio sobre cilindros que exige precisión y concentración. Alberto Mando presentará su espectáculo de marionetas, acercando el arte del títere a niños y adultos, y Briggite sorprenderá con su acto de quick change, en el que realiza múltiples cambios de vestuario en cuestión de segundos. El humor estará garantizado durante toda la función gracias al Dúo Los Canutos, quienes aportarán su carisma y ocurrencias a lo largo del espectáculo.

Carlos Villagrán regresa al Perú con su circo.

La producción asegura que cada detalle del evento ha sido pensado para ofrecer al público una experiencia memorable. La carpa de El Gran Circo Estelar, ubicada frente al Mall del Sur, cuenta con una infraestructura moderna que permite la realización de números de alto impacto visual y sonoro. Además, la organización ha dispuesto medidas para garantizar la seguridad y comodidad de los asistentes, quienes podrán adquirir sus entradas a través de Teleticket o directamente en la boletería del circo.

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El regreso de Carlos Villagrán al Perú se produce en un contexto en el que la nostalgia por los programas clásicos de la televisión sigue vigente. “El Chavo del 8” y sus personajes han formado parte de la vida cotidiana de millones de familias en la región, y la figura de Kiko continúa siendo sinónimo de diversión y ternura para grandes y chicos. La visita del actor representa, para muchos, la oportunidad de revivir momentos entrañables y de compartir con nuevas generaciones el legado de una de las series más emblemáticas de la pantalla chica.

Con esta nueva propuesta, Carlos Villagrán reafirma su vínculo con el público peruano y demuestra la vigencia de un personaje que, a pesar del paso de los años, sigue generando sonrisas y emociones. La cita está marcada para el 24 de julio en El Gran Circo Estelar, donde el humor, la música y el circo se unirán para celebrar la historia y el legado de Kiko.

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Kiko se reencontrará con sus seguidores peruanos.