Iber Maraví, exministro de Trabajo, es acusado de incitar protestas violentas en Ayacucho

El exministro Iber Maraví convoca a una asamblea En Ayacucho. Twitter

Iber Maraví, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Pedro Castillo, fue captado dando una charla dentro de un auditorio Ayacucho azuzando a la población a salir a marchar por las “causas justas”.

Durante su alocución, el exfuncionario que fue censurado por el Congreso de la República, hace mención de que Castillo Terrones sigue siendo el presidente del Perú y que así siempre debe ser.

A través de un video que se compartió por las redes sociales, se le ve al exministro decir que la gente debe levantarse porque la lucha no ha terminado. Estos actos han sido rechazados por las autoridades, ya que estaría azuzando a la población a continuar con la ola de violencia.

“Aquí todavía no ha terminado la lucha, no debemos dar por sentado que Pedro Castillo ya fue, y ya no hay nada que hacer, como algunos están soñando y creen que acá la salida son nuevas elecciones, es la derecha quién quiere nuevas elecciones”, expresó ante los asistentes.

También Iber Maraví habló sobre la situación legal de Pedro Castillo, indicando que recién se ha publicado la prisión preliminar contra el exmandatario quien fue vacado el pasado 7 de diciembre.

“El día de hoy con mayor claridad uno de los nuevos abogados que el presidente, porque para mí sigue siendo el presidente, Pedro Castillo le ha dado el poder, la autorización a un nuevo abogado. El día de hoy en las afuera de la Dinoes, ha hecho público la notificación de la detención preliminar, recién”, manifestó.

(Foto: Agencia Andina)

¿Por qué el Congreso censuró a Iber Maraví?

Iber Maraví, fue censurado por el Congreso de la República por sus vínculos con el terrorismo. Se conoció que en tiempo récord, apenas asumió la titularidad de la cartera de Trabajo, inscribió a la Fenate Perú, al sindicato fundado por el ex jefe de Estado en el 2017, en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos.

Según atestados policiales, Maraví estaría vinculado a atentados de Sendero Luminoso en la ciudad de Ayacucho, entre los años 1980 y 1981, junto a los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huarancca y a Edith Lagos, quien fue asesinada en septiembre de 1982.

Tras las diversas investigaciones de la Policía Nacional del Perú, se concluye que Maraví figura como “no habido” en relación con presuntos delitos que implican incendios, asalto a mano armada, rebelión, terrorismo, falsificación de documentos y otros actos ilícitos.

Además, otro punto clave de las investigaciones, arrojaron que tiene estrecha relación con el partido Conare-Sutep, la facción radical del magisterio vinculada al Movadef, la facción radical del magisterio relacionada al Movadef y a Sendero Luminoso.

Según un informe periodístico realizado por Canal N, se registró que Iber Maraví ha realizado varias visitas a Palacio de Gobierno, incluso después de dejar el cargo de ministro. Una de ellas fue el pasado 6 de diciembre, un día de que Pedro Castillo decidiera cerrar el Congreso.

El 18 de diciembre, a través de un comunicado, el Fredepa hizo un llamado a todas las organizaciones regionales a seguir participando activamente “en la lucha” para exigir una Asamblea Constituyente, nueva Constitución y el cierre del Congreso.

SEGUIR LEYENDO