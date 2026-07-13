¿Cómo ajustan las cajas municipales su estrategia en el agro ante el riesgo de impago por el fenómeno El Niño?

El fenómeno El Niño amenaza a productores agropecuarios y pequeñas empresas de Perú con lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que afectan sus ingresos.

Las cajas municipales de Perú implementan estrategias para asegurar la continuidad del financiamiento a micro y pequeñas empresas, así como a familias de las zonas más expuestas frente al fenómeno El Niño previsto para el periodo 2026-2028.

El sector financiero municipal ha hecho más rigurosos sus procesos de crédito y ha fortalecido la gestión de riesgos para responder a posibles efectos climáticos adversos, según Luis Muñoz Díaz, presidente del directorio de Caja Trujillo.

¿Procesos crediticios más estrictos ante la amenaza climática?

Durante la inauguración de su local número 109 en Perú, ubicado en Villa María del Triunfo, Muñoz señaló que las cajas municipales han reforzado los criterios para la evaluación y otorgamiento de créditos, sobre todo en sectores como el agropecuario y las microempresas.

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Ahora, el proceso de aprobación exige un análisis más exhaustivo de la capacidad de pago y de los riesgos asociados a eventos climáticos. Además, se priorizan los créditos de corto plazo, lo que permite a las entidades adaptarse con mayor rapidez a cambios en el entorno económico.

Caja Trujillo redujo su morosidad de 6,88% en diciembre de 2025 a 5,87% en junio de 2026 durante el primer semestre.

Otra medida relevante es la promoción intensiva de seguros multirriesgo. Los clientes, para acceder a nuevos créditos o renovar los existentes, deben contar con pólizas que protejan sus activos productivos frente a lluvias intensas, inundaciones o deslizamientos.

Pero no queda ahí: el sector microfinanciero ha incrementado la frecuencia de las visitas a campo para verificar la situación real de los negocios, especialmente en zonas rurales y agrícolas.

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Inspecciones de campo y monitoreo permanente

De acuerdo con Caja Trujillo, esta política de visitas permite identificar de manera temprana cualquier afectación causada por el clima y ajustar las condiciones de los créditos según la realidad de cada cliente.

Durante estas inspecciones, los equipos especializados evalúan las condiciones de producción, infraestructura y manejo de recursos. Este monitoreo constante ayuda a prevenir el deterioro de la cartera crediticia y a implementar soluciones ajustadas a las necesidades de los usuarios.

Las cajas municipales de Perú endurecieron el crédito y reforzaron la gestión de riesgos ante el fenómeno El Niño.

Y es que Caja Trujillo confía mucho en sus mecanismos de segmentación: durante el primer semestre de 2026, tuvo una evolución favorable en la calidad de su cartera. La tasa de morosidad se redujo de 6.88 % en diciembre de 2025 a 5.87 % en junio de 2026, una disminución de 1.01 puntos porcentuales.

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En el segmento de microempresa, la morosidad también registró una reducción de aproximadamente un punto porcentual en el mismo periodo. “Estos resultados reflejan el fortalecimiento de nuestras políticas de admisión, evaluación crediticia, seguimiento y cobranza, así como una gestión prudente del riesgo”, aseguró para Infobae Perú.

Impacto esperado sobre los clientes

El presidente de Caja Trujillo explica que el fenómeno El Niño suele provocar lluvias intensas e inundaciones en diversas regiones de Perú, lo que afecta directamente a los productores agropecuarios y a las pequeñas empresas.

Un ejemplo concreto podría ser el caso de un agricultor de la costa norte, que vea destruidos sus cultivos por una inundación, perdiendo así su fuente principal de ingresos y enfrentando dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

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Las entidades prevén reprogramación de deudas y facilidades financieras en emergencias para sostener la inclusión financiera y la actividad productiva.

Las cajas municipales prevén que estos eventos generen una reducción de ingresos para los clientes, un aumento de los costos operativos y, en consecuencia, un mayor riesgo de morosidad. De ahí la importancia de las medidas adoptadas para proteger tanto a los usuarios como a las propias instituciones.

“Nuestro objetivo es seguir creciendo de manera responsable, facilitando el acceso al crédito sin comprometer la sostenibilidad y solidez de la institución”, continuó el ejecutivo.

Mecanismos de apoyo y prevención

No todo es endurecimiento directo o indirecto del crédito. Ante la posibilidad de que los clientes resulten afectados por el clima, las entidades han preparado mecanismos de apoyo como la reprogramación de créditos y la oferta de facilidades financieras.

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Estas acciones se encuentran alineadas con la normativa vigente y con las disposiciones de los organismos reguladores, especialmente durante declaratorias de emergencia.

Caja Trujillo aumentó las visitas a campo en zonas rurales y agrícolas para detectar daños tempranos y ajustar las condiciones de los préstamos.

El objetivo central, según Muñoz, es brindar soluciones rápidas y eficaces para que las micro y pequeñas empresas, así como las familias, puedan recuperar su capacidad productiva y continuar con sus actividades económicas.

El problema, claro está, podría persistir para quien, por ejemplo, quisiera comprar un tractor en el largo plazo. Solo el clima dirá. “La inclusión financiera sigue siendo una prioridad, por lo que se mantiene el esfuerzo por ampliar el acceso al crédito, aunque bajo estándares de prudencia reforzados para evitar el deterioro de la cartera”, recalcó Muñoz.

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